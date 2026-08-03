Pho de Hanoï : quand un patrimoine culinaire devient un actif culturel stratégique

Dans le contexte de l’essor de l’économie créative, le concours "Création de propriété intellectuelle (PI) culturelle à partir du patrimoine immatériel du Pho de Hanoï" ouvre une nouvelle voie dans la valorisation du patrimoine culturel de la capitale. Il traduit une approche consistant à considérer la culture non seulement comme un héritage à préserver, mais aussi comme une ressource endogène capable de générer de nouvelles valeurs et de contribuer au développement socio-économique.