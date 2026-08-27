Accélérer la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs de guerre

Hanoï (VNA) – Les recherches, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs de guerre se poursuivent activement dans plusieurs localités vietnamiennes, avec la combinaison de différentes méthodes, notamment l’exploitation des archives, la vérification des informations fournies par les témoins, les anciens combattants et les habitants, ainsi que le prélèvement d’échantillons biologiques et les analyses ADN. Les récents résultats obtenus dans les provinces de Khanh Hoa et de Gia Lai permettent de rapatrier de nouveaux restes de martyrs et offrent de nouvelles possibilités d’identifier ceux dont l’identité reste inconnue.

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Khanh Hoa rapatrie 13 restes de martyrs au cimetière de Hon Dung

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Le 25 août au matin, au mémorial de Cau Thanh, dans la commune de Dien Khanh, province de Khanh Hoa, le Comité provincial chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des restes des martyrs, en coordination avec les autorités locales, a organisé une cérémonie de dépôt de gerbes et d’offrandes en hommage aux héros et martyrs, ainsi que le transfert de 13 restes de martyrs découverts dans le secteur de l’ancienne prison de Thanh Dien Khanh vers le cimetière des martyrs de Hon Dung.

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Ces restes ont été retrouvés dans le secteur de la porte arrière et sur une partie de l’emprise concernée par le projet de restauration et de mise en valeur de l’ancienne citadelle de Dien Khanh. Après la cérémonie commémorative, ils ont été transférés au cimetière des martyrs de Hon Dung pour y être conservés et faire l’objet de prélèvements d’échantillons biologiques en vue d’analyses ADN, de l’identification des martyrs, puis de l’organisation de cérémonies funèbres et de leur inhumation conformément à la réglementation.

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Ces résultats sont le fruit de plusieurs mois de recherches, de vérifications et d’enquêtes. Selon le recensement effectué dans la commune de Dien Khanh, 249 cas de restes de martyrs ont été recensés. Parmi eux, 122 ont déjà été rapatriés, 63 sont documentés mais n’ont pas encore été retrouvés et 64 restent sans informations précises sur leur lieu de sépulture.

Des cadres et des soldats des forces armées rendent hommage aux héros et martyrs en déposant respectueusement des gerbes de fleurs. Photo : VNA

Sur la base des archives, des cartes historiques et des informations fournies par des témoins, des anciens combattants et les habitants, les forces compétentes ont identifié les zones prioritaires à poursuivre les recherches. Les secteurs de Cau Thanh et de l’ancienne prison de Thanh Dien Khanh ont été privilégiés en raison du nombre important d’informations concernant des martyrs dont les restes n’avaient pas encore été retrouvés.

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Khanh Hoa met actuellement en œuvre la « Campagne de 500 jours et nuits pour intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs ». La province s’est fixé pour objectif de retrouver et de rapatrier 150 restes de martyrs, de vérifier et de normaliser les données et de conclure les recherches dans 168 zones concernant 946 informations relatives aux martyrs et à leurs sépultures. Elle procède également au prélèvement d’échantillons biologiques sur les restes dont l’identité n’est pas établie afin de réaliser des analyses ADN.

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La province compte actuellement huit cimetières de martyrs regroupant 7 196 tombes. Au 13 août, les autorités avaient achevé l’exhumation de 2 124 tombes de martyrs dont l’identité n’était pas établie dans sept cimetières, afin de prélever des échantillons biologiques destinés aux analyses ADN. Parallèlement, plusieurs opérations de recherche et de rapatriement sont menées dans les zones où des informations font état de la présence de tombes de martyrs.

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Gia Lai retrouve 16 autres restes de martyrs

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Dans la province de Gia Lai, l’équipe K52, relevant du Commandement militaire provincial, a retrouvé 16 restes de martyrs en l’espace d’un mois, depuis le 26 juillet. Cinq d’entre eux ont été découverts dans les provinces cambodgiennes de Stung Treng et de Ratanakiri. Il s’agit de volontaires et d’experts vietnamiens tombés au Cambodge. Les 11 autres restes ont été retrouvés dans la commune de Ia Boong, province de Gia Lai.

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Grâce aux informations fournies par les habitants locaux, l’équipe K52 a mené des opérations de reconnaissance, de vérification et d’exhumation dans les deux provinces cambodgiennes entre le 13 et le 24 août. Les restes retrouvés comprennent notamment plusieurs dents, des fragments d’ossements et divers objets personnels.

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Dans la commune de Ia Boong, du 26 juillet au 20 août, les forces compétentes, en coordination avec les autorités locales, ont effectué des recherches et retrouvé 11 restes de martyrs. Plusieurs objets ont également été découverts, notamment des douilles de munitions K54, des boutons, des pièces de monnaie et deux flacons d’huile médicinale.

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Les 16 restes de martyrs retrouvés à Gia Lai n’ont pour l’heure pas encore pu être identifiés. L’équipe K52 a procédé au prélèvement d’échantillons biologiques en vue d’analyses ADN, afin de déterminer progressivement l’identité des martyrs.

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Ces résultats témoignent des efforts déployés par les autorités et les forces compétentes dans la mise en œuvre de la politique de reconnaissance envers ceux qui ont contribué à la défense de la Patrie. Ils contribuent également à soulager la douleur des familles et à permettre aux personnes tombées pour l’indépendance et la liberté de la Patrie de retrouver leur famille et leur terre natale.- VNA