Politique

Vietnam-Japon : 12e échange théorique entre les deux Partis communistes

Le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste japonais ont tenu à Tokyo leur 12e échange théorique, consacré à la vitalité du communisme et aux nouveaux enjeux liés aux technologies et à l’IA à l’ère numérique.

Nguyen Xuan Thang, président du Conseil théorique central, et Shii Kazuo, président du Comité central du Parti communiste japonais, lors de leur rencontre. Photo: VNA
Nguyen Xuan Thang, président du Conseil théorique central, et Shii Kazuo, président du Comité central du Parti communiste japonais, lors de leur rencontre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Conformément à l’accord entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste japonais (PCJ), le 12e échange théorique entre les deux Partis, placé sous le thème « La vitalité du communisme à l’ère numérique », s’est tenu les 27 et 28 août à Tokyo.

Dans son intervention introductive, le professeur et docteur Nguyen Xuan Thang, président du Conseil théorique central, a affirmé que le monde se trouvait à un tournant. Les avancées scientifiques et technologiques, notamment l’intelligence artificielle (IA) et la transformation numérique, transforment profondément les forces productives, les modes de travail, les structures sociales et les modes de gouvernance. Elles ouvrent de nouvelles perspectives de développement, tout en soulevant des questions liées à l’emploi, aux inégalités, à l’équité sociale et à la maîtrise de la technologie par l’être humain. L’enjeu n’est pas seulement de développer les technologies, mais surtout de les maîtriser et de mettre les progrès scientifiques et technologiques au service de l’être humain et de son développement libre et intégral.

Évoquant la voie de développement du Vietnam, Nguyen Xuan Thang a souligné que la pensée du Président Ho Chi Minh constituait une application et un développement créatifs du marxisme-léninisme aux conditions concrètes du Vietnam, avec une idée fondamentale : l’indépendance nationale devait se traduire par la liberté, la prospérité et le bonheur du peuple.

Remerciant la délégation du PCV pour ses échanges, Tanaka Yu, vice-président du Présidium, chef par intérim du Secrétariat et président de la Commission théorique du PCJ, a félicité le PCV pour le succès de son XIVe Congrès national et salué le mécanisme d’échange théorique entre les deux Partis, établi en 2007, qui contribue au partage des résultats de la recherche théorique et des enseignements tirés de la pratique, aux échanges de vues sur les nouvelles questions de l’époque et au renforcement de l’amitié traditionnelle entre les deux Partis.

Les deux parties ont approfondi leurs échanges sur l’impact de la science, de la technologie et de l’IA sur le développement des forces productives ainsi que sur les nouveaux enjeux pour l’être humain et la société. Elles sont convenues d’organiser le 13e échange théorique entre les deux Partis au Vietnam en 2027.

Dans l’après-midi du 28 août, Nguyen Xuan Thang a rendu une visite de courtoisie à Shii Kazuo, président du Comité central du PCJ.

vnanet-nhat.jpg
Vue d’ensemble de la rencontre entre Nguyen Xuan Thang et Shii Kazuo. Photo: VNA



Les 25 et 26 août à Tokyo, Nguyen Xuan Thang a rencontré plusieurs hauts responsables du Parti libéral-démocrate (PLD), ainsi que des parlementaires et de jeunes dirigeants du parti. Soulignant que l’étroite coopération entre les deux Partis au pouvoir contribuerait à approfondir les relations bilatérales, les deux parties sont convenues d’accélérer les échanges en vue de signer prochainement un nouvel accord de coopération entre le PCV et le PLD, et d’étudier la mise en place d’un mécanisme annuel d’échange et de dialogue entre les dirigeants et les organes spécialisés des deux partis.

Les 25 et 26 août également, Nguyen Xuan Thang a participé à un échange scientifique avec le National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS). Il a également visité Rikkei, une jeune entreprise vietnamienne de technologies de l’information qui compte six bureaux au Japon, et rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam au Japon. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #Japon #échange théorique #intelligence artificielle #ère numérique Japon
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Congrès national du Parti

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.