La réouverture de l'aéroport de Lien Khuong stimule le tourisme international à Da Lat

Lam Dong (VNA) - L'aéroport de Lien Khuong, situé dans la commune de Duc Trong, province de Lam Dong, a rouvert ses portes à la mi-août après plus de cinq mois de fermeture pour travaux. Doté d'une piste rénovée et modernisée, il peut désormais accueillir non seulement des vols intérieurs, mais aussi des appareils modernes de grande capacité.



La modernisation de l’aéroport de Lien Khuong permet à Da Lat de mieux exploiter le potentiel de marchés internationaux comme la République de Corée, la Malaisie, l'Inde, Taïwan (Chine), Singapour ou la Russie. Dès le 2 septembre prochain, la liaison Da Lat – Kuala Lumpur sera officiellement mise en service, tandis que la ligne Da Lat – Singapour devrait être exploitée à partir de décembre 2026.



Le Comité populaire provincial a défini une stratégie claire. Il prévoit la reprise progressive et l'ouverture de liaisons internationales, sous forme de vols charters ou réguliers. L'objectif est de consolider le rôle de Da Lat en tant que « haut plateau où échapper à la chaleur », notamment pour les touristes de République de Corée, de Russie, de Hong Kong (Chine) et de Taïwan (Chine), alors que la province développe la marque « Lam Dong – Voyage entre mer, fleurs et grandes forêts ».



Selon Ho Van Muoi, président du Comité populaire provincial, l'aéroport de Lien Khuong joue non seulement un rôle dans le développement socio-économique et la défense et la sécurité nationales, mais ouvre aussi de nouvelles perspectives et un espace de développement multidimensionnel et étendu pour la province, en favorisant l'arrivée d'un grand nombre de touristes vietnamiens et étrangers.



Nguyen Van Hung, vice-président de l'Association du tourisme de Lam Dong, a indiqué que la province avait organisé à plusieurs reprises l'accueil de délégations de prospection et des activités de promotion auprès des marchés internationaux. Les infrastructures et les voyagistes sont ainsi prêts à accueillir les touristes internationaux, y compris ceux de marchés exigeants comme le marché halal et l'Inde.





La modernisation de l’aéroport de Lien Khuong permet à Da Lat de mieux exploiter le potentiel de marchés internationaux. Photo: VNA

Lors d'une visite de prospection de produits touristiques à Da Lat à la mi-août 2026, Anil Chetwani, directeur de l'agence de voyages indienne Cee Bee Cee, a estimé que Da Lat disposait de nombreux beaux paysages et d'un climat agréable, qui correspondaient bien aux goûts des Indiens. L'absence de liaison aérienne directe entre l'Inde et Da Lat reste toutefois un obstacle majeur au développement du tourisme entre les deux parties. Si une telle liaison est ouverte à l'avenir, la partie indienne est prête à coopérer et à promouvoir le développement du tourisme vers Da Lat et Lam Dong.



Après plus de cinq mois de fermeture, l'aéroport de Lien Khuong a rouvert ses portes et Lam Dong espère accueillir près d'un million de passagers par voie aérienne d'ici à la fin de 2026. Cette ambition témoigne de l'objectif de faire évoluer Da Lat d'un tourisme intérieur à bas prix vers un marché international ciblé.



Lam Dong organisera une série d'événements et de festivals importants, dont le 11e Festival des fleurs de Da Lat. Ces activités devraient aider la province à accueillir plus de 25 millions de visiteurs en 2026, dont 1,5 million de touristes internationaux. -VNA