Société

Le Vietnam devient le premier pays d’origine des étudiants étrangers en République de Corée

Avec près de 97.000 étudiants, le Vietnam arrive pour la première fois en tête des pays d’origine des étudiants étrangers en République de Corée.

Le Festival sportif des étudiants vietnamiens en République de Corée, en juillet 2026, a attiré près de 1.000 jeunes. Photo : VNA
Le Festival sportif des étudiants vietnamiens en République de Corée, en juillet 2026, a attiré près de 1.000 jeunes. Photo : VNA

Séoul (VNA) – Le nombre d’étudiants étrangers inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur de la République de Corée a atteint 307.464 cette année, soit une hausse de 54.030 étudiants, ou 21,3%, par rapport à 2025, dépassant pour la première fois le seuil des 300.000, selon les statistiques de base de l’éducation 2026 publiées le 26 août par le ministère sud-coréen de l’Éducation et l’Institut sud-coréen du développement éducatif (Korean Educational Development Institute - KEDI).

Fait notable, le Vietnam s’est classé pour la première fois au premier rang des pays d’origine des étudiants étrangers en République de Corée, avec 96.834 étudiants, soit 31,5% du total. La Chine est arrivée en deuxième position avec 78.890 étudiants (25,7%), suivie de l’Ouzbékistan avec 20.876 étudiants, du Népal avec 20.118 et de la Mongolie avec 17.189.

Parallèlement à la croissance rapide du nombre d’étudiants étrangers, le nombre d’élèves issus de l’immigration dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire de la République de Corée a également continué d’augmenter, atteignant 210.838 en 2026, soit une hausse de 8.630 élèves, ou 4,3%, sur un an. Dans le même temps, le nombre total d’élèves du primaire et du secondaire a diminué de 189.007 pour s’établir à 5,36 millions.

Les statistiques montrent que le nombre d’élèves issus de l’immigration continue d’augmenter alors que la population scolaire globale de la République de Corée diminue en raison du faible taux de natalité. Parmi eux, les élèves ayant un parent étranger représentent une part importante.

Le fait que le Vietnam soit devenu pour la première fois le premier pays d’origine des étudiants étrangers en République de Corée témoigne de l’essor continu des échanges éducatifs entre les deux pays, dans un contexte de forte augmentation du nombre d’étudiants étrangers en République de Corée. -VNA

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