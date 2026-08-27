Hanoï lance une expérimentation de transport autonome à Hoa Lac

Hanoï (VNA) - Hanoï a autorisé la compagnie par actions Phenikaa-X à mener des essais contrôlés d’un système intelligent de transport autonome, comprenant des bus autonomes, des robotaxis, des robots de nettoyage automatisés et des robots de livraison, au sein du parc de haute technologie de Hoa Lac et du campus de Hoa Lac de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï.



En vertu de la décision n° 4554/QD-UBND, publiée par le Comité populaire de Hanoï le 25 août, cette expérimentation s’étendra sur 24 mois. Les véhicules ne pourront circuler que sur des itinéraires désignés, équipés de cartes numériques haute résolution et de systèmes de surveillance.



Le projet vise à évaluer la sécurité, la fiabilité et le niveau de préparation des véhicules autonomes en conditions réelles de circulation, ainsi que l'efficacité des transports publics autonomes et leur compatibilité avec les systèmes existants. Les résultats contribueront à l'élaboration de normes techniques, de procédures d'exploitation et de modèles de gestion adaptés aux conditions de circulation de Hanoï.



Le système intègre notamment des technologies LiDAR, des caméras, des cartes numériques 2D et 3D haute définition, un GPS de haute précision ainsi que des algorithmes d’intelligence artificielle, dont l’apprentissage automatique (machine learning) et l’apprentissage profond (deep learning). Les essais seront menés avec des groupes de véhicules spécifiques, sur des itinéraires définis et selon des conditions et des phases précises.



Au parc de haute technologie de Hoa Lac, des robotaxis et des robots de livraison seront testés pour le transport de passagers à la demande et la livraison de marchandises sur un itinéraire d’environ 11,5 km.



Sur le campus de Hoa Lac de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, des bus autonomes devraient transporter les étudiants entre les dortoirs, les amphithéâtres, les installations d’entraînement militaire et les points de correspondance avec les lignes de bus. Des robots de nettoyage et de livraison seront également testés sur un parcours d’environ 2,8 km.



Les essais se dérouleront quotidiennement de 9h00 à 16h30, y compris les week-ends et les jours fériés si nécessaire. Les vitesses seront déterminées pour chaque itinéraire et ne devraient pas dépasser 40 km/h. Les véhicules ne devront pas circuler en cas de fortes pluies, d'orages, d'inondations, de vents violents, de brouillard épais, de catastrophes naturelles ou d'incidents d'infrastructure compromettant la sécurité routière.



Les bus autonomes et les robotaxis devront embarquer des superviseurs de sécurité capables de reprendre le contrôle manuel en cas d'urgence ou si les limites de sécurité opérationnelle sont dépassées. Ces superviseurs devront être titulaires d'un permis de conduire approprié et avoir suivi une formation adéquate. Les robots de nettoyage et de livraison devront également faire l'objet d'une supervision par du personnel présent sur site.



Chaque essai sera limité à huit passagers pour un bus autonome et à quatre pour un robotaxi, sans compter les superviseurs de sécurité. Les services de transport commercial et toute facturation seront interdits pendant la phase d’expérimentation.



Dans la zone d’essai, la ville suspendra temporairement certaines exigences relatives à l’immatriculation, aux plaques d’immatriculation, aux inspections et aux permis d’exploitation, sous réserve de la mise en place de mesures de sécurité alternatives.



Le Comité de gestion des parcs de haute technologie et des zones industrielles de Hanoï supervisera les essais. Le Service des sciences et technologies en évaluera les résultats et conseillera l’administration municipale sur les politiques à adopter à l’issue de l’expérimentation.-VNA