Politique

Vietnam-Laos : bilan de la coopération bilatérale 2026 lors d’une réunion à mi-parcours à Da Nang

La mise en œuvre de l’accord sur le plan de coopération 2026 a globalement atteint les objectifs fixés, contribuant de manière significative à la stabilité politique, au développement socio-économique ainsi qu'à la sécurité, à la défense nationales et à la consolidation des relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos.

Des délégués à la réunion à mi-parcours du Comité de coopération Vietnam-Laos. Photo: VNA
Des délégués à la réunion à mi-parcours du Comité de coopération Vietnam-Laos. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - La réunion à mi-parcours du Comité de coopération Vietnam-Laos, portant sur la mise en œuvre de l'accord sur le plan de coopération pour l'année 2026, s'est tenue le 27 août à Da Nang.

Cette session a été coprésidée par le ministre vietnamien des Finances et président du Comité de coopération Vietnam-Laos, Ngo Van Tuan, ainsi que par le vice-Premier ministre et ministre lao des Finances, également président du Comité de coopération Laos - Vietnam, Santiphab Phomvihane.

Au cours des échanges, les deux parties ont évalué la mise en œuvre de l’accord, les difficultés, les obstacles et les résultats obtenus durant les huit premiers mois de l'année 2026 et ont défini les orientations prioritaires pour le dernier trimestre.

Les deux parties ont noté que la mise en œuvre de l’accord sur le plan de coopération 2026 a globalement atteint les objectifs fixés, contribuant de manière significative à la stabilité politique, au développement socio-économique ainsi qu'à la sécurité, à la défense nationales et à la consolidation des relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux nations.

Les deux parties ont maintenu l’échange d’informations, la consultation, et la coordination étroite au sein des forums régionaux et internationaux, tandis que la coopération en matière de défense et de sécurité a été consolidée. Les deux parties ont coordonné la mise en œuvre des protocoles et accords de coopération signés, contribuant ainsi au maintien de la stabilité politique, de la sécurité, de l'ordre social et de la sûreté, à la construction d'une frontière commune de paix, de stabilité, d'amitié, de coopération et de développement.

Sur le plan économique, les indicateurs d'investissement affichent une progression dynamique. Au cours des sept premiers mois de 2026, le Vietnam a lancé 20 nouveaux projets au Laos avec un capital enregistré de 638,3 millions de dollars, soit une multiplication par 4,2 par rapport à la même période en 2025. Avec un total de 300 projets actifs représentant 7,04 milliards de dollars, le Laos demeure la principale destination des investissements vietnamiens à l'étranger, alors que les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 1,3 milliard de dollars au premier semestre. Les deux parties continuent de promouvoir la coopération dans les domaines de l'énergie, des transports, de la construction et des infrastructures, notamment par le biais de projets importants et de voies de liaison entre les deux pays.

Le volet de l'éducation et de la formation demeure une priorité stratégique, le gouvernement vietnamien ayant octroyé 1 300 bourses à des étudiants lao pour l'année 2026. Parallèlement, le projet de l'Université de l'amitié Laos-Vietnam progresse de manière satisfaisante.

Pour soutenir le développement de son voisin, le gouvernement vietnamien a alloué au Laos une aide financière de 1 120 milliards de dôngs (environ 43 millions de dollars) pour l'exercice 2026, s'intégrant dans une enveloppe globale de 10 000 milliards de dôngs prévue pour la période 2026-2030.

Pour la fin de l'année, les deux parties ont convenu de continuer à étudier et à mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, en se concentrant sur des domaines clés tels que la politique et la diplomatie. Les deux pays se sont accordés sur le renforcement de la connectivité économique, tout en accentuant la complémentarité entre les économies du Vietnam, du Laos et du Cambodge. L'accent sera mis sur la levée des obstacles pour les investisseurs, le développement des secteurs des transports, de l'énergie, des télécommunications, du tourisme et du commerce.

Elles continueront de privilégier la coopération en matière d'éducation, de formation et de développement des ressources humaines, en mettant l'accent sur la formation des cadres supérieurs et des jeunes cadres prometteurs. Elles s'attacheront également à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'aide vietnamienne au Laos, à renforcer le suivi et le contrôle de l'avancement et de la qualité des programmes et projets, et à combiner cette aide avec d'autres sources de financement légitimes afin de réaliser des projets d'envergure.

En conclusion, les deux présidents du Comité de coopération ont réaffirmé leur détermination à accélérer la mise en oeuvre des tâches fixées, les projets clés et à préparer activement les grandes échéances de 2027. L’année prochaine marquera une étape historique avec la célébration du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 50e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos. -VNA

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