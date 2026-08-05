Tourisme

Ninh Binh en lice pour le titre de meilleure destination touristique émergente d’Asie aux World Travel Awards 2026

La province de Ninh Binh est en lice pour le titre de "Meilleure destination touristique émergente d'Asie" aux World Travel Awards 2026, une distinction qui reflète la croissance soutenue de son tourisme, la valorisation de son patrimoine et son engagement en faveur d'un développement durable.

Le jardin ornithologique de Thung Nham se situe dans la zone écotouristique de Thung Nham, dans le quartier de Nam Hoa Lu, province de Ninh Binh. Photo : VNA
Le jardin ornithologique de Thung Nham se situe dans la zone écotouristique de Thung Nham, dans le quartier de Nam Hoa Lu, province de Ninh Binh. Photo : VNA

Ninh Binh (VNA) - La province septentrionale de Ninh Binh a été nominée pour le titre de "Meilleure destination touristique émergente d’Asie" (Asia’s Leading Emerging Tourism Destination) dans le cadre des World Travel Awards (WTA) 2026. Cette nomination témoigne de son rayonnement international croissant et de la reconnaissance de ses efforts en faveur d’un développement touristique durable, selon le Service provincial du tourisme.

Cette distinction récompense les destinations présentant un fort potentiel de croissance, un attrait croissant auprès des visiteurs nationaux et internationaux, ainsi qu’un engagement marqué en faveur du développement durable, de l’amélioration des services et du renforcement de la compétitivité régionale.

Au cours des sept premiers mois de l'année, Ninh Binh a accueilli environ 18,7 millions de visiteurs, soit une hausse de 23,34 % sur un an, dont plus de 16,7 millions de visiteurs nationaux et plus de 2 millions d'internationaux.

Les recettes touristiques totales sur cette période sont estimées à plus de 19 348 milliards de dôngs (736,8 millions de dollars), en progression annuelle de 21,8 %. Ces résultats témoignent de la reprise continue et de la croissance durable du secteur touristique local.

La province dispose d’atouts touristiques diversifiés, reposant sur un patrimoine culturel, naturel, historique et spirituel exceptionnel, ainsi que sur des villages d’artisanat traditionnel, l’écotourisme, le tourisme balnéaire et le tourisme rural. Ces avantages lui permettent de développer des produits touristiques originaux destinés aux marchés national et international.

La province met actuellement en œuvre les grandes orientations définies par les autorités centrales et provinciales en faveur du développement des industries culturelles et du tourisme. Elle applique également la résolution du Comité provincial du Parti relative à la stratégie de développement de ces deux secteurs à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2045.

Cette stratégie repose sur la valorisation du patrimoine culturel et naturel exceptionnel de Ninh Binh, en faisant de la culture un moteur de développement, de la créativité un levier de croissance, et des transitions verte et numérique les fondements du développement. L'objectif est de faire des industries culturelles et du tourisme un secteur économique de pointe et un nouveau moteur de croissance de la province.

Ces dernières années, Ninh Binh a bénéficié d’une reconnaissance internationale croissante auprès d’organisations touristiques, de magazines spécialisés et de plateformes de voyage de référence, s’affirmant comme l’une des destinations les plus attractives au monde.

La nomination de Ninh Binh dans la catégorie "Meilleure destination touristique émergente d'Asie 2026" des World Travel Awards témoigne de la notoriété, de l'attractivité et de la compétitivité croissantes de sa destination touristique à l'échelle régionale et internationale.-VNA

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