Vietnam-Thaïlande : 50 ans de relations diplomatiques au service d’un partenariat stratégique global

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Le 6 août 1976 à Hanoï, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Duy Trinh (à droite) et son homologue thaïlandais Bhichai Rattakul signent le communiqué conjoint établissant les relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande. Photo : VNA
Le 6 août 1976 à Hanoï, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Duy Trinh (à droite) et son homologue thaïlandais Bhichai Rattakul signent le communiqué conjoint établissant les relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande. Photo : VNA
Des habitants de la province de Narathiwat, dans le sud de la Thaïlande, réservent un accueil chaleureux au Premier ministre vietnamien Pham Van Dong lors de sa visite officielle dans le Royaume, du 6 au 10 septembre 1978. Il s'agit de la première visite d'un haut dirigeant vietnamien en Thaïlande depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Photo : VNA
Des habitants de la province de Narathiwat, dans le sud de la Thaïlande, réservent un accueil chaleureux au Premier ministre vietnamien Pham Van Dong lors de sa visite officielle dans le Royaume, du 6 au 10 septembre 1978. Il s'agit de la première visite d'un haut dirigeant vietnamien en Thaïlande depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Photo : VNA
Cérémonie d'accueil officielle du Premier ministre vietnamien Pham Van Dong à Bangkok, en septembre 1978. Photo : VNA
Cérémonie d'accueil officielle du Premier ministre vietnamien Pham Van Dong à Bangkok, en septembre 1978. Photo : VNA
Le Premier ministre thaïlandais Anand Panyarachun préside la cérémonie d'accueil officielle du président du Conseil des ministres Vo Van Kiet, en visite officielle en Thaïlande, le 28 octobre 1991. Photo : VNA
Le Premier ministre thaïlandais Anand Panyarachun préside la cérémonie d'accueil officielle du président du Conseil des ministres Vo Van Kiet, en visite officielle en Thaïlande, le 28 octobre 1991. Photo : VNA
La princesse thaïlandaise Maha Chakri Sirindhorn se promène dans les rues de Hanoï lors de sa visite au Vietnam en 1993. Photo : VNA
La princesse thaïlandaise Maha Chakri Sirindhorn se promène dans les rues de Hanoï lors de sa visite au Vietnam en 1993. Photo : VNA
Les Premiers ministres vietnamien Vo Van Kiet (2e rang, 5e à partir de la droite) et thaïlandais Chuan Leekpai (2e rang, 5e à partir de la gauche) assistent à la signature d'un accord de coopération industrielle et commerciale entre le Vietnam et la Thaïlande, à Hanoï, en 1994. Photo : VNA
Les Premiers ministres vietnamien Vo Van Kiet (2e rang, 5e à partir de la droite) et thaïlandais Chuan Leekpai (2e rang, 5e à partir de la gauche) assistent à la signature d'un accord de coopération industrielle et commerciale entre le Vietnam et la Thaïlande, à Hanoï, en 1994. Photo : VNA
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, visite le Village de l'amitié Thaïlande-Vietnam dans la province thaïlandaise de Nakhon Phanom, et rencontre des Vietnamiens de Thaïlande, en juin 2013. Photo : VNA
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, visite le Village de l'amitié Thaïlande-Vietnam dans la province thaïlandaise de Nakhon Phanom, et rencontre des Vietnamiens de Thaïlande, en juin 2013. Photo : VNA
Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul et son épouse président la cérémonie d'accueil officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, et de son épouse, en visite officielle en Thaïlande, le 28 mai 2026. Photo : VNA
Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul et son épouse président la cérémonie d'accueil officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, et de son épouse, en visite officielle en Thaïlande, le 28 mai 2026. Photo : VNA
Des artistes thaïlandais présentent la danse traditionnelle « Norah » au Musée d'ethnographie du Vietnam, à Hanoï, dans le cadre du programme « Week-end de la culture thaïlandaise », le 28 mars 2015. Photo : VNA
Des artistes thaïlandais présentent la danse traditionnelle « Norah » au Musée d'ethnographie du Vietnam, à Hanoï, dans le cadre du programme « Week-end de la culture thaïlandaise », le 28 mars 2015. Photo : VNA
Inauguration du portail de la « Rue culturelle Thaïlande-Vietnam », sur l'avenue Nittayo, dans la province thaïlandaise de Nakhon Phanom, le 10 octobre 2024. Photo : VNA
Inauguration du portail de la « Rue culturelle Thaïlande-Vietnam », sur l'avenue Nittayo, dans la province thaïlandaise de Nakhon Phanom, le 10 octobre 2024. Photo : VNA
Des litchis frais du Vietnam sont proposés aux consommateurs thaïlandais dans un supermarché Gourmet à Bangkok. Photo : VNA
Des litchis frais du Vietnam sont proposés aux consommateurs thaïlandais dans un supermarché Gourmet à Bangkok. Photo : VNA
La Maison d'édition vietnamienne de l'Éducation publie deux ouvrages de référence sur le Président Hô Chi Minh, dont l'un est consacré à son séjour en Thaïlande, à Hanoï, le 30 juillet 2025. Photo : VNA
La Maison d'édition vietnamienne de l'Éducation publie deux ouvrages de référence sur le Président Hô Chi Minh, dont l'un est consacré à son séjour en Thaïlande, à Hanoï, le 30 juillet 2025. Photo : VNA
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Vietnam-Thaïlande : 50 ans de relations diplomatiques au service d’un partenariat stratégique global

Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 6 août 1976, le Vietnam et la Thaïlande n'ont cessé de renforcer et de diversifier leur coopération dans tous les domaines. L'élévation de leurs relations au niveau de partenariat stratégique global en mai 2025 a marqué une nouvelle étape, ouvrant la voie à une coopération plus étroite et plus efficace, au bénéfice des deux peuples ainsi que de la paix, de la stabilité et du développement dans la région.

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#partenariat stratégique intégral #Thaïlande

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