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Foire culinaire de l'ASEAN au Mozambique

La Foire culinaire de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) vient d'être organisée le 22 août à Maputo, la capitale du Mozambique à l'occasion du 59e anniversaire de la fondation de ce bloc régional.

Les ambassadeurs et représentants diplomatiques de l'ASEAN à Maputo, au Mozambique, ont manifesté leur solidarité et leur amitié lors de la Foire culinaire. Photo : VNA
Les ambassadeurs et représentants diplomatiques de l'ASEAN à Maputo, au Mozambique, ont manifesté leur solidarité et leur amitié lors de la Foire culinaire. Photo : VNA

Maputo (VNA) - À l'occasion du 59e anniversaire de la fondation de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), l'ambassade du Vietnam, en collaboration avec celles de l'Indonésie, de la Thaïlande et du Timor-Leste, a organisé le 22 août à Maputo, la capitale du Mozambique, la Foire culinaire de l'ASEAN.

Il s'agissait de la première édition de cet événement à Maputo. La manifestation a attiré environ 300 invités, dont des représentants des ministères et des autorités mozambicains, des organisations internationales, ainsi que de nombreux membres de la communauté des pays de l'ASEAN et des amis locaux.

S'exprimant après la cérémonie de lever du drapeau marquant l'ouverture, l'ambassadeur du Timor-Leste au Mozambique, Luis Miguel Lopes de Sousa Sequeira, a souligné que cet événement constituait une occasion importante pour promouvoir l'amitié et renforcer la compréhension et le respect mutuels entre les ambassades et les communautés de l'ASEAN résidant au Mozambique.

La foire a réuni des stands proposant des spécialités culinaires traditionnelles du Vietnam, de l’Indonésie, de la Thaïlande et du Timor-Leste, ainsi que des spectacles artistiques attrayants. L’événement a permis de faire découvrir aux amis internationaux l’image d’une communauté de l’ASEAN à la fois diversifiée et solidaire.

Le stand de l’ambassade du Vietnam a laissé une profonde impression en présentant des plats traditionnels emblématiques de la culture vietnamienne, tels que le phở, les nems frits, le bánh bột lọc (raviolis de tapioca) et le café. Pour de nombreux invités mozambicains et internationaux ayant vécu, étudié ou travaillé au Vietnam, l’événement a été bien plus qu’une simple expérience culinaire.

Au-delà de sa dimension diplomatique et culturelle, la foire a également été une véritable fête, offrant aux communautés vietnamienne et des autres pays d’Asie du Sud-Est vivant et travaillant au Mozambique l’occasion de se rencontrer et d’échanger. Cette convivialité entre ces communautés a contribué à renforcer la solidarité au sein de la "famille de l’ASEAN", véhiculant un message fort en faveur d’une région de paix et de développement.

La foire a revêtu une signification particulièrement humanitaire, puisque l’intégralité des bénéfices générés par l’événement a été remise par les ambassades à l’orphelinat Lar Nova Esperança, à Maputo. Cette initiative témoigne de l’esprit d’entraide et de solidarité et contribue à promouvoir les belles valeurs de la communauté de l’ASEAN auprès de la population locale. -VNA

#ASEAN #Foire culinaire
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