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Vietjet lance en avance la vente de 3,1 millions de billets pour le Têt 2027

Vietjet a officiellement mis en vente 3,1 millions de billets pour le Nouvel An lunaire 2027 sur l’ensemble de son réseau domestique et international, afin de répondre à la forte demande de retrouvailles familiales et de voyages printaniers.

Vietjet a officiellement mis en vente 3,1 millions de billets pour le Nouvel An lunaire 2027 sur l’ensemble de son réseau domestique et international, afin de répondre à la forte demande de retrouvailles familiales et de voyages printaniers. Photo : Vietjet
Vietjet a officiellement mis en vente 3,1 millions de billets pour le Nouvel An lunaire 2027 sur l’ensemble de son réseau domestique et international, afin de répondre à la forte demande de retrouvailles familiales et de voyages printaniers. Photo : Vietjet

Hanoï (VNA) - Vietjet a officiellement lancé la vente anticipée de 3,1 millions de billets sur l’ensemble de son réseau de vols intérieurs et internationaux pour le Nouvel An lunaire 2027, afin de répondre à la demande croissante de voyages liés aux retrouvailles familiales, aux retours au pays et aux escapades printanières.

La période concernée correspond au pic de fréquentation touristique, du 22 janvier au 20 février 2027 (du 15e jour du 12e mois lunaire au 15e jour du 1er mois lunaire). La capacité totale représente une hausse de 6 % par rapport à la même période de l’année dernière. Elle continuera d’être ajustée et renforcée de manière flexible en fonction de la demande réelle afin de faciliter les déplacements des passagers durant la haute saison du Têt.

Sur les lignes intérieures, Vietjet prévoit de proposer environ 2 millions de billets. Avant le Têt, les billets au départ de Hô Chi Minh-Ville vers Hanoï, Vinh, Thanh Hoa, Hai Phong, etc., sont proposés à partir de 890 000 dongs seulement ; ceux au départ de Hô Chi Minh-Ville vers Da Nang, Nha Trang, Buon Ma Thuot, etc., démarrent à 490 000 dongs (hors taxes et frais). Dans le sens inverse, après le Têt, les billets sont également disponibles à partir de 490 000 dongs (hors taxes et frais), offrant aux passagers davantage d'options pour planifier leur emploi du temps et combiner retrouvailles familiales et vacances de printemps.

Au-delà des traditionnels retours au pays, le vaste réseau de Vietjet offre également de nombreuses possibilités d’escapades au Vietnam et à l’étranger, reliant les voyageurs à des destinations prisées en République tchèque, au Kazakhstan, en Australie, en Inde, au Japon, en République de Corée, en Chine, en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, au Laos et au Cambodge. Durant cette période, Vietjet met en vente environ 1,1 million de billets sur ses liaisons internationales et augmente les fréquences de vol sur plusieurs liaisons clés reliant le Vietnam à Taïwan (Chine), au Japon, à la Chine, aux Philippines et à l’Indonésie.

Qu’il s’agisse de retrouver ses proches ou de partir à la découverte de nouvelles destinations, ce vaste réseau permet aux voyageurs de célébrer le printemps à leur manière. Ces liaisons contribuent à rapprocher les peuples, à faire découvrir la richesse culturelle du Vietnam aux visiteurs étrangers et à offrir aux voyageurs vietnamiens un début d’année placé sous le signe de la découverte.

Plus les billets sont réservés tôt, plus les passagers disposent d’un large choix et peuvent réaliser des économies. Les réservations peuvent être effectuées sur le site officiel de Vietjet, via l’application mobile Vietjet Air ou auprès des agences et points de vente officiels de la compagnie dans le monde entier. Vietjet continuera de suivre l’évolution de la demande afin d’ajuster et, si nécessaire, d’augmenter ses capacités, offrant ainsi aux passagers davantage de choix pour organiser leurs déplacements à l’occasion du Têt 2027.

Compagnie aérienne de nouvelle génération, Vietjet a non seulement révolutionné le secteur de l'aviation au Vietnam, mais s'est également imposée comme un pionnier dans la région et à l'échelle mondiale. Grâce à une gestion rigoureuse des coûts, à une efficacité opérationnelle accrue et à l’intégration des technologies de pointe, Vietjet propose des solutions de voyage flexibles et abordables, ainsi qu’une gamme diversifiée de services répondant aux attentes des voyageurs.

Vietjet est membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) et détient la certification IOSA (IATA Operational Safety Audit). En tant que première compagnie aérienne privée du Vietnam, elle a obtenu la note maximale de 7 étoiles en matière de sécurité, attribuée par AirlineRatings.com, site spécialisé dans l'évaluation de la sécurité et de la qualité des services aériens et figure depuis plusieurs années consécutives au classement des 50 meilleures compagnies aériennes au monde en termes de santé financière et d'efficacité opérationnelle, établi par l'Airfinance Journal. La compagnie a également été désignée "Meilleure compagnie aérienne à bas prix" par des organismes de renom tels que Skytrax, CAPA, AirlineRatings et bien d'autres. -VNA

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