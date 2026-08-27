Économie

Industrie et commerce : lever les obstacles juridiques et simplifier les procédures

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale examine un projet de loi visant à lever les obstacles juridiques dans l’industrie et le commerce, tout en simplifiant les procédures administratives pour les citoyens et les entreprises.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man (au milieu), lors de la réunion. Photo : quochoi.vn
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man (au milieu), lors de la réunion. Photo : quochoi.vn

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa 5e réunion, le Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) a examiné, dans la matinée du 27 août, le projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur le commerce, de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur la gestion du commerce extérieur et de la Loi sur la protection des droits des consommateurs.

Présentant le projet, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Truong Thanh Hoai, a précisé que ce texte, composé de six articles, porte sur la révision de certaines dispositions relatives à la décentralisation, à la délégation et à la répartition des compétences dans les secteurs de l’industrie et du commerce, ainsi que sur les « goulots d’étranglement » constatés dans l’application de ces lois.

La promulgation de cette loi vise à institutionnaliser pleinement les orientations du Parti et à lever les difficultés sur le plan juridique. Le projet doit garantir la constitutionnalité, la cohérence et la faisabilité du système juridique, la conformité aux traités internationaux auxquels le Vietnam est partie, tout en réduisant au maximum les procédures administratives pour les citoyens et les entreprises et en renforçant la décentralisation et la délégation des compétences.

Approuvant la nécessité de ces modifications, le président de la Commission économique et financière de l’Assemblée nationale, Phan Van Mai, a formulé plusieurs observations sur les amendements à la Loi sur le commerce.

De son côté, le président de la Commission des lois et de la justice de l’Assemblée nationale, Phan Chi Hieu, a appelé à un examen approfondi afin d’apporter des modifications fondamentales et de remédier pleinement aux difficultés rencontrées dans la pratique. - VNA

#Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66 #Industrie et commerce #obstacles juridiques
Suivez VietnamPlus

Percée institutionnelle et juridique

Sur le même sujet

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.