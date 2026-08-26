Les étudiants étrangers contribuent à hauteur de 5 milliards de dollars par an à l'économie malaisienne



Kuala Lumpur (VNA) – La présence d'environ 167 000 étudiants internationaux contribue actuellement à hauteur de quelque 20 milliards de ringgits (5 milliards de dollars) par an à l'économie malaisienne, via les frais de scolarité, les frais de subsistance et autres dépenses connexes.



Ce chiffre a été récemment cité par Novie Tajuddin, directeur général d'Education Malaysia Global Services (EMGS), lors d'un programme de découverte de la culture malaisienne organisé du 21 au 23 août à Pantai Teluk Ketapang.



L'EMGS est un organisme placé sous l'égide du ministère malaisien de l'Enseignement supérieur, chargé de promouvoir l'éducation internationale et de soutenir la gestion des étudiants étrangers dans le pays.



Selon Novie, une étude de l'EMGS a révélé que chaque étudiant international dépense en moyenne environ 10 000 ringgits par mois pour ses études et sa vie en Malaisie.



Il a souligné que le rôle des étudiants internationaux dépasse le cadre universitaire, profitant aux communautés locales et aux secteurs de services dans les zones où ils vivent et étudient.



Les communautés locales situées à proximité des universités bénéficient de la demande en matière de logement, d'alimentation, de transports et d'autres services. La présence d'étudiants internationaux stimule également l'activité des entreprises locales, notamment dans les secteurs de la restauration et des services, tout en générant des retombées économiques et sociales positives pour les régions accueillant des établissements d'enseignement supérieur.



Novie a indiqué que la Malaisie est désormais considérée comme l'une des 14 meilleures destinations au monde pour l'enseignement supérieur, ce qui témoigne de la position croissante du pays sur le marché international de l'éducation.



Si le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie et le Canada ont traditionnellement été les destinations privilégiées des étudiants internationaux, la Malaisie figure désormais parmi les choix envisagés par un nombre croissant d'étudiants étrangers.



Il a précisé que la Malaisie s'affirme comme un concurrent majeur dans le secteur mondial de l'éducation, le nombre d'étudiants internationaux y poursuivant leurs études ayant augmenté d'environ 23 % au cours des trois dernières années.



La Malaisie ambitionne d'attirer 500 000 étudiants internationaux d'ici 2035, conformément aux objectifs fixés dans son plan décennal pour l'enseignement supérieur, a-t-il ajouté.



Pour atteindre cet objectif, le pays met en œuvre divers programmes de promotion de son enseignement supérieur à l'étranger. L'EMGS prévoit de cibler sept à huit régions du monde pour promouvoir les établissements d'enseignement supérieur malaisiens et renforcer la capacité du pays à attirer des étudiants internationaux.

Novie a indiqué que la Chine, l'Indonésie, le Bangladesh, l'Inde et le Pakistan sont actuellement les cinq pays comptant le plus grand nombre d'étudiants en Malaisie. Les étudiants internationaux fréquentent aussi bien des établissements d'enseignement supérieur publics que privés, la majorité d'entre eux suivant des programmes d'études supérieures (post-licence).- VNA