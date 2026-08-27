Montée en gamme technologique : le Vietnam sollicite l'appui stratégique de Samsung

Hanoï (VNA) - Le gouvernement vietnamien s'engage à maintenir la stabilité des politiques et à améliorer l'environnement des affaires pour garantir une transparence, une concurrence équitable, à protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs étrangers et créer les conditions favorables aux investisseurs stratégiques, notamment Samsung.

C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, en recevant, le 27 août à Hanoï, le directeur général de Samsung Electronics, Roh Tae Moon, en visite de travail au Vietnam.

Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a salué les contributions substantielles du géant sud-coréen au développement industriel, aux exportations, à la création d'emplois et au développement socio-économique du Vietnam, soulignant que le pays est devenu un maillon essentiel de la chaîne de valeur mondiale du groupe.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam entamait une nouvelle phase de croissance, exigeant une croissance plus rapide et plus durable, un renouvellement du modèle de croissance, une restructuration économique et une productivité accrue fondée sur la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique. Dans ce contexte, le secteur économique à capitaux étrangers, notamment les investisseurs sud-coréens, constitue un élément essentiel de l'économie nationale.

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec la République de Corée dans les domaines de pointe, notamment les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les centres de données, la recherche et le développement, l'innovation et la transformation numérique, a souligné le dirigeant vietnamien.

Le Minh Hung a exprimé le souhait de voir Samsung continuer de servir de passerelle importante, accompagnant le Vietnam dans sa montée en puissance technologique, le développement industriel et la participation profonde aux chaînes de valeur mondiales. Le gouvernement étudiera des mécanismes et des politiques de soutien appropriés pour les projets stratégiques et de haute technologie de Samsung dans le cadre de la législation vietnamienne, a-t-il promis.

Le chef du gouvernement a proposé au groupe Samsung de considérer le Vietnam comme un site d'investissement, de production et d'affaires à long terme ; et de collaborer avec le gouvernement et les entreprises vietnamiennes pour mieux exploiter le potentiel, les atouts et la complémentarité des deux économies.

Il a invité Samsung à dépasser son statut de simple « centre de production » pour devenir un véritable « centre technologique, de recherche et développement et d'innovation » du groupe.

Il a également encouragé le groupe à améliorer la qualité des investissements, à intensifier ses transferts de technologies et ses collaborations avec les instituts de recherche et les universités locales afin de former des ingénieurs et une main-d'œuvre hautement qualifiée.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité pour Samsung de renforcer ses liens avec les entreprises vietnamiennes afin de les aider à intégrer plus largement ses chaînes d'approvisionnement nationales et internationales.

Pour sa part, Roh Tae Moon a salué les similitudes historiques, culturelles et les sentiments des populations qui lient étroitement le Vietnam et la République de Corée.

Le dirigeant de Samsung a annoncé qu'après 17 ans de présence au Vietnam, les exportations cumulées des filiales de Bac Ninh et Thai Nguyen ont atteint le cap historique des 500 milliards de dollars en juin dernier. Avec un investissement total de 24 milliards de dollars à fin 2025 et le succès mondial du nouveau Galaxy Fold 8, le groupe prévoit de maintenir une croissance à deux chiffres jusqu'à la fin de l'année 2026.

Roh Tae Moon a réaffirmé que Samsung considérait le Vietnam comme un partenaire stratégique de premier plan en matière de R&D et non comme un simple site manufacturier. Le centre de R&D de Samsung à Hanoï intensifie actuellement ses programmes de coopération avec les grandes universités vietnamiennes pour accroître la compétitivité technologique nationale. Dans la période à venir, Samsung s'efforcera de continuer à contribuer à la recherche et au développement, à la formation des talents et au renforcement de la compétitivité des entreprises vietnamiennes.

En conclusion, le dirigeant de Samsung a réitéré son engagement à rester le partenaire le plus fiable du Vietnam, affirmant que le succès du groupe est intrinsèquement lié à la prospérité du pays. -VNA

​