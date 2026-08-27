Can Tho : Arrestation provisoire d’un individu accusé d’avoir porté atteinte aux intérêts de l’État

Can Tho (VNA) - Dans l’après-midi du 27 août, l’Agence d’enquête de sécurité de la Police de Can Tho a décidé d’engager des poursuites pénales et des poursuites contre Nguyen Ngoc Thao, né en 1973, domicilié dans la commune de My Tu, à Can Tho, et actuellement en résidence temporaire dans le quartier de Cai Rang, à Can Tho.



Ce dernier a été placé en détention provisoire afin de faire la lumière sur des actes consistant à abuser des droits à la liberté démocratique pour porter atteinte aux intérêts de l’État ainsi qu’aux droits et intérêts légitimes d’organisations et de particuliers.



Le Département de la sécurité intérieure a déterminé que Nguyen Ngoc Thao avait créé et utilisé deux comptes Facebook sur lesquels il publiait régulièrement des articles et des images contenant des informations jugées nuisibles, portant atteinte à la réputation des dirigeants et à celle du système politique et des organes de l’État locaux, tout en faisant l’éloge et en glorifiant l’ancien régime.



Selon les résultats de l’enquête, cette attitude serait liée à un mécontentement personnel de Thao, après qu’il avait été auparavant sanctionné par les autorités de l’ancienne province de Sac Trang et s’était vu confisquer des biens pour des actes de commerce d’animaux sauvages. Il utilisait ainsi régulièrement ses comptes Facebook personnel pour publier et partager de nombreux articles et informations non vérifiés et erronés provenant d’autres comptes sur les réseaux sociaux, tout en exprimant son mécontentement et en tenant des propos portant atteinte aux dirigeants du Parti et de l’État ainsi qu’au système politique.



Bien qu’il ait été convoqué à plusieurs reprises par les autorités et la police, qui l’avaient averti et sanctionné administrativement, Thảo a continué à récidiver et à ne pas se conformer aux injonctions.



Lors de la perquisition de son domicile, les forces de l’ordre ont saisi de nombreux documents et objets liés aux faits présumés. L’Agence d'enquête de sécurité de la Police de Can Tho poursuit l’enquête et traitera l’affaire conformément aux dispositions de la loi. - VNA

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