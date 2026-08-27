Tourisme

CLMV : vers une croissance à deux chiffres du tourisme international d'ici 2028

Lors de la conférence, les ministres du tourisme du CLMV se sont accordés sur la nécessité de concrétiser ces engagements pour porter la croissance du tourisme international à un niveau à deux chiffres d'ici 2028, tout en renforçant la compétitivité mondiale de la marque régionale “Quatre pays, une destination”.

La ministre vietnamienne de la Culture, des Sports et du Tourisme, Mme Lam Thi Phuong Thanh, préside la conférence. Photo: VNA
La ministre vietnamienne de la Culture, des Sports et du Tourisme, Mme Lam Thi Phuong Thanh, préside la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a présidé le 27 août, à Hô Chi Minh-Ville, la 8e conférence des ministres du Tourisme Cambodge - Laos - Myanmar - Vietnam (CLMV).

La session a été dirigée par la ministre vietnamienne de la Culture, des Sports et du Tourisme, Mme Lam Thi Phuong Thanh, en présence de ses homologues cambodgien, Thong Khon, et birman, Maung Myint, ainsi que de la vice-ministre lao, Darany Phommavongsa.

Dans son allocution d’ouverture, la ministre Lam Thi Phuong Thanh a souligné que depuis la signature de la première Déclaration commune en 2010, ce mécanisme de coopération n’a cessé de se renforcer pour devenir l’un des cadres sous-régionaux les plus pérennes et efficaces de la région du Mékong.

Selon la ministre, cette conférence réaffirme la durabilité, la valeur pratique de la coopération quadripartite et la détermination des États membres à maintenir leur dialogue, à renforcer la connectivité et à transformer leurs engagements en programmes d'action concrets pour dynamiser le tourisme national et régional.

Les délégués ont passé en revue les progrès accomplis depuis le 11e Sommet du CLMV et la 7e Conférence ministérielle du tourisme tenue à Yangon, au Myanmar, en novembre 2024.

Le bilan des programmes d'action révèle une évolution positive, la région CLMV ayant accueilli 32,3 millions de touristes internationaux en 2025, soit une progression de 9,6 % sur un an, pour des recettes atteignant 45,8 milliards de dollars. Le nombre de touristes issus du bloc a atteint 3,3 millions, représentant environ 9,6 % du total des visiteurs internationaux.

Pour le premier semestre 2026, les quatre nations ont enregistré environ 17,1 millions de visiteurs internationaux, dont 1,7 million issus du bloc.

Malgré des initiatives de promotion et de formation menées au sein des cadres de coopération avec l'ASEAN et de la sous-région du Mékong élargi, les participants ont reconnu que la marque « Quatre pays, une destination » n'a pas encore atteint son plein potentiel, soulignant des lacunes persistantes dans la connectivité des produits et la facilitation des déplacements.

Dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, le changement climatique et la hausse des coûts de déplacement et d’hébergement, la conférence a noté l'émergence de nouvelles tendances de consommation, où les voyageurs privilégient les circuits multi-destinations et l'usage intensif de plateformes numériques et l'intelligence artificielle pour optimiser leurs coûts et leurs expériences.

Face à ces enjeux, la conférence a examiné l'état d'avancement du programme de coopération pour la période 2025-2026 et a adopté le Plan d'action conjoint pour la période 2026-2028.

Ce nouveau plan s'articule autour de cinq priorités : la facilitation des voyages, le renforcement de la connectivité régionale ; la promotion sous le label commun “Quatre pays, une destination” avec la transformation numérique et le tourisme intelligent ; le développement des ressources humaines ; la promotion du tourisme durable et responsable lié à la communauté et au patrimoine et le renforcement des partenariats de développement.

La ministre Lam Thi Phuong Thanh a exhorté les quatre pays à l'établissement d'objectifs chiffrés précis pour la période 2026-2028, incluant la croissance des flux de visiteurs, des produits touristiques connectés, l'ouverture de nouvelles lignes aériennes directes, afin de disposer d'une base d'évaluation rigoureuse pour la prochaine session.

Les ministres se sont accordés sur la nécessité de concrétiser ces engagements pour porter la croissance du tourisme international à un niveau à deux chiffres d'ici 2028, tout en renforçant la compétitivité mondiale de la marque régionale “Quatre pays, une destination”.

La 9e Conférence des ministres du Tourisme du CLMV devrait se tenir au Cambodge en 2028. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #conférence des ministres du Tourisme #CLMV #Quatre pays une destination
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