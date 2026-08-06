Vietnam-Thaïlande : 50 ans de relations diplomatiques au service d’un partenariat stratégique global

Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 6 août 1976, le Vietnam et la Thaïlande n'ont cessé de renforcer et de diversifier leur coopération dans tous les domaines. L'élévation de leurs relations au niveau de partenariat stratégique global en mai 2025 a marqué une nouvelle étape, ouvrant la voie à une coopération plus étroite et plus efficace, au bénéfice des deux peuples ainsi que de la paix, de la stabilité et du développement dans la région.