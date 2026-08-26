Hoi An : La fête haute en couleur du village de poterie de Thanh Ha, vieux de 500 ans

Célébrée le 10e jour du 7e mois lunaire, la fête de commémoration des ancêtres fondateurs du village de poterie de Thanh Ha, à Hoi An, dans la ville de Dà Nang, fait revivre un espace culturel riche et animé. L’événement offre aux artisans l’occasion de mettre en valeur leur savoir-faire à travers le façonnage manuel de la céramique, la confection de "tò he" (figurines en terre cuite) ainsi que des concours de préparation du riz dans des pots en terre cuite.