Économie

Accélérer la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs de guerre

Les provinces de Khanh Hoa et de Gia Lai intensifient les recherches et le rapatriement des restes des martyrs de guerre, tout en accélérant les prélèvements biologiques et les analyses ADN afin d’identifier ceux dont l’identité reste inconnue et de les ramener auprès de leurs familles et de leur terre natale.

Des cadres et des soldats des forces armées rendent hommage aux héros et martyrs en déposant respectueusement des gerbes de fleurs. Photo : VNA
Des cadres et des soldats des forces armées rendent hommage aux héros et martyrs en déposant respectueusement des gerbes de fleurs. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Les recherches, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs de guerre se poursuivent activement dans plusieurs localités vietnamiennes, avec la combinaison de différentes méthodes, notamment l’exploitation des archives, la vérification des informations fournies par les témoins, les anciens combattants et les habitants, ainsi que le prélèvement d’échantillons biologiques et les analyses ADN. Les récents résultats obtenus dans les provinces de Khanh Hoa et de Gia Lai permettent de rapatrier de nouveaux restes de martyrs et offrent de nouvelles possibilités d’identifier ceux dont l’identité reste inconnue.

Khanh Hoa rapatrie 13 restes de martyrs au cimetière de Hon Dung

Le 25 août au matin, au mémorial de Cau Thanh, dans la commune de Dien Khanh, province de Khanh Hoa, le Comité provincial chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des restes des martyrs, en coordination avec les autorités locales, a organisé une cérémonie de dépôt de gerbes et d’offrandes en hommage aux héros et martyrs, ainsi que le transfert de 13 restes de martyrs découverts dans le secteur de l’ancienne prison de Thanh Dien Khanh vers le cimetière des martyrs de Hon Dung.

Ces restes ont été retrouvés dans le secteur de la porte arrière et sur une partie de l’emprise concernée par le projet de restauration et de mise en valeur de l’ancienne citadelle de Dien Khanh. Après la cérémonie commémorative, ils ont été transférés au cimetière des martyrs de Hon Dung pour y être conservés et faire l’objet de prélèvements d’échantillons biologiques en vue d’analyses ADN, de l’identification des martyrs, puis de l’organisation de cérémonies funèbres et de leur inhumation conformément à la réglementation.

Ces résultats sont le fruit de plusieurs mois de recherches, de vérifications et d’enquêtes. Selon le recensement effectué dans la commune de Dien Khanh, 249 cas de restes de martyrs ont été recensés. Parmi eux, 122 ont déjà été rapatriés, 63 sont documentés mais n’ont pas encore été retrouvés et 64 restent sans informations précises sur leur lieu de sépulture.

vnanet-1-1550.jpg
Des cadres et des soldats des forces armées rendent hommage aux héros et martyrs en déposant respectueusement des gerbes de fleurs. Photo : VNA

Sur la base des archives, des cartes historiques et des informations fournies par des témoins, des anciens combattants et les habitants, les forces compétentes ont identifié les zones prioritaires à poursuivre les recherches. Les secteurs de Cau Thanh et de l’ancienne prison de Thanh Dien Khanh ont été privilégiés en raison du nombre important d’informations concernant des martyrs dont les restes n’avaient pas encore été retrouvés.

Khanh Hoa met actuellement en œuvre la « Campagne de 500 jours et nuits pour intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs ». La province s’est fixé pour objectif de retrouver et de rapatrier 150 restes de martyrs, de vérifier et de normaliser les données et de conclure les recherches dans 168 zones concernant 946 informations relatives aux martyrs et à leurs sépultures. Elle procède également au prélèvement d’échantillons biologiques sur les restes dont l’identité n’est pas établie afin de réaliser des analyses ADN.

La province compte actuellement huit cimetières de martyrs regroupant 7 196 tombes. Au 13 août, les autorités avaient achevé l’exhumation de 2 124 tombes de martyrs dont l’identité n’était pas établie dans sept cimetières, afin de prélever des échantillons biologiques destinés aux analyses ADN. Parallèlement, plusieurs opérations de recherche et de rapatriement sont menées dans les zones où des informations font état de la présence de tombes de martyrs.

Gia Lai retrouve 16 autres restes de martyrs

Dans la province de Gia Lai, l’équipe K52, relevant du Commandement militaire provincial, a retrouvé 16 restes de martyrs en l’espace d’un mois, depuis le 26 juillet. Cinq d’entre eux ont été découverts dans les provinces cambodgiennes de Stung Treng et de Ratanakiri. Il s’agit de volontaires et d’experts vietnamiens tombés au Cambodge. Les 11 autres restes ont été retrouvés dans la commune de Ia Boong, province de Gia Lai.

Grâce aux informations fournies par les habitants locaux, l’équipe K52 a mené des opérations de reconnaissance, de vérification et d’exhumation dans les deux provinces cambodgiennes entre le 13 et le 24 août. Les restes retrouvés comprennent notamment plusieurs dents, des fragments d’ossements et divers objets personnels.

Dans la commune de Ia Boong, du 26 juillet au 20 août, les forces compétentes, en coordination avec les autorités locales, ont effectué des recherches et retrouvé 11 restes de martyrs. Plusieurs objets ont également été découverts, notamment des douilles de munitions K54, des boutons, des pièces de monnaie et deux flacons d’huile médicinale.

Les 16 restes de martyrs retrouvés à Gia Lai n’ont pour l’heure pas encore pu être identifiés. L’équipe K52 a procédé au prélèvement d’échantillons biologiques en vue d’analyses ADN, afin de déterminer progressivement l’identité des martyrs.

Ces résultats témoignent des efforts déployés par les autorités et les forces compétentes dans la mise en œuvre de la politique de reconnaissance envers ceux qui ont contribué à la défense de la Patrie. Ils contribuent également à soulager la douleur des familles et à permettre aux personnes tombées pour l’indépendance et la liberté de la Patrie de retrouver leur famille et leur terre natale.- VNA

source
#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #coopératives
Suivez VietnamPlus

Mémoire des martyrs

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.