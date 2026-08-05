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De la « première victoire » de 1964 à la modernisation de la Marine vietnamienne

Les 2 et 5 août 1964, la Marine populaire du Vietnam, en coordination avec les autres forces armées, a repoussé les attaques de navires de guerre et d'avions américains modernes, remportant la « première victoire », un jalon historique de la défense nationale vietnamienne. Forte de cet héritage, elle poursuit aujourd'hui sa modernisation afin de devenir une force révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne, capable de défendre efficacement la souveraineté du Vietnam sur ses mers et ses îles.

De la « première victoire » de 1964 à la modernisation de la Marine vietnamienne
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Le destroyer américain Maddox a violé les eaux territoriales vietnamiennes le 2 août 1964. Photo : Archives internationales/VNA
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Le radio-opérateur Lai Van Tung, soldat du détachement X du navire A de la Marine, a reçu et transmis avec précision les ordres de combat de ses supérieurs à son unité lors de la bataille visant à repousser le destroyer américain Maddox, le 2 août 1964. Photo : VNA
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Les marins victorieux qui repoussèrent le destroyer Maddox le 2 août 1964 reçurent des satisfecit de la Marine populaire du Vietnam. Photo : VNA
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Un navire de la Marine populaire du Vietnam combat et abat des avions américains à Lach Truong (Thanh Hoa) le 5 août 1964. Photo : VNA
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Le 5 août 1964, à Hon Gai (Quang Ninh), des navires de la Marine populaire du Vietnam repoussent des avions américains. Le lieutenant de la marine américaine Everett Alvarez, aux commandes d'un avion A4D, fut le premier pilote capturé ce jour-là. Photo : VNA
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Un soldat de la Marine populaire du Vietnam près de l'épave d'un avion A4D, piloté par le lieutenant de la marine américaine Everett Alvarez, abattu près de Hon Gai (province de Quang Ninh) le 5 août 1964. Photo : VNA
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Grâce à sa vision stratégique, le président Hô Chi Minh accorda une grande importance aux questions maritimes, insulaires et navales. Ses enseignements, empreints de bienveillance et de profondeur, devinrent le fil conducteur de la construction d'une Marine populaire du Vietnam toujours plus puissante. Photo : VNA
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Pendant la guerre de résistance contre les impérialistes américains, les navires « sans numéro » de la Marine populaire du Vietnam ont bravé les tempêtes et les blocus pour acheminer des dizaines de milliers de tonnes d’armes, de matériel ainsi que des milliers de soldats et de cadres du Nord vers les champs de bataille du Sud, donnant naissance à la légendaire « piste Hô Chi Minh sur mer ». Photo: VNA
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Des navires de guerre de la Marine populaire du Vietnam participent à la cérémonie d'hommage aux héros, aux martyrs et aux civils tombés lors de la première victoire navale des 2 et 5 août 1964, dans les eaux de Cua Luc, province de Quang Ninh, le 3 août 2014. Photo: VNA
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La Marine populaire du Vietnam comprend cinq principales composantes de combat : les forces navales de surface, les sous-marins, l'aviation navale, les unités d'artillerie et de missiles côtiers, ainsi que les fusiliers marins et les commandos navals. Elle s'appuie également sur des forces de soutien chargées de la logistique, de la maintenance technique ainsi que de la recherche scientifique et du développement des technologies navales militaires. Photo: VNA
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Des soldats patrouillent et protègent la zone maritime de l'île de Phan Vinh B, dans la zone spéciale de Truong Sa. Photo : VNA
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Le matin du 20 novembre 2025, dans la zone spéciale de Phu Quoc, province d'An Giang, le secrétaire général To Lam, secrétaire de la Commission militaire centrale a visité et travaillé avec le commandement de la 5e Région navale. Photo : VNA
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