Politique

Les dirigeants lao confiants dans les nouveaux succès du Vietnam dans sa nouvelle ère

À l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, les dirigeants lao ont salué les réalisations du pays et exprimé leur confiance dans ses nouveaux succès dans la nouvelle ère de développement.

Réception de la délégation de la Commission de contrôle du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao. Photo: VNA
Réception de la délégation de la Commission de contrôle du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - À l'occasion du 81e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août) et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), des délégations de nombreux ministères, organismes et organisations du Laos se sont rendues, du 26 au 28 août 2026, à l'ambassade du Vietnam à Vientiane pour présenter leurs félicitations.

Lors des rencontres, les responsables lao ont adressé leurs vœux les plus chaleureux au Parti, à l’État, à l’Assemblée nationale et au peuple vietnamiens, ainsi qu’à l’ambassade du Vietnam au Laos. Ils ont souligné la grande portée historique de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du Vietnam, non seulement pour la libération nationale, l’indépendance et l’édification du Vietnam, mais aussi comme une grande source d’encouragement pour le mouvement révolutionnaire de libération nationale du Laos.

Les responsables lao ont affirmé qu'en 40 ans de Renouveau, le Vietnam avait accompli des progrès remarquables, tandis que sa puissance, son potentiel et son prestige international ne cessaient de croître et que sa position et son rôle se renforçaient sur les scènes régionale et internationale. Le peuple lao est extrêmement fier de ces succès, qu’il considère comme les siens, et y trouve une importante source d’encouragement et d’expérience pour le développement de son propre pays.

Ils ont également exprimé leur profonde gratitude pour l'aide précieuse, sincère et fraternelle accordée par le Parti, l’État et le peuple vietnamiens au Parti, à l’État et au peuple lao, tant dans la lutte d’hier pour l'indépendance nationale que dans l’œuvre actuelle de défense, d’édification et de développement du pays. Ils se sont déclarés fermement convaincus que, sous la direction clairvoyante du PCV, le peuple vietnamien frère continuerait d’obtenir des succès encore plus importants dans la nouvelle ère de développement.

L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a chaleureusement remercié les responsables lao pour leurs sentiments et leurs vœux. Il a souligné que toutes les réalisations obtenues par le Vietnam durant ces 81 dernières années étaient étroitement liées aux relations de solidarité spéciale entre les deux pays.

L’année 2026 revêt une importance particulière, les deux pays ayant organisé avec succès les congrès nationaux de leurs Partis et les élections législatives. Les visites d’État et officielles effectuées à plusieurs reprises par les hauts dirigeants des deux pays dès les premiers mois de 2026 témoignent de l’importance et de la priorité absolue qu’ils s’accordent mutuellement. Cette solide base politique a contribué à porter le cadre des relations bilatérales à un nouveau niveau : « grande amitié, solidarité spéciale, coopération globale et cohésion stratégique ». Elle se concrétise notamment par la promotion de grands projets d’infrastructures de transport et d’énergie à caractère stratégique, tels que le port de Vung Ang, la ligne ferroviaire Vientiane - Vung Ang, l’autoroute Hanoï - Vientiane et des projets bilatéraux de coopération énergétique.

À l’approche du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos en 2027, l’ambassadeur vietnamien a souhaité que les deux parties poursuivent leurs efforts pour transformer les accords de haut niveau en résultats concrets, au bénéfice des peuples des deux pays, et approfondir davantage les relations spéciales Vietnam-Laos de manière efficace et durable. -VNA

#Fête nationale du Vietnam #Laos #Nouvelle ère Laos
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