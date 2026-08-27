Économie

Vietnam-République de Corée : coopération renforcée dans des secteurs économiques clés

Le Vietnam et la République de Corée sont convenus de renforcer leur coopération dans les minerais critiques, l’énergie et les technologies industrielles, tout en visant 150 milliards de dollars d’échanges bilatéraux d’ici 2030.

Délégations vietnamienne et sud-coréenne. Photo: VNA
Délégations vietnamienne et sud-coréenne. Photo: VNA

Séoul (VNA) – Le 26 août à Séoul, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, et le ministre sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et des Ressources, Kim Jung Kwan, ont coprésidé la 15e réunion du Comité mixte Vietnam-République de Corée sur la coopération dans le commerce, l’industrie et l’énergie, ainsi que la 9e réunion du Comité de l’Accord de libre-échange (ALE) Vietnam-République de Corée.

Les deux parties sont convenues d’élargir leur coopération dans les minerais critiques, la sécurité énergétique, les technologies industrielles et les secteurs industriels prometteurs. La République de Corée aidera notamment le Vietnam à construire sa première installation souterraine de stockage de pétrole.

Dans le domaine des minerais critiques, les deux pays ont convenu d’accélérer les procédures nécessaires afin de lancer prochainement la construction du Centre technologique Vietnam-République de Corée pour la chaîne d’approvisionnement en minerais critiques. Le Vietnam travaillera également avec les organismes concernés pour résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises sud-coréennes dans leurs investissements.

Dans les domaines de l’énergie et des ressources, les deux pays renforceront leur coopération à long terme sur les chaînes d’approvisionnement, notamment à travers le stockage conjoint de pétrole brut et la mise en place d’un mécanisme de réponse aux situations d’urgence. Ils sont également convenus de faciliter les projets de centrales électriques au gaz naturel liquéfié (GNL) et d’infrastructures de réseau électrique, tout en poursuivant leur coopération en matière de politiques dans les domaines de l’énergie nucléaire et des énergies renouvelables.

À cette occasion, la société vietnamienne PVOS et la Korea National Oil Corporation (KNOC) ont signé un protocole d’accord sur la coopération dans la construction d’une installation de stockage de pétrole au Vietnam.

Sur le plan commercial, les deux pays se sont fixé pour objectif de porter leurs échanges bilatéraux à 150 milliards de dollars d’ici 2030. Au premier semestre 2026, ceux-ci ont atteint 62,4 milliards de dollars. Le gouvernement sud-coréen prévoit que les échanges pourraient dépasser pour la première fois les 100 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année 2026.

Les deux parties sont également convenues de renforcer leur coopération dans la transformation numérique de la distribution et de la logistique, la protection des droits de propriété intellectuelle, la détection et le traitement des produits contrefaits, ainsi qu’entre leurs autorités de la concurrence. - VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #République de Corée #coopération économique #sécurité énergétique #minerais critiques République de Corée
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.