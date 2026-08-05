De la « première victoire » de 1964 à la modernisation de la Marine vietnamienne

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Hô Chi Minh-Ville préserve la flamme de la céramique traditionnelle
Après l'extension de ses limites administratives, Hô Chi Minh-Ville bénéficie non seulement d'un espace élargi propice au développement de l'industrie et des services, mais intègre également Binh Duong, l'un des plus grands centres de production de céramique du pays. Toutefois, la préservation et la valorisation de ce savoir-faire se heurtent à de nombreux obstacles, notamment le manque de relève parmi les jeunes, la hausse du coût des matières premières et le recul du pouvoir d'achat. Une stratégie de développement globale s'impose donc pour assurer la pérennité de cet artisanat traditionnel et continuer à en faire un moteur de création de valeur économique.
Pho de Hanoï : quand un patrimoine culinaire devient un actif culturel stratégique
Dans le contexte de l’essor de l’économie créative, le concours "Création de propriété intellectuelle (PI) culturelle à partir du patrimoine immatériel du Pho de Hanoï" ouvre une nouvelle voie dans la valorisation du patrimoine culturel de la capitale. Il traduit une approche consistant à considérer la culture non seulement comme un héritage à préserver, mais aussi comme une ressource endogène capable de générer de nouvelles valeurs et de contribuer au développement socio-économique.
Lang Son: des jeunes de l'ethnie Dao développent l’économie locale grâce aux produits emblématiques de la montagne de Mâu Son
En maîtrisant les technologies numériques et le marketing en ligne, un jeune entrepreneur de l’ethnie Dao a réussi à développer un modèle d’économie verte dans le massif montagneux de Mâu Son. Cette initiative lui a non seulement permis d’étendre ses débouchés commerciaux à l’ensemble du Vietnam, mais elle inspire également un véritable esprit d’innovation et d’entrepreneuriat fondé sur la valorisation des ressources et des savoir-faire de sa région natale.
Bach Ma, entre forêts luxuriantes et cascades cristallines
Situé dans la commune de Phu Loc, dans la ville de Huê, le parc national de Bach Ma est l'une des régions les plus riches du Vietnam en biodiversité. Il se distingue également par son réseau de ruisseaux aux eaux fraîches et limpides, offrant des paysages à la fois pittoresques et empreints de mystère.
Le thé au lotus de Quang An, joyau raffiné du patrimoine hanoïen
Réputé comme le « plus noble des thés », le thé au lotus de Quang An, dans le quartier de Tay Ho, représente l’une des expressions les plus raffinées du patrimoine gastronomique de Hanoï. Fruit d’un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération, ce produit d’exception révèle toute la richesse de la culture culinaire de la capitale et perpétue une tradition précieuse intimement liée au lac de l’Ouest.
Hanoï : vers une offre culturelle nocturne plus riche
Le projet "Développement de l’économie nocturne à Hanoï de 2026 à 2030, avec une vision à l’horizon 2045" vise à ce que l’économie nocturne contribue à hauteur de 7 % à 8 % au PIB régional d’ici 2035 et à positionner Hanoï comme une "ville aux expériences culturelles nocturnes".
Son La : Les rizières en terrasses de Muong La à la saison de la mise en eau
La commune de Muong La, située dans la province de Son La (Nord-Ouest), compte actuellement environ 360 hectares de riziculture. Les rizières en terrasses y constituent le mode de culture emblématique des minorités ethniques locales.
Le Cimetière national des martyrs de Truong Son, symbole de reconnaissance nationale
Le Cimetière national des martyrs de Truong Son est bien plus qu’un lieu de repos pour les 10 263 héros tombés pour la Patrie. Niché au cœur de la cordillère de Truong Son, il constitue un vaste ensemble mémoriel et architectural où la nature, les monuments et les symboles culturels se conjuguent pour rendre hommage à celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la réunification du Vietnam. Il incarne la profonde gratitude et la mémoire reconnaissante du peuple vietnamien envers ses héros nationaux.
Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie : perpétuer la tradition de reconnaissance
À l'occasion de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947 - 27 juillet 2026), le Vietnam poursuit activement la « Campagne des 500 jours et nuits de recherche, de regroupement et d'identification des restes de martyrs », témoignant de son engagement à honorer la mémoire de celles et ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie.
Long Dai : d'une zone de combats acharnés à un haut lieu de mémoire et de gratitude
Un demi-siècle après le sacrifice héroïque de 16 membres de la compagnie de jeunes volontaires C130 (province de Hung Yen) à l'embarcadère de Long Dai II, cette rivière historique garde la mémoire d'une époque où ce secteur comptait parmi les plus stratégiques et les plus durement bombardés de la piste Truong Son.
