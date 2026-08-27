Quang Tri accélère la neutralisation des bombes et engins explosifs grâce à l'ONG Mines Advisory Group

Quang Tri (VNA ) - Le 26 août, le Comité populaire de la province de Quang Tri (Centre) a annoncé avoir approuvé le projet "Recherche et traitement des bombes, mines et autres engins explosifs dans le Nord de Quang Tri, période 2026-2030", financé par l’organisation Mines Advisory Group (MAG), pour un montant total de plus de 22,4 millions de dollars.

​Sur la période 2026-2030, ce financement permettra à MAG de poursuivre ses activités de déminage et de sécurisation des zones contaminées, contribuant ainsi à renforcer la sécurité des populations et de favoriser le développement socio-économique des zones touchées.

​Il contribuera également à sensibiliser la population aux risques liés aux engins explosifs et à renforcer la coopération humanitaire dans les domaines de la paix, de la stabilité, du développement et de la protection de l’environnement.

​Le projet prévoit par ailleurs la production d’environ 15 000 supports éducatifs consacrés à la prévention des accidents liés aux bombes et aux mines, notamment des cahiers de dessin, des affiches, des autocollants, des stylos, des règles, des trousses et d’autres supports de communication.

​Organisation non gouvernementale britannique, MAG intervient à Quang Binh, aujourd’hui rattachée à la province de Quang Tri, depuis 2003, notamment dans la sensibilisation aux risques liés aux mines et les opérations de déminage.

​Grâce à ses activités, MAG a contribué à réduire les risques d’accident, à libérer des terres pour l’agriculture et la construction d’infrastructures, et à soutenir le développement socio-économique local.

​Pendant la période 2021-2025, MAG avait déjà mis en œuvre à Quang Binh un projet d’un montant de plus de 16,2 millions de dollars. -VNA

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