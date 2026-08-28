Tourisme

Condé Nast Traveller classe Phu Quoc parmi les 10 îles les plus recherchées au monde en 2026

Phu Quoc figure parmi les 10 destinations insulaires les plus recherchées au monde en 2026, selon Condé Nast Traveller Middle East, avec une hausse de 25 % des recherches, confirmant son attractivité croissante sur le marché touristique international.

Les complexes hôteliers de luxe en bord de mer à Kem Beach, classée parmi les 50 plus belles plages du monde, continuent de séduire les voyageurs internationaux. Photo : Sun Group
Les complexes hôteliers de luxe en bord de mer à Kem Beach, classée parmi les 50 plus belles plages du monde, continuent de séduire les voyageurs internationaux. Photo : Sun Group


Hanoï, 28 août (VNA) - Avec une hausse de 25 % du volume des recherches, Phu Quoc figure parmi les 10 destinations insulaires les plus recherchées au monde en 2026, selon le classement établi par Condé Nast Traveller Middle East. L’île est notamment présentée comme une destination de choix pour un « luxe abordable ».

Phu Quoc enrichit ainsi son palmarès international en faisant son entrée dans la liste des « 10 destinations insulaires les plus recherchées en 2026 » publiée par Condé Nast Traveller Middle East.

Fondé sur les tendances annuelles de recherche d’Expedia, ce classement révèle une évolution des attentes des voyageurs, qui délaissent progressivement les destinations côtières traditionnelles au profit d’îles authentiques et singulières, dotées d’un riche patrimoine, de paysages remarquables et offrant un excellent rapport qualité-prix.

Phu Quoc partage cette reconnaissance avec des destinations de renom telles que Sainte-Lucie, Praslin aux Seychelles, Syros en Grèce, les îles Lofoten en Norvège, Palawan aux Philippines et les Fidji. Selon Expedia, le volume des recherches concernant Phu Quoc a augmenté de 25 %.

Parmi les îles sélectionnées, la « perle » du Vietnam se distingue comme une destination emblématique du « luxe abordable », proposant des séjours haut de gamme à des prix relativement accessibles.

Des villages de pêcheurs aux complexes balnéaires haut de gamme

Condé Nast Traveller Middle East souligne la transformation spectaculaire de Phu Quoc. Autrefois principalement connue pour ses modestes villages de pêcheurs, l’île s’est progressivement muée en une destination touristique plus sophistiquée, avec une multitude de complexes balnéaires modernes.

Le magazine met notamment en avant la possibilité pour les visiteurs de séjourner dans des hôtels-boutiques élégants, de profiter de plages animées et de clubs de plage, tout en savourant l’atmosphère paisible et décontractée de l’île.

Cette combinaison entre prestations haut de gamme et prix relativement accessibles permet à Phu Quoc de se distinguer sur la scène touristique insulaire mondiale.

L’article met particulièrement en lumière la plage de Kem, dans le sud de l’île, réputée pour son sable blanc et fin en forme de croissant et ses eaux turquoise cristallines. Sa présence régulière dans les médias internationaux témoigne de l’importance croissante du sud de Phu Quoc comme vitrine du tourisme balnéaire vietnamien.

La plage de Kem abrite notamment plusieurs complexes hôteliers de renommée internationale, dont le JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, le New World Phu Quoc Resort et le Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay.

Au cours de la dernière décennie, le développement de grands complexes touristiques, notamment sous l’impulsion du groupe Sun dans le sud de l’île, a contribué à transformer ce littoral autrefois préservé en un pôle touristique et de loisirs de premier plan.

Au-delà de l’hébergement haut de gamme, le sud de Phu Quoc propose désormais une large gamme d’expériences. Depuis la plage de Kem, les visiteurs peuvent rejoindre Sunset Town et emprunter le téléphérique à trois câbles reliant l’île de Hon Thom, présenté comme le plus long du monde dans sa catégorie.

Ils peuvent ensuite découvrir le parc aquatique Aquatopia, les attractions d’Exotica Village ou encore se détendre au Santo Beach Club, qui dispose de deux piscines à débordement donnant sur l’océan.

De retour à Sunset Town, le pont Kiss Bridge, devenu l’un des symboles de la destination, offre un point de vue privilégié sur le coucher du soleil. Chaque soir, des spectacles multimédias associant musique, eau, lumière et feux d’artifice contribuent à l’animation du site.

En associant hébergement haut de gamme, loisirs, gastronomie et spectacles, Phu Quoc dépasse ainsi progressivement le modèle traditionnel de la simple destination balnéaire.

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Des infrastructures modernes et un écosystème intégré alliant tourisme et divertissement témoignent de la capacité de l'île à accueillir des événements internationaux de premier plan. Photo : Sun Group



Un attrait croissant auprès du marché moyen-oriental

La reconnaissance de Phu Quoc par un média touristique de premier plan au Moyen-Orient revêt également une importance stratégique. Les voyageurs aisés des pays du Golfe recherchent notamment des plages préservées, des complexes hôteliers offrant davantage d’intimité et des activités adaptées à plusieurs générations, autant d’atouts que Phu Quoc cherche aujourd’hui à développer.

Cette nouvelle distinction s’inscrit dans une dynamique plus large de reconnaissance internationale. Phu Quoc a progressivement gagné en visibilité dans les classements et publications de référence, notamment ceux de Travel + Leisure, DestinAsian et Condé Nast Traveler, ainsi que sur les principales plateformes touristiques internationales.

Ces distinctions répétées témoignent de l’évolution de l’île, soutenue par les investissements dans les infrastructures, l’amélioration de la qualité des services touristiques et le renforcement de sa connectivité internationale.

Parallèlement au développement de la destination, l’aviation joue un rôle essentiel dans son ouverture internationale. La compagnie Sun PhuQuoc Airways développe un réseau centré sur Phu Quoc, renforçant les liaisons avec les principaux aéroports vietnamiens et élargissant progressivement son réseau international.

Avec l’expansion de ces liaisons aériennes, Phu Quoc devrait pouvoir accéder plus facilement à une clientèle à fort pouvoir d’achat en provenance d’Asie et du Moyen-Orient.

Combiné à l’extension de l’aéroport, à l’amélioration des infrastructures de transport et aux préparatifs du sommet de l’APEC 2027, le développement du réseau aérien constitue un atout stratégique pour l’ensemble de l’écosystème touristique de l’île.

Le classement de Phu Quoc parmi les 10 destinations insulaires les plus recherchées pour 2026 par Condé Nast Traveller Middle East représente ainsi plus qu’une simple distinction. La mise en avant de la plage de Kem, la hausse de 25 % du volume des recherches et la reconnaissance de l’île comme destination de « luxe abordable » témoignent de sa transformation en une destination touristique internationale, dotée d’infrastructures, de produits touristiques et d’une connectivité de plus en plus adaptés aux exigences des voyageurs mondiaux. -VNA

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#VNHP #Condé Nast Traveller #Phu Quoc
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