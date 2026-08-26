Singapour dévoile des mesures pour renforcer le soutien aux familles

Singapour (VNA) – Singapour renforcera son soutien aux familles grâce à diverses mesures, notamment l'extension des congés pour garde d'enfants, une aide financière accrue pour les enfants, une baisse des frais de préscolarisation et un meilleur accès au logement, a déclaré le Premier ministre Lawrence Wong le 23 août.



Lors de son discours au rassemblement de la Fête nationale 2026, Lawrence Wong a indiqué qu'en vertu de la nouvelle politique de congé pour garde d'enfants, chaque parent actif aurait droit à huit jours de congé par an pour un enfant âgé de 12 ans ou moins, 10 jours pour deux enfants et 12 jours pour trois enfants ou plus, a rapporté le journal The Straits Times.



Chaque nouveau-né bénéficiera d'une aide directe de près de 70 000 dollars singapouriens (55 100 dollars américains) tout au long de son enfance, incluant des crédits annuels pour l'enfant et une aide supplémentaire liée à l'éducation.



Le gouvernement singapourien prévoit également de ramener les frais de garde d'enfants à temps plein à 150 dollars singapouriens par mois et ceux de garde de nourrissons à 300 dollars singapouriens par mois. Ces réductions ne seront pas conditionnées par les revenus, bien que des subventions supplémentaires soient prévues pour les familles à faibles revenus.



Dans le cadre de mesures plus larges visant à aider les Singapouriens à fonder une famille et à élever leurs enfants, le gouvernement relèvera les plafonds de revenus des ménages pour l'éligibilité à l'achat de logements publics subventionnés. Une priorité accrue sera accordée aux parents pour la première fois lors de leur demande de nouveaux appartements.



Le plafond de revenu mensuel du ménage pour les appartements neufs sur commande (BTO) passera de 14 000 à 16 000 dollars singapouriens, tandis que celui pour les « executive condominiums » (copropriétés de standing subventionnées) passera de 16 000 à 18 000 dollars singapouriens.



Selon le Premier ministre, ces mesures visent à soutenir les parents tout au long du parcours d'éducation de leurs enfants, plutôt que de concentrer l'essentiel de l'aide au moment de la naissance.- VNA



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