Les destinations vietnamiennes se préparent à la haute saison touristique

Hanoi (VNA) - De nombreuses localités et entreprises ont pris l’initiative de renouveler leurs produits, d’organiser des activités culturelles et artistiques et de préparer les infrastructures, les ressources humaines et les conditions nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des services, prêtes à accueillir les touristes pendant les vacances de la Fête nationale et les derniers mois de l’année.



Un séjour de cinq jours, du 29 août au 2 septembre, offre aux voyageurs un large éventail d’options, allant des escapades balnéaires à la découverte de la culture, du patrimoine, de la nature et des communautés locales.



Selon un rapport de Traveloka SEA Index, un important fournisseur de services de voyage en Asie du Sud-Est, publié le 11 août 2026, Hô Chi Minh-Ville, Hanoi, Dà Nang, Côn Dao et Phu Quôc sont les cinq destinations les plus réservées par les voyageurs vietnamiens au cours du deuxième trimestre et pendant les vacances du 2 septembre.



Les tendances touristiques actuelles ne se limitent plus à la simple visite de sites pittoresques ou villégiatures. Les touristes s’intéressent de plus en plus aux expériences liées à la culture locale, à la gastronomie, aux programmes artistiques, aux festivals, aux musées, à l’artisanat traditionnel et aux activités communautaires. Cela incite les localités à réinventer leurs offres touristiques pour allonger la durée des séjours et enrichir les expériences touristiques.



À Dà Nang, le spectacle en plein air «Mémoire de Hôi An» présentera une son édition spéciale intitulée «Chapeau conique & Drapeau» du 26 août au 2 septembre. À Phu Quôc, une exposition intitulée «Mémoire des fleurs » sera organisée. Thanh Hoa accueillera le Festival de cerfs-volants de Sâm Son 2026 du 30 août au 1er septembre. La Semaine de la culture et du tourisme de Môc Châu 2026 devrait se dérouler du 27 août au 5 septembre et proposera de nombreuses activités culturelles, artistiques et communautaires.



L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam a demandé aux localités d’encourager l’organisation d’événements commémorant le 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, tout en développant des produits touristiques axés sur les traditions historiques, culturelles et révolutionnaires, afin de diffuser le patriotisme et la fierté nationale.



Hanoi compte parmi les destinations les plus attractives. Au cours du premier semestre 2026, la capitale a accueilli 18,01 millions de touristes, soit une hausse de 15,7% par rapport à la même période en 2025. Parmi eux, le nombre de touristes internationaux a bondi de 26,8%, et les recettes touristiques ont augmenté de 19,1%. La ville a également accueilli son cinq millionième visiteur international de l’année le 7 juillet.



Outre sa renommée pour son patrimoine culturel unique et ses paysages pittoresques, l’ancienne capitale de Ninh Binh devient d’autant plus séduisante que ses fleurs - cléomes au complexe écotouristique de Thung Nham, Jatropha pandurifolia à la pagode de Bai Dinh, bauhinias dans la zone de Tam Côc - Bich Dông, nénuphars à la pagode de Tam Chuc - fleurissent, ornant le tableau touristique local d’une vitalité vibrante.



Priorité à la sécurité et la qualité des services



L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam a demandé aux départements du tourisme locaux de mettre en œuvre un ensemble de solutions. L’accent est mis sur la sécurité, l’amélioration de la qualité des services et la gestion proactive des situations pouvant survenir en haute saison.



Les autorités locales sont tenues de se coordonner avec les organes concernés pour garantir la sécurité et l’ordre public, la sécurité routière et la prévention des incendies ; d’élaborer des plans d’intervention en cas de catastrophes naturelles, de tempêtes et d’inondations ; de réguler le flux de visiteurs dans les zones et destinations touristiques pour minimiser la surfréquentation et les embouteillages ; et de renforcer la gestion du commerce des services touristiques.



À Ninh Binh, de nombreuses entreprises ont anticipé la situation en préparant leurs approvisionnements, leurs ressources humaines et leurs plans opérationnels. La province compte plus de 70 sites et attractions touristiques et environ 1.500 établissements d’hébergement avec près de 23.000 chambres.



À Hanoi, le Département de la culture, des sports et du tourisme a également demandé aux quartiers, aux communes et aux entreprises de préparer les conditions nécessaires pour accueillir les touristes, d’améliorer l’hygiène environnementale, la sûreté alimentaire, la sécurité et l’ordre public, la prévention et la lutte contre les incendies, et de réguler le flux touristique.



La ville encourage également le développement de produits touristiques patrimoniaux liés à l’histoire, à la culture et aux traditions révolutionnaires, et exige des établissements de services qu’ils adaptent leur management pour maintenir la qualité pendant les périodes de forte affluence.



De nombreuses autres destinations telles que Sa Pa, Quang Ninh, Dà Nang, Phu Quôc ne sont pas en reste. Elles ont activement déployé des efforts d’embellissement, de modernisation des infrastructures d’accueil, d’enrichissement des offres et d’amélioration de la qualité des services.



Dynamique pour une croissance accélérée



Les prochaines vacances de la Fête nationale interviennent alors que le secteur du tourisme connaît une croissance positive. Au premier semestre 2026, le Vietnam a accueilli près de 12,3 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 14,9% par rapport à la même période de 2025 et le niveau le plus élevé enregistré pour un premier semestre au cours de plusieurs années.



Grâce à ces résultats, le secteur du tourisme a atteint près de 50% du plan annuel, créant ainsi des bases favorables pour des percées au cours des mois restants de l’année vers l’objectif d’accueillir 25 millions de touristes internationaux, 150 millions de touristes nationaux pour 1.125 billions de dông de recettes en 2026.



Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le deuxième semestre devrait donner un nouvel élan au secteur touristique, avec l’entrée dans la haute saison, pour les voyageurs internationaux d’Asie du Nord-Est, d’Europe et d’Amérique du Nord.

Actuellement, l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam se concentre sur la mise en œuvre de plusieurs solutions clés, axés sur le rôle des données et de l’intelligence artificielle comme nouveaux moteurs de croissance, dans le but de former un écosystème national de données touristiques.



Par ailleurs, le secteur du tourisme continue de réinventer ses produits, de renforcer les liens entre les localités et les entreprises pour promouvoir les destinations interrégionales, améliorant ainsi leur attractivité et leur compétitivité.



L’exploitation efficace des marchés internationaux, la diversification des produits, l’amélioration de la qualité des services et la promotion de la transformation numérique seront des facteurs importants permettant au secteur du tourisme d’atteindre ses objectifs pour 2026, tout en renforçant la compétitivité et la position de la destination Vietnam. – VNA