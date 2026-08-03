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Fondée en 1955, l’enseigne Pho Thin Bo Ho s’impose comme l’une des institutions culinaires les plus emblématiques de Hanoï, célèbre pour son bouillon limpide obtenu après un long mijotage des os selon une recette ancestrale. Photo : VNA
Fondée en 1955, l’enseigne Pho Thin Bo Ho s’impose comme l’une des institutions culinaires les plus emblématiques de Hanoï, célèbre pour son bouillon limpide obtenu après un long mijotage des os selon une recette ancestrale. Photo : VNA
La marque traditionnelle Pho Thin Bo Ho est présentée sur différentes plateformes numériques. Photo : VNA
La marque traditionnelle Pho Thin Bo Ho est présentée sur différentes plateformes numériques. Photo : VNA
Dans un restaurant de la zone urbaine de Linh Dam à Hanoï, un chef prépare avec soin des bols de Pho au poulet pour ses clients. Photo : VNA
Dans un restaurant de la zone urbaine de Linh Dam à Hanoï, un chef prépare avec soin des bols de Pho au poulet pour ses clients. Photo : VNA
Un chef s'affaire à la préparation de bols de Pho au poulet dans un établissement situé dans la zone urbaine de Linh Dam à Hanoï. Photo : VNA
Un chef s'affaire à la préparation de bols de Pho au poulet dans un établissement situé dans la zone urbaine de Linh Dam à Hanoï. Photo : VNA
Un bol de Pho au bœuf saignant accompagné de ses herbes aromatiques et de ses condiments traditionnels. Photo : VNA
Un bol de Pho au bœuf saignant accompagné de ses herbes aromatiques et de ses condiments traditionnels. Photo : VNA
Situé rue Nam Ngu, l'établissement Pho ga Lam demeure une adresse de référence pour les amateurs de la version au poulet. Photo : VNA
Situé rue Nam Ngu, l'établissement Pho ga Lam demeure une adresse de référence pour les amateurs de la version au poulet. Photo : VNA
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Pho de Hanoï : quand un patrimoine culinaire devient un actif culturel stratégique

Dans le contexte de l’essor de l’économie créative, le concours "Création de propriété intellectuelle (PI) culturelle à partir du patrimoine immatériel du Pho de Hanoï" ouvre une nouvelle voie dans la valorisation du patrimoine culturel de la capitale. Il traduit une approche consistant à considérer la culture non seulement comme un héritage à préserver, mais aussi comme une ressource endogène capable de générer de nouvelles valeurs et de contribuer au développement socio-économique.

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#Pho de Hanoï #patrimoine immatériel #propriété intellectuelle culturelle