La beauté paisible de l'embouchure de Thuan An à Hue
L'embouchure de Thuan An, dans le quartier du même nom à Huê, dévoile un paysage d'une rare sérénité, où les eaux calmes et sauvages de la lagune se mêlent harmonieusement à l'immensité de la mer. Ce site naturel offre un spectacle saisissant, entre douceur des paysages lagunaires et puissance des flots marins.
Les fleurs du Firmiana colorata parent l'île de Cu Lao Cham de leurs teintes orangées
Au cœur de l'été, la route Ngo Dong Do menant à la plage de Xep, dans la commune insulaire de Tan Hiep (ville de Da Nang), se pare d'un spectaculaire manteau rouge orangé grâce à la floraison de dizaines de fleurs du Firmiana colorata.
Hanoï se classe parmi les 10 meilleures villes au monde pour la qualité du service à la clientèle
Dans un article publié le 17 juillet, le quotidien malaisien The Star rapporte que le comparateur britannique MoneySuperMarket a publié son classement des "10 villes offrant le meilleur service à la clientèle au monde". Hanoï est la seule ville d’Asie du Sud-Est à figurer dans ce palmarès et se classe deuxième au niveau mondial.
À la Citadelle de Quang Tri, un hommage aux héros tombés pour la Patrie
À l'approche de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie (27 juillet), des milliers de visiteurs affluent vers la Citadelle de Quang Tri pour rendre hommage aux martyrs tombés lors de la bataille des 81 jours et 81 nuits de 1972.
Les Accords de Genève de 1954, un jalon historique de la diplomatie révolutionnaire vietnamienne
Signés le 20 juillet 1954, les Accords de Genève sont l'aboutissement de la lutte longue et persévérante du peuple et de l'armée vietnamiens, couronnée par la victoire de Diên Biên Phu, qui mit fin à près d'un siècle de domination coloniale française.
Ngoan Muc, le col spectaculaire qui relie les Hauts Plateaux du Centre au littoral
Niché sur la Nationale 27, reliant D’Ran (province de Lam Dong) à Lam Son (province de Khanh Hoa), le col de Ngoan Muc est réputé comme l’un des plus beaux itinéraires de montagne du Centre-Sud et des Hauts Plateaux du Centre (Tay Nguyen), offrant aux voyageurs des panoramas grandioses entre montagnes, forêts et vallées.
La pagode de Thanh Duyên à Huê, plus de 300 ans d'histoire
Située sur le mont Tuy Vân, dans la commune de Vinh Lôc, à Huê, la pagode de Thanh Duyên compte parmi les quatre pagodes les plus célèbres de l'ancienne cité impériale. Dominant un paysage de collines et de lagunes, ce haut lieu du bouddhisme vietnamien séduit par son architecture harmonieuse, son atmosphère paisible et la richesse de son patrimoine historique.
Lai Chau s'efforce de réparer les dégâts causés par les crues éclair à Muong Than
Selon un bilan provisoire, les crues soudaines, les crues éclair et les glissements de terrain provoqués par les fortes pluies qui se sont abattues du 15 juillet au matin du 17 juillet 2026 dans la commune de Muong Than, province de Lai Chau, ont fait quatre morts, quatre disparus et sept blessés. Quinze habitations ont été entièrement détruites, quinze autres gravement endommagées, tandis que des dizaines de zones sont restées isolées, entraînant l'évacuation d'urgence des habitants des secteurs à risque.
Ninh Binh : le miel de palétuvier de Xuân Thuy affirme son identité
Chaque année, lorsque les palétuviers su et vet entrent en floraison dans les mangroves côtières, le Parc national de Xuân Thuy, dans la province de Ninh Binh, accueille des dizaines de milliers de colonies d’abeilles venues butiner leur nectar. Issu exclusivement de ces fleurs sauvages caractéristiques de l’écosystème des mangroves, le miel de palétuvier se distingue par sa grande pureté et ses arômes subtils. Très prisé des consommateurs, il valorise les ressources naturelles locales, renforce la réputation de ce produit emblématique et contribue à améliorer les revenus des apiculteurs ainsi que des habitants de la zone tampon du parc.
Da Nang : le berceau du meilleur ginseng au monde
Situé entre 1.500 et 2.000 mètres d'altitude, sous la canopée de la forêt primaire du mont Ngoc Linh, dans la commune de Tra Linh (ville de Da Nang), s'étend le terroir naturel du ginseng Ngoc Linh. Réputé pour sa richesse exceptionnelle en 52 composés de saponines, ce ginseng endémique à forte valeur économique est appelé à devenir une culture médicinale stratégique. La ville de Da Nang entend développer cette filière en misant sur une culture planifiée et une industrie de transformation à forte valeur ajoutée.