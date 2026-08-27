Le salon de Hô Chi Minh-Ville promeut le tourisme vietnamien sur les marchés mondiaux

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La 20e édition du Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2026) a ouvert ses portes jeudi 27 août au Centre des expositions et des congrès de Saigon, en présence notament du membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Trân Luu Quang, et de la secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà.

Placé sous le thème « Connexions dynamiques – Destinations mondiales », l’événement met en relation les localités et les entreprises touristiques vietnamiennes avec des partenaires et des marchés internationaux.

Depuis deux décennies, le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville ne cesse de gagner en envergure et en attractivité. L’édition de cette année réunit 520 organisations et marques, 34 provinces et villes du Vietnam, ainsi que 260 acheteurs internationaux de haut niveau venus de 40 pays et territoires.

Plus de 21.000 rendez-vous B2B sont programmés, offrant aux entreprises l’occasion de rencontrer des partenaires potentiels, de développer de nouveaux produits touristiques et d’attirer davantage de visiteurs internationaux au Vietnam.

Outre la promotion de l’image de Hô Chi Minh-Ville, ce salon offre aux provinces et villes du Vietnam une plateforme pour mettre en valeur leurs produits touristiques distinctifs, leur patrimoine culturel et leurs atouts locaux. Il vise également à renforcer les liens touristiques régionaux et à encourager le développement d’itinéraires interprovinciaux ainsi que de produits touristiques intégrés. Le rôle de Hô Chi Minh-Ville en tant que porte d’entrée et plaque tournante du tourisme sera ainsi consolidé.

La ville espère que l’ITE HCMC non seulement continuera de prendre de l’ampleur, mais surtout qu’il renforcera la qualité des connexions, l’efficacité de la coopération et la valeur apportée aux partenaires participants, a déclaré Nguyên Lôc Hà, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Depuis Hô Chi Minh-Ville, œuvrons ensemble pour un écosystème touristique marqué par une connectivité accrue, une compétitivité renforcée et une intégration plus poussée, contribuant ainsi à positionner le Vietnam comme une destination toujours plus attrayante et responsable, jouissant d’un statut rehaussé sur le marché international du tourisme, a-t-il appelé.

Selon Hô An Phong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, le cap des 20 ans témoigne du fait que l’ITE HCMC a dépassé le cadre d’un simple événement de promotion commerciale pour devenir un salon international du tourisme et une plateforme d’affaires annuelle pour le secteur.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme réaffirme son rôle dans le façonnage du développement et son soutien actif — notamment en levant les obstacles institutionnels et réglementaires ainsi qu’en élargissant les opportunités de croissance — afin de créer un environnement propice à l’épanouissement d’initiatives touristiques durables.

La promotion internationale est considérée comme un outil stratégique pour nouer des liens avec les marchés et renforcer la position de la destination. L’ITE HCMC 2026 constitue une plateforme stratégique de promotion du tourisme international, réunissant organismes de gestion, entreprises et partenaires mondiaux afin de créer une nouvelle valeur pour le secteur touristique, a déclaré Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Département municipal du tourisme.

En renforçant les liens entre les localités et en mettant en relation les entreprises vietnamiennes avec des partenaires étrangers, le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville s’impose comme un carrefour majeur entre le secteur touristique vietnamien et le marché mondial. – VNA