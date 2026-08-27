Politique

Clôture du Programme de leadership du Vietnam 2026 aux États-Unis

À l’issue du Vietnam Leadership Programme (VLP) 2026 à l’Université Columbia, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a souligné la valeur concrète des échanges avec des experts américains pour l’élaboration des politiques, notamment dans les domaines de l’innovation, de l’IA, de la transformation numérique et des infrastructures financières modernes.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang et la délégation vietnamienne posent pour une photo avec des professeurs américains. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang et la délégation vietnamienne posent pour une photo avec des professeurs américains. Photo : VNA

New York (VNA) – Les échanges ouverts et francs du Programme de leadership du Vietnam 2026 (VLP), organisé à l’Université Columbia à New York, aux États-Unis, ont démontré leur utilité concrète pour les organismes vietnamiens chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, a déclaré le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang lors de la cérémonie de clôture, le 26 août (heure locale).

Dans son discours, il a souligné les analyses d’experts selon lesquelles le monde se trouve à un tournant critique, où défis et opportunités se conjuguent pour les pays déterminés à renforcer leur autonomie et à poursuivre leur développement.

Pour atteindre l’objectif de croissance économique à deux chiffres et les deux objectifs du centenaire, le Vietnam doit maintenir la stabilité macroéconomique, s’adapter activement aux crises extérieures et considérer les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’intelligence artificielle (IA) et les infrastructures financières modernes comme des moteurs essentiels de croissance.

Le renforcement du cadre institutionnel, la création d’un environnement favorable à l’innovation et l’amélioration de la compétitivité nationale seront également déterminants pour permettre au Vietnam de s’intégrer plus profondément aux chaînes mondiales d’approvisionnement et de valeur.

Le vice-Premier ministre a estimé que le succès du programme contribuerait à renforcer le « pont des connaissances » et à approfondir de manière substantielle et efficace le Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis.

Lors de la séance de clôture, Amy Hungerford, vice-présidente exécutive de l’Université Columbia, a salué la franchise et la richesse des échanges. Elle a souligné le rôle de l’Université dans le rapprochement entre décideurs, universitaires et entreprises, affirmant sa volonté de poursuivre une coopération de long terme avec le Vietnam.

Elle a affirmé que l’Université Columbia est déterminée à maintenir une coopération à long terme avec le Vietnam et souhaite renforcer les activités d’enseignement et de recherche, tout en considérant le programme VLP 2026 comme le point de départ d’un dialogue et d’une coopération durables entre les deux parties.

Les experts américains ont estimé que le Vietnam disposait d’un fort potentiel de développement, tout en soulignant que la maîtrise des technologies et la modernisation des infrastructures financières numériques pourraient améliorer la productivité du travail et la compétitivité nationale.

Ils ont recommandé au Vietnam de développer l’utilisation de l’IA et des technologies liées aux données, de mettre en place des cadres institutionnels favorisant l’innovation, de maîtriser les technologies fondamentales et d’assurer une gouvernance sûre des technologies financières. Ils ont également appelé à réformer les marchés de capitaux et à moderniser le système bancaire afin d’améliorer l’allocation des ressources tout en préservant la stabilité macroéconomique.

Lors des discussions, le vice-Premier ministre et la délégation vietnamienne ont présenté les perspectives, la vision et les orientations de développement du Vietnam. Ils ont souligné que le renforcement des capacités nationales et de l’autonomie stratégique serait déterminant, tout en tirant parti des ressources internationales pour améliorer les institutions et promouvoir de nouveaux moteurs de croissance.

Nguyen Van Thang a demandé aux ministères, organismes et membres de la délégation d’étudier et de synthétiser les recommandations formulées dans le cadre du VLP afin de contribuer aux conseils au gouvernement sur la gestion macroéconomique et l’élaboration des politiques de développement socio-économique. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Programme de leadership du Vietnam 2026 #États-Unis
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