Politique

L’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l’UNICEF renforcent leur coopération en faveur des enfants

L’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l’UNICEF entendent renforcer leur coopération pour la période 2026-2031 dans la recherche, le conseil en politiques et le renforcement des capacités en matière de droits de l’enfant, notamment face aux défis liés à la transformation numérique, à l’urbanisation, aux migrations et au changement climatique.

Le professeur associé, docteur Le Hai Binh, vice-président permanent de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, et Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam. Photo: VNA
Le professeur associé, docteur Le Hai Binh, vice-président permanent de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, et Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’Académie nationale de politique Hô Chi Minh s’engage à poursuivre sa coopération avec l’UNICEF afin de renforcer les compétences des cadres et fonctionnaires de l'ensemble du système politique, en faveur d’une approche globale, humaine et fondée sur des données probantes, notamment pour les enfants issus de groupes vulnérables, a affirmé le vice-président permanent de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, Le Hai Binh.

Il a fait cette déclaration le 27 août lors d’une rencontre avec Silvia Danailov, représentante de l’UNICEF au Vietnam, et Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam.

Les deux parties ont fait le bilan de leur coopération et discuté des orientations pour la période 2026-2031, centrées sur les droits de l’enfant et le développement durable au Vietnam. Elles ont constaté que le partenariat entre l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l’UNICEF était devenu plus efficace, concret et approfondi, avec des programmes stratégiques étroitement alignés sur les priorités du Parti et de l’État en matière de protection, de soins et d’éducation des enfants.

Grâce à ce partenariat, l’Académie a actualisé ses connaissances sur les normes internationales et acquis de nouvelles connaissances dans les domaines des droits de l’enfant, du développement social et de la gouvernance publique moderne, contribuant à améliorer la recherche théorique et le conseil en politiques. Plusieurs initiatives concrètes ont été mises en œuvre, notamment l’intégration des droits de l’enfant dans les programmes de formation des cadres dirigeants et des responsables à tous les niveaux, ainsi que la promotion de méthodes de gestion modernes, telles que la gestion axée sur les résultats (RBM).

Les recherches conjointes ont permis de produire des documents utiles, notamment le rapport "50 ans de progrès pour les enfants au Vietnam : opportunités et investissements pour les générations futures", contribuant à l’élaboration de politiques centrées sur l’enfant et à l’amélioration des services publics.

Le professeur associé, docteur Le Hai Binh, a affirmé que les soins, la protection et l’éducation des enfants demeuraient l’une des priorités stratégiques du Parti et de l’État vietnamiens. Il a souligné que, de manière constante, les enfants étaient placés au cœur de la stratégie de développement humain du pays et considérés comme l’avenir de la nation. Il a souligné que l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh attachait une grande importance à son partenariat avec l’UNICEF et souhaitait en exploiter pleinement le potentiel durant la nouvelle période.

Pauline Tamesis a estimé qu’investir dans les enfants revenait à investir à la fois dans le présent et dans l’avenir d’un pays. Elle a insisté sur la nécessité d’investissements intégrés associant les infrastructures "matérielles" aux infrastructures sociales, notamment l’éducation, la nutrition et la sécurité en ligne.

Le Vietnam se trouve à un moment déterminant sur la voie de la réalisation de l’Agenda 2030, a-t-elle ajouté, soulignant que des investissements globaux en faveur des enfants contribueraient à former des générations futures en bonne santé et instruites et à jeter des bases solides pour un développement moderne et durable.

Silvia Danailov a salué les efforts et l’attention accordée par le Parti, le gouvernement et l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh au développement de l’enfant. Elle a réaffirmé la disponibilité de l’UNICEF à fournir un soutien technique et à mettre l’Académie en relation avec des experts internationaux de premier plan dans la recherche théorique, le conseil en politiques et la construction d’un système de gouvernance publique équitable.

Elle a souhaité que les deux parties préparent les contenus techniques nécessaires à un nouveau mémorandum d’entente pour la période 2026-2031, afin de consolider les bases de leurs objectifs stratégiques à long terme.

Pour approfondir leur partenariat, l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l’UNICEF sont convenues d’orientations stratégiques de coopération pour 2026-2031, visant notamment à renforcer la recherche et le conseil en politiques sur les droits de l’enfant dans le nouveau contexte de développement. Une attention particulière sera accordée à l’impact des nouveaux modèles de croissance, de l’urbanisation, des migrations et du changement climatique sur les enfants et les familles.

Les priorités comprendront également le renforcement des institutions de protection de l’enfant dans l’économie numérique, la gestion des risques liés à la cybersécurité et l’évaluation à long terme des capacités de prestation des services sociaux pour la période 2030-2045.

Les droits de l’enfant continueront d’être largement intégrés aux programmes de formation et de renforcement des capacités des dirigeants et des cadres à tous les niveaux, au moyen de supports spécialisés sur l’élaboration des politiques publiques, la gestion axée sur les résultats, l’analyse des politiques fondée sur les données et la protection de l’enfant dans l’environnement numérique.

Les deux parties ont également convenu d’organiser chaque année des forums et séminaires scientifiques conjoints afin de partager les nouvelles connaissances et de soutenir l’élaboration de recommandations en matière de politiques inclusives. -VNA

#VNHP #Académie nationale de politique Hô Chi Minh #UNICEF #droits de l’enfant
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