Hô Chi Minh-Ville préserve la flamme de la céramique traditionnelle

Après l'extension de ses limites administratives, Hô Chi Minh-Ville bénéficie non seulement d'un espace élargi propice au développement de l'industrie et des services, mais intègre également Binh Duong, l'un des plus grands centres de production de céramique du pays. Toutefois, la préservation et la valorisation de ce savoir-faire se heurtent à de nombreux obstacles, notamment le manque de relève parmi les jeunes, la hausse du coût des matières premières et le recul du pouvoir d'achat. Une stratégie de développement globale s'impose donc pour assurer la pérennité de cet artisanat traditionnel et continuer à en faire un moteur de création de valeur économique.