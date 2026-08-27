Le dirigeant To Lam appelle Qualcomm à élargir ses investissements au Vietnam

Hanoï (VNA) - Le 27 août à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a reçu Cristiano Amon, PDG du groupe américain Qualcomm, à l’occasion de sa visite de travail au Vietnam.



To Lam a affirmé que le Vietnam saluait et continuerait de créer des conditions favorables aux grands groupes technologiques mondiaux, notamment aux entreprises américaines, pour investir, mener des activités de recherche et développement et établir une coopération à long terme au Vietnam.



Il s’est félicité du retour de Cristiano Amon au Vietnam et a hautement apprécié l’élargissement des activités de Qualcomm, ses investissements dans la recherche et développement (R&D), ainsi que son soutien à l’innovation et au développement de l’écosystème technologique au Vietnam au cours des plus de 20 dernières années. Il a notamment cité la création d’un centre de R&D à Hanoï et la mise en œuvre de coopérations avec de grands groupes technologiques vietnamiens tels que Viettel et VinSmart.



Le dirigeant vietnamien a salué le fait que Qualcomm ait placé le Vietnam à un rang élevé dans sa stratégie de développement en Asie, avec l’objectif d’en faire un centre important de R&D au sein de son réseau mondial.



Il a proposé à Qualcomm de continuer à accroître ses investissements à long terme au Vietnam dans les domaines où le groupe dispose d’atouts, tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la robotique, la 5G/6G, les centres de données et les technologies de connectivité de nouvelle génération. Il a également appelé à renforcer les transferts de technologies et le partage d’expériences en matière de gestion, à élargir la coopération avec les entreprises, universités et instituts de recherche vietnamiens, et à aider les entreprises vietnamiennes à renforcer leurs capacités technologiques afin de participer plus profondément aux chaînes de valeur et d’approvisionnement technologiques mondiales.



Cristiano Amon, de son côté, a indiqué effectuer cette importante visite dans un contexte où le groupe accélère sa stratégie de développement de nouvelles technologies, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs et de l’informatique connectée, tout en poursuivant l’expansion de ses activités de recherche et développement au Vietnam.



Il a particulièrement apprécié la vision et la détermination du pays ainsi que ses politiques et orientations fortes visant à promouvoir la croissance, le développement des sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle, et à construire une économie reposant davantage sur le savoir et les hautes technologies. Il s’est dit impressionné par les réalisations remarquables du Vietnam ces dernières années, estimant que ces résultats témoignaient de l’attractivité croissante du pays auprès de la communauté internationale des affaires et créaient des bases importantes permettant au Vietnam de devenir un centre de production de haute technologie, de recherche, d’innovation et d’économie numérique d’importance croissante dans la région.



Cristiano Amon a affirmé que Qualcomm considérait le Vietnam comme un marché et un centre technologique de plus en plus important en Asie et œuvrait à faire du Vietnam son troisième plus grand centre de recherche et développement en intelligence artificielle à l’échelle mondiale.



Fort de plus de 100 milliards de dollars investis dans la R&D à travers le monde, Qualcomm souhaite mettre à profit ses capacités technologiques fondamentales, son réseau de recherche et son écosystème de partenaires internationaux pour élargir sa coopération avec le Vietnam dans les domaines de l’IA, des semi-conducteurs, de la 5G/6G, de l’informatique connectée et des infrastructures technologiques de nouvelle génération.



Il a exprimé le souhait de continuer à élargir la coopération, les investissements et la présence à long terme de Qualcomm au Vietnam, de renforcer la coordination avec les organismes, entreprises, instituts de recherche et universités vietnamiens dans la recherche, la formation de ressources humaines hautement qualifiées, le transfert de technologies et le développement de technologies de nouvelle génération, tout en contribuant au développement de l’écosystème vietnamien des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et de l’innovation dans les années à venir. - VNA

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