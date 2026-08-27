La résolution n°57 ouvre la voie numérique au développement de l’économie maritime

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Une campagne d’alphabétisation numérique pour tous, lancée en application de la résolution n°57-NQ/TW du Politburo, est activement déployée dans la commune de Long Son, à Hô Chi Minh-Ville.



Guidée par une approche de proximité consistant à « parcourir chaque ruelle, frapper à chaque porte et visiter chaque ferme piscicole flottante », cette initiative rapproche le numérique des habitants et insuffle une nouvelle dynamique à cette communauté insulaire entourée d’eau.



Autrefois quasi isolée du continent par un dense réseau de rivières, de baies et de mangroves, Long Son est en train d’effacer progressivement ces barrières grâce à la technologie.



Apporter la technologie à chaque ferme piscicole flottante



Ces dernières années, Long Son s’est imposée comme un pôle de développement majeur au sein de la région économique du Sud, accueillant le complexe pétrochimique de Long Son (un investissement de plus de 5 milliards de dollars), des usines connexes et un port international. Pourtant, derrière ce paysage industriel en plein essor se cache une commune insulaire dont la situation géographique a longtemps tenu les habitants à l’écart du centre urbain.



La résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, a donné un nouvel élan à la commune ; le Comité du Parti et les autorités locales ont rapidement entrepris de traduire ces orientations en actions concrètes.



La population étant dispersée entre bassins d’aquaculture et fermes piscicoles flottantes le long des rivières, la commune a privilégié une approche de terrain plutôt que des sessions de formation centralisées pour promouvoir la culture numérique.



Des équipes dédiées au numérique, en collaboration avec les responsables de village, se rendent directement au domicile des habitants et sur les fermes flottantes pour les aider à installer et utiliser les services publics en ligne ainsi que les plateformes numériques. Elles guident patiemment les résidents, étape par étape, sur leurs téléphones portables, jusqu’à ce qu’ils maîtrisent ces services en toute confiance.



Bui Thi Thu Huong, vice-présidente du Comité populaire de la commune de Long Son, a souligné que la transformation numérique peinerait à s’intégrer au quotidien si le développement des infrastructures et l’introduction de technologies de pointe ne s’accompagnaient pas d’une capacité réelle des habitants à les utiliser. La localité juge donc essentiel de démontrer les avantages concrets de la technologie dans la vie quotidienne et les activités économiques, rendant ainsi la transformation numérique plus accessible et plus efficace.



Trân Van Tin, chef de village à Long Son, a indiqué que le principal obstacle initial résidait dans la réticence au changement et la crainte que la technologie ne soit trop complexe. Toutefois, après avoir bénéficié d’un accompagnement de proximité et constaté la commodité de services tels que les démarches administratives en ligne, la recherche d’informations et les paiements dématérialisés, les habitants ont fait preuve d’une plus grande proactivité dans leur apprentissage et le partage de leurs connaissances.



Parallèlement aux programmes d’alphabétisation numérique, Long Son accélère le développement de ses infrastructures de télécommunications. La commune compte désormais 60 stations de base (soit 11 de plus qu’avant le 1er juillet 2025), étendant ainsi la couverture aux fermes piscicoles flottantes les plus isolées et permettant aux habitants d’accéder à des services numériques haut débit. Plusieurs entreprises de livraison soutenant la vente en ligne se sont également implantées dans la commune. La numérisation transforme également le fonctionnement de l’administration locale.



Tous les élus et agents communaux utilisent désormais des logiciels de gestion électronique des documents incluant la signature numérique, tandis que les documents administratifs sont traités entièrement en ligne. Au cours du premier semestre 2026, le centre de services administratifs de la commune a reçu près de 4.000 demandes et les a toutes traitées dans les délais, permettant ainsi aux habitants de gagner du temps et d’économiser sur les frais de déplacement.



Propulser les marques locales dans l’univers numérique



Forte d’un potentiel aquacole important, la localité de Long Son a fait de ce secteur une priorité de sa transformation numérique. Les autorités encouragent les foyers aquaculteurs à adopter des technologies pour la gestion des zones d’élevage, la traçabilité des produits et l’accès aux marchés, s’éloignant ainsi progressivement de méthodes de production fondées essentiellement sur des pratiques traditionnelles.



Dans de nombreuses fermes flottantes le long de la rivière Cha Va, les habitants se familiarisent avec les équipements de surveillance de la qualité de l’eau et les technologies de traçabilité. Les huîtres de Long Son, spécialité locale désormais dotée de codes QR, en sont un exemple marquant. Un simple scan permet aux clients de consulter l’intégralité du processus d’élevage, l’origine du produit et l’installation de production. Cette initiative contribue à bâtir une marque locale plus professionnelle, transparente et durable.

Ly Phuong Truc, responsable de la ferme ostréicole et piscicole Nam Thang — membre de la coopérative locale de services aquacoles Duc Thinh — explique qu’auparavant, la coopérative élevait ses huîtres en s’appuyant principalement sur des habitudes établies. Une fois récoltées, les huîtres étaient vendues à des négociants, ce qui entraînait une forte volatilité des prix. Depuis qu’ils ont reçu des conseils sur le dépôt de marque, l’utilisation de codes QR et la promotion en ligne, les produits touchent une clientèle bien plus large ; les prix de vente ont considérablement augmenté et les débouchés se sont stabilisés.



Parallèlement au développement de la marque, Long Son encourage et aide les habitants à proposer leurs produits agricoles et aquatiques sur des plateformes de commerce électronique afin d’élargir leur portée commerciale. Le paiement sans espèces a également été mis en place dans de nombreux commerces, restaurants flottants et sites historiques, favorisant l’adoption d’habitudes de transactions numériques au sein de la communauté tout en offrant plus de commodité aux visiteurs.



Selon les autorités de Long Son, la commune poursuivra le développement de son infrastructure 5G, l’utilisation de systèmes d’information géographique (SIG) pour la gestion des zones aquacoles, la numérisation de son patrimoine culturel grâce à la réalité virtuelle et la création de cartes numériques pour soutenir le tourisme, avec pour objectif de bâtir une administration, une économie et une société numériques intégrées.



Cette transformation numérique efficace revêt une importance particulière, Long Son étant idéalement située pour tirer parti de sa position stratégique. D’un côté se trouvent le complexe portuaire en eau profonde très actif de Cai Mep–Thi Vai et des parcs industriels d’envergure déjà établis, tandis que la zone de libre-échange de Cai Mep Ha est en cours de développement. De l’autre s’étend une chaîne de pôles touristiques côtiers renommés, allant de Vung Tau à Hô Tràm. Plus récemment, Long Son a été choisi pour accueillir un centre de données national, soulignant ainsi davantage la place stratégique de la localité dans l’infrastructure numérique de la région et du pays.



Des codes QR permettant de tracer l’origine des produits de la mer aux démarches administratives en ligne, en passant par les paiements dématérialisés chez les commerçants et les fermes piscicoles flottantes, la technologie s’intègre progressivement dans tous les aspects de la vie de cette commune insulaire. Long Son s’inscrit de plus en plus dans la dynamique de développement global de Hô Chi Minh-Ville, axée sur l’industrie, l’économie maritime et l’innovation.



Grâce à des efforts soutenus et concrets, ainsi qu’à la volonté de « ne laisser personne de côté », les autorités œuvrent pour garantir à chaque habitant la possibilité d’accéder à la transformation numérique et d’en tirer parti, conformément à la résolution n°57-NQ/TW du Politburo. - VNA

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