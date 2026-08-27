Vers une meilleure reconnaissance des compétences au sein de l’ASEAN

Bangkok (VNA) – La 29e Réunion des ministres du Travail de l’ASEAN (ALMM) s’est tenue le 26 août à Bangkok, sur le thème « Advancing ASEAN Human Capital: Skills Certification towards Global Recognition » (Promouvoir le capital humain de l’ASEAN : la certification des compétences vers une reconnaissance mondiale).



Les participants ont examiné les moyens de renforcer les ressources humaines de l’ASEAN afin de s’adapter aux évolutions rapides des technologies, à la transition verte, à la numérisation et aux mutations du marché du travail.



En matière de coopération, la réunion a accueilli favorablement et finalisé le Programme de travail des ministres du Travail de l’ASEAN pour la période 2026-2030, ainsi que les plans sectoriels qui orienteront la coopération au cours des cinq prochaines années. Elle a notamment adopté la Déclaration de l’ASEAN sur le recrutement équitable, éthique et durable des travailleurs migrants et la Déclaration de l’ASEAN sur le renforcement de la résilience du marché du travail et de la société. Ces deux textes seront soumis au 49e Sommet de l’ASEAN.



La délégation vietnamienne, conduite par le vice-ministre de l’Intérieur Cao Huy, a activement participé aux travaux et avancé plusieurs initiatives importantes. Cao Huy a notamment souligné que la mise en place d’un système de certification des compétences conforme aux normes internationales et la promotion de la reconnaissance mutuelle constituaient une « clé » stratégique pour ouvrir davantage de perspectives d’emploi durable et renforcer la compétitivité de la main-d’œuvre dans toute la région. À cette fin, le Vietnam a proposé trois axes prioritaires de coopération.



Premièrement, élargir et harmoniser les mécanismes de reconnaissance mutuelle, notamment en étendant la portée et le nombre des accords de reconnaissance mutuelle (MRA) dans la région et en renforçant le rôle du Conseil de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels de l’ASEAN (ATC), afin de rapprocher les systèmes nationaux de certification des compétences des normes régionales et internationales, sur la base des cadres nationaux de qualifications professionnelles et du cadre régional de référence.



Deuxièmement, développer une infrastructure numérique fiable pour faciliter la reconnaissance transfrontalière des compétences. Il s’agit notamment de recourir à l’intelligence artificielle (IA) et aux technologies numériques pour numériser, authentifier et consulter les certificats de compétences entre les États membres, tout en perfectionnant les bases de données nationales afin de permettre une reconnaissance mutuelle transparente et rapide, sans nouvelle évaluation systématique.



Troisièmement, faire en sorte que la reconnaissance des compétences apporte des bénéfices concrets aux travailleurs, en l’associant à l’amélioration des conditions de travail, à une réforme équitable des salaires et à une protection sociale complète, afin que les qualifications reconnues se traduisent réellement par des emplois durables et des revenus à la hauteur des compétences. -VNA