Le Vietnam adresse des messages de sympathie à la Chine et au Népal après des catastrophes naturelles

Hanoï (VNA) - À la suite des crues soudaines et des glissements de terrain survenus le 26 août dans la zone frontalière entre la Chine et le Népal, faisant de lourdes pertes humaines et matérielles, les dirigeants vietnamiens ont adressé des messages de sympathie à leurs homologues chinois et népalais.

Le 27 août au matin, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, le Premier ministre Le Minh Hung, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, ont adressé des messages de sympathie respectivement au secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, au Premier ministre du Conseil des affaires d’État Li Qiang, au président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale Zhao Leji, ainsi qu’au membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), secrétaire du Secrétariat du Comité central du PCC et chef du Bureau du Comité central du PCC, Cai Qi.

La présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, a également adressé un message de sympathie à Wang Huning, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois.

Côté népalais, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a adressé un message de sympathie au président Ram Chandra Paudel. Le Premier ministre Le Minh Hung a, pour sa part, adressé un message au Premier ministre Balendra Shah, tandis que le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a fait de même auprès du président de la Chambre des représentants, Dol Prasad Aryal.

Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a adressé des messages de sympathie à ses homologues chinois et népalais, Wang Yi et Shishir Khanal. -VNA