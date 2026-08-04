Hô Chi Minh-Ville préserve la flamme de la céramique traditionnelle

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Binh Duong figure parmi les grands centres céramiques du pays. Photo: VNA
Binh Duong figure parmi les grands centres céramiques du pays. Photo: VNA
De nombreuses entreprises et établissements de production modernisent leurs créations pour mieux répondre aux attentes des consommateurs. Photo: VNA
De nombreuses entreprises et établissements de production modernisent leurs créations pour mieux répondre aux attentes des consommateurs. Photo: VNA
La conservation et la valorisation de ce savoir-faire se heurtent à de nombreux obstacles, notamment le manque de jeune main-d'œuvre, la hausse du coût des matières premières et la baisse du pouvoir d'achat. Photo: VNA
La conservation et la valorisation de ce savoir-faire se heurtent à de nombreux obstacles, notamment le manque de jeune main-d'œuvre, la hausse du coût des matières premières et la baisse du pouvoir d'achat. Photo: VNA
De nouvelles méthodes sont appliquées dans la fabrication de la céramique traditionnelle au sein des entreprises du village artisanal de Binh Duong. Photo: VNA
De nouvelles méthodes sont appliquées dans la fabrication de la céramique traditionnelle au sein des entreprises du village artisanal de Binh Duong. Photo: VNA
Les motifs traditionnels de la céramique sont préservés et valorisés au cœur du rythme de vie urbain moderne. Photo: VNA
Les motifs traditionnels de la céramique sont préservés et valorisés au cœur du rythme de vie urbain moderne. Photo: VNA
Production de céramique dans une usine de la SARL Phuoc Du Long. Photo: VNA
Production de céramique dans une usine de la SARL Phuoc Du Long. Photo: VNA
Le manque de jeune main-d'œuvre constitue l'une des principales difficultés auxquelles font face des villages de céramiques traditionnels. Photo: VNA
Le manque de jeune main-d'œuvre constitue l'une des principales difficultés auxquelles font face des villages de céramiques traditionnels. Photo: VNA
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Hô Chi Minh-Ville préserve la flamme de la céramique traditionnelle

Après l'extension de ses limites administratives, Hô Chi Minh-Ville bénéficie non seulement d'un espace élargi propice au développement de l'industrie et des services, mais intègre également Binh Duong, l'un des plus grands centres de production de céramique du pays. Toutefois, la préservation et la valorisation de ce savoir-faire se heurtent à de nombreux obstacles, notamment le manque de relève parmi les jeunes, la hausse du coût des matières premières et le recul du pouvoir d'achat. Une stratégie de développement globale s'impose donc pour assurer la pérennité de cet artisanat traditionnel et continuer à en faire un moteur de création de valeur économique.

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#céramique #Binh Duong #Ho Chi Minh-Ville

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