Quang Tri accélère la neutralisation des bombes et engins explosifs grâce à l'ONG Mines Advisory Group

Quang Tri (VNA ) - Le 26 août, le Comité populaire de la province de Quang Tri (Centre) a annoncé avoir approuvé le projet "Recherche et traitement des bombes, mines et autres engins explosifs dans le Nord de Quang Tri, période 2026-2030", financé par l’organisation Mines Advisory Group (MAG), pour un montant total de plus de 22,4 millions de dollars.
Sur la période 2026-2030, ce financement permettra à MAG de poursuivre ses activités de déminage et de sécurisation des zones contaminées, contribuant ainsi à renforcer la sécurité des populations et de favoriser le développement socio-économique des zones touchées.
Il contribuera également à sensibiliser la population aux risques liés aux engins explosifs et à renforcer la coopération humanitaire dans les domaines de la paix, de la stabilité, du développement et de la protection de l’environnement.
Le projet prévoit par ailleurs la production d’environ 15 000 supports éducatifs consacrés à la prévention des accidents liés aux bombes et aux mines, notamment des cahiers de dessin, des affiches, des autocollants, des stylos, des règles, des trousses et d’autres supports de communication.
Organisation non gouvernementale britannique, MAG intervient à Quang Binh, aujourd’hui rattachée à la province de Quang Tri, depuis 2003, notamment dans la sensibilisation aux risques liés aux mines et les opérations de déminage.
Grâce à ses activités, MAG a contribué à réduire les risques d’accident, à libérer des terres pour l’agriculture et la construction d’infrastructures, et à soutenir le développement socio-économique local.
Pendant la période 2021-2025, MAG avait déjà mis en œuvre à Quang Binh un projet d’un montant de plus de 16,2 millions de dollars. -VNA