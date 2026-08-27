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La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra reçoit l'ambassadrice des États-Unis Jennifer Wicks

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a invité 'ambassadrice des États-Unis Jennifer Wicks à agir comme une passerelle de confiance pour dynamiser les activités diplomatiques et favoriser les échanges de délégations, particulièrement celles de haut niveau.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra (droite) reçoit l'ambassadrice des États-Unis Jennifer Wicks. Photo: VNA
La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra (droite) reçoit l'ambassadrice des États-Unis Jennifer Wicks. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La vice-Première ministre a réaffirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme un partenaire d'importance stratégique de premier plan, exprimant la volonté du pays de promouvoir des relations bilatérales toujours plus efficaces et concrètes.

En recevant l'ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, le 27 août à Hanoï, Mme Pham Thi Thanh Tra a félicité la diplomate pour sa nomination par le président Donald Trump et a salué son entrée en fonction dynamique, marquée notamment par sa participation aux commémorations de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie ainsi que sa visite au site historique de la citadelle de Quang Tri.

Elle a invité l'ambassadrice à agir comme une passerelle de confiance pour dynamiser les activités diplomatiques et favoriser les échanges de délégations, particulièrement celles de haut niveau.

Sur le volet économique, la dirigeante vietnamienne a suggéré que l'ambassadrice encourage les autorités américaines à finaliser rapidement les négociations et la signature de l'Accord sur le commerce réciproque (ART) sur une base juste et équilibrée afin de créer un cadre stable et à long terme pour la coopération économique.

Concernant le règlement des conséquences de la guerre, Mme Pham Thi Thanh Tra a souligné que ce domaine constitue l'un des piliers majeurs pour bâtir et renforcer la confiance mutuelle entre les deux nations. Elle a salué la coopération de Washington dans la décontamination à la dioxine, le déminage et le soutien aux personnes handicapées, et notamment la «campagne des 500 jours et nuits» actuellement menée par le Vietnam.

La vice-Première ministre a rappelé que la recherche et l'identification des restes des martyrs restent une tâche politique et une mission sacrée pour le Vietnam, qui compte encore environ 175 000 disparus et 300 000 dépouilles non identifiées.

Elle a hautement apprécié le soutien américain via diverses initiatives de recherche des disparus et d’amélioration des capacités d'identification des restes des martyrs, tout en sollicitant un renforcement du partage de documents d'archives et de technologies de pointe pour accélérer l'identification des martyrs.

De son côté, l'ambassadrice Jennifer Wicks s'est dite honorée d'exercer sa mission au moment où les relations bilatérales traversent leur phase de développement la plus fructueuse de l'histoire.

La diplomate a promis de servir de passerelle, de s'investir pleinement pour préparer les futures visites de haut niveau et de travailler étroitement avec Washington afin de lever les obstacles commerciaux et favoriser les investissements technologiques.

Mme Jennifer Wicks a réaffirmé l'engagement durable des États-Unis à collaborer avec le Vietnam dans le traitement des séquelles de la guerre et la recherche des disparus.

En conclusion, l'ambassadrice a exprimé sa gratitude envers le gouvernement vietnamien pour sa coopération dans la recherche des militaires américains portés disparus (MIA), qualifiant cet effort de modèle d'excellence pour la réconciliation entre les deux peuples. -VNA

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