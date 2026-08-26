Hoi An : La fête haute en couleur du village de poterie de Thanh Ha, vieux de 500 ans

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Les doyens du village, vêtus de l'ao dai et du turban traditionnel, accomplissent les rites de culte solennels en hommage aux ancêtres fondateurs du métier. Photo : Vietnam+
Les doyens du village, vêtus de l'ao dai et du turban traditionnel, accomplissent les rites de culte solennels en hommage aux ancêtres fondateurs du métier. Photo : Vietnam+
À l'ombre d'un banian séculaire, des artisanes façonnent avec dextérité de délicates figurines en terre cuite. Photo : Vietnam+
À l'ombre d'un banian séculaire, des artisanes façonnent avec dextérité de délicates figurines en terre cuite. Photo : Vietnam+
Une artisane modèle une pièce de céramique sur un tour traditionnel, dont la rotation est rythmée et contrôlée par la force des pieds. Photo : Vietnam+
Une artisane modèle une pièce de céramique sur un tour traditionnel, dont la rotation est rythmée et contrôlée par la force des pieds. Photo : Vietnam+
Des figurines "tò he" aux formes rustiques, représentant les douze signes du zodiaque, sont présentées lors de la fête. Photo : Vietnam+
Des figurines "tò he" aux formes rustiques, représentant les douze signes du zodiaque, sont présentées lors de la fête. Photo : Vietnam+
Chaque trait minutieusement sculpté dans l'argile brute illustre avec finesse les animaux du zodiaque. Photo : Vietnam+
Chaque trait minutieusement sculpté dans l'argile brute illustre avec finesse les animaux du zodiaque. Photo : Vietnam+
Après leur passage au four, les figurines sont parées de couleurs vives, devenant ainsi des souvenirs artisanaux uniques pour les visiteurs. Photo : Vietnam+
Après leur passage au four, les figurines sont parées de couleurs vives, devenant ainsi des souvenirs artisanaux uniques pour les visiteurs. Photo : Vietnam+
Le sourire radieux d’une artisane de Thanh Ha après avoir achevé une pièce de poterie fraîchement façonnée. Photo : Vietnam+
Le sourire radieux d’une artisane de Thanh Ha après avoir achevé une pièce de poterie fraîchement façonnée. Photo : Vietnam+
L’ambiance effervescente du concours de préparation du riz en pot de terre cuite attire de nombreux participants. Photo : Vietnam+
L’ambiance effervescente du concours de préparation du riz en pot de terre cuite attire de nombreux participants. Photo : Vietnam+
Les compétitrices ajustent avec précision l'intensité du feu de bois afin de garantir une cuisson parfaite et de préserver les saveurs du riz. Photo : Vietnam+
Les compétitrices ajustent avec précision l'intensité du feu de bois afin de garantir une cuisson parfaite et de préserver les saveurs du riz. Photo : Vietnam+
Recouvert de feuilles de bananier pour en exalter le parfum, le riz cuit dans ces pots traditionnels exige une surveillance constante. Photo : Vietnam+ ​
Recouvert de feuilles de bananier pour en exalter le parfum, le riz cuit dans ces pots traditionnels exige une surveillance constante. Photo : Vietnam+ ​
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Hoi An : La fête haute en couleur du village de poterie de Thanh Ha, vieux de 500 ans

Célébrée le 10e jour du 7e mois lunaire, la fête de commémoration des ancêtres fondateurs du village de poterie de Thanh Ha, à Hoi An, dans la ville de Dà Nang, fait revivre un espace culturel riche et animé. L’événement offre aux artisans l’occasion de mettre en valeur leur savoir-faire à travers le façonnage manuel de la céramique, la confection de "tò he" (figurines en terre cuite) ainsi que des concours de préparation du riz dans des pots en terre cuite.

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#Hoi An #village de poterie de Thanh Ha #figurines en terre cuite #fête de commémoration des ancêtres fondateurs

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