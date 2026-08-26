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Renforcer la coopération en matière de défense de l'ASEAN et répondre proactivement aux défis sécuritaires

La délégation du ministère de la Défense du Vietnam, conduite par le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre de la Défense, a participé à la réunion des hauts fonctionnaires de la défense de l'ASEAN (ADSOM) qui s'est tenue par visioconférence le 26 août.

Une délégation du ministère vietnamien de la Défense a assisté à la conférence. Photo : qdnd.vn
Une délégation du ministère vietnamien de la Défense a assisté à la conférence. Photo : qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Le 26 août, la réunion des hauts fonctionnaires de la défense de l'ASEAN (ADSOM) s'est tenue par visioconférence sous la présidence d’Ignacio B. Madriaga, sous-secrétaire philippin à la Défense chargé de l'évaluation stratégique et de la planification. La délégation du ministère de la Défense du Vietnam, conduite par le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, membre du Comité central du Parti, membre du Comité permanent de la Commission militaire centrale et vice-ministre de la Défense, a participé à cette session depuis Hanoï.

Dans son allocution d'ouverture, Ignacio B. Madriaga a souligné que la participation complète des pays membres et du Secrétariat de l'ASEAN à l'ADSOM en ligne témoignait d'un engagement ferme envers la solidarité régionale. À cette occasion, il a exprimé ses sincères condoléances face aux pertes causées par le séisme en Indonésie et les inondations survenues au Vietnam.

Selon Ignacio B. Madriaga, le thème "Naviguer ensemble vers un avenir commun" de la présidence philippine de l’ASEAN en 2026 reflète la conviction que la force de l’ASEAN réside dans son unité. Face aux nombreux défis mondiaux actuels, l’ASEAN doit plus que jamais préserver sa cohésion et son autonomie. Il a souligné que 2026 marquait le 20e anniversaire de la coopération de défense dans le cadre de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM), illustrant l’unité dans la diversité et montrant que la pleine valorisation de cette diversité constitue le meilleur bouclier de l’ASEAN.

Estimant que cette session de l'ADSOM était organisée de manière très opportune pour passer en revue deux décennies de coopération et se projeter vers l'avenir, le sous-secrétaire philippin à la Défense chargé de l'évaluation stratégique et de la planification a exprimé ses attentes quant à la tenue de discussions productives lors de réunion.

Lors de son intervention, le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang s'est déclaré convaincu que, sous la présidence des Philippines en 2026, la coopération de défense de l'ASEAN continuerait de se consolider pour répondre de façon flexible et proactive aux défis sécuritaires régionaux, en faveur de la paix, de la sécurité, de la résilience et de la prospérité. Il a affirmé que le Vietnam soutiendrait au plus haut niveau les Philippines pour accomplir leur mission à la présidence de l'ADMM et de l'ADMM+ en 2026.

Dans le cadre de l'ADSOM, les chefs de délégation ont écouté les rapports de la réunion du groupe de travail (ADSOM WG), l'état d'avancement du plan de travail 2023-2026 de l'ADMM, ainsi que les conclusions de la conférence annuelle et de la réunion restreinte de deuxième Voie du Réseau des instituts de défense et de sécurité de l'ASEAN (NADI) et de la 23e réunion des chefs des forces de défense de l’ASEAN (ACDFM-23). Ils ont examiné de nouvelles initiatives, des projets de déclarations conjointes et la coopération avec les partenaires de dialogue.

Enfin, les délégués ont donné leurs avis sur les préparatifs de la réunion des hauts fonctionnaires de la défense de l'ASEAN élargie (ADSOM+), de la 20e réunion de l'ADMM et de la 13e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN élargie (ADMM+).- VNA

#ASEAN #défis sécuritaires
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