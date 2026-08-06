Tourisme

Les touristes européens succombent aux charmes du Vietnam

Le Vietnam occupe la quatrième place des destinations asiatiques les plus recherchées par les touristes européens pour la saison estivale 2026, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville s’imposant comme les destinations les plus prisées du pays.

Touristes effectuant une balade sur la rivière Hoài, à Hôi An. Photo: VNP
Touristes effectuant une balade sur la rivière Hoài, à Hôi An. Photo: VNP

Hanoi (VNA) - Selon les données de recherche d’hébergement pour des séjours en juillet et août publiées par la plateforme de voyage numérique Agoda, le Vietnam a gagné une place par rapport à l’année précédente pour se classer quatrième, derrière la Thaïlande, l’Indonésie et le Japon parmi les destinations asiatiques les plus recherchées par les touristes européens.

Le Vietnam figure également parmi les trois destinations asiatiques ayant enregistré la plus forte progression de l’intérêt des Européens. Le volume de recherches concernant le Vietnam a augmenté de 12 % sur un an, se situant juste derrière l’Inde (14 %) et la République de Corée (13 %) parmi les 20 destinations les plus prisées de la région.

L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Russie ont constitué les principaux marchés sources pour les recherches d’hébergement au Vietnam. Parallèlement, des marchés émergents ont affiché une forte croissance : les recherches en provenance d’Azerbaïdjan ont bondi de 177 %, suivies par celles de la Pologne (66 %) et de la Suède (55 %).

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Touristes internationaux à Hanoi. Photo: VNA

Il est intéressant de noter que Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville ont conservé leur statut de destinations les plus recherchées par les voyageurs européens pour la deuxième année consécutive. Nha Trang s’est hissée à la troisième place, témoignant de l’intérêt croissant pour les destinations côtières du Vietnam.

Agoda a souligné que Dà Nang et Nha Trang continuent d’attirer les visiteurs grâce à leurs plages, leurs complexes balnéaires et leurs activités de plein air, tandis que Hô Chi Minh-Ville séduit les voyageurs en quête d’expériences urbaines, de culture et de gastronomie. La métropole du Sud constitue également une porte d’entrée pour explorer le delta du Mékong, la côte du Centre-Sud et les Hauts Plateaux du Centre.

Vu Ngoc Lâm, directeur national d’Agoda, a indiqué que l’ascension du Vietnam à la quatrième place reflète l’attrait croissant du pays auprès des voyageurs européens, suscité aussi bien par des marchés émetteurs établis qu’émergents.

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Nha Trang, alliant plages pittoresques et style de vie côtier relaxant, est une destination idéale pour les voyageurs lents qui souhaitent explorer à leur rythme. Photo: VNA

« L’entrée de Dà Nang et de Nha Trang dans le trio de tête souligne également la force de l’offre balnéaire du Vietnam. Des villes dynamiques et de la culture locale aux plages et aux escapades insulaires, le Vietnam offre aux voyageurs de multiples façons de découvrir l’Asie », a-t-il conclu.

Les mois de juillet et août correspondent au pic de la saison estivale en Europe ; de nombreux voyageurs recherchent alors des séjours en bord de mer ou sur des îles, après une vague de chaleur précoce ayant touché l’ensemble du continent. Avec son littoral de 3.260 kilomètres, ses plages, ses îles, ses villes animées et ses richesses culturelles, le Vietnam propose une grande diversité d’expériences estivales.

Le Vietnam a accueilli 2,35 millions de touristes européens au cours des sept premiers mois de 2026, soit une hausse de 53,4 % par rapport à l’année précédente, représentant environ 17 % de l’ensemble des arrivées internationales. – VNA

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#destinations asiatiques les plus recherchées par les touristes européens #plateforme de voyage numérique Agoda
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