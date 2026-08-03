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Top Chef Vietnam 2026 : 14 chefs en lice pour promouvoir la gastronomie vietnamienne dans le monde

Concours culinaire de renommée internationale, produit et diffusé dans plus de trente pays, Top Chef s’est imposé comme une référence mondiale au cours des deux dernières décennies grâce à sa capacité unique à créer des liens entre la gastronomie, l’humain et les cultures locales.

À l’issue des épreuves de sélection rigoureuses diffusées sur la chaîne nationale VTV3, les 14 chefs les plus talentueux ont officiellement rejoint les cuisines de la prestigieuse émission Top Chef Vietnam 2026.. Photo. vtv.vn
À l’issue des épreuves de sélection rigoureuses diffusées sur la chaîne nationale VTV3, les 14 chefs les plus talentueux ont officiellement rejoint les cuisines de la prestigieuse émission Top Chef Vietnam 2026.. Photo. vtv.vn

Hanoï (VNA) - À l’issue des épreuves de sélection rigoureuses diffusées sur la chaîne nationale VTV3, les 14 chefs les plus talentueux ont officiellement rejoint les cuisines de la prestigieuse émission Top Chef Vietnam 2026.

Concours culinaire de renommée internationale, produit et diffusé dans plus de trente pays, Top Chef s’est imposé comme une référence mondiale au cours des deux dernières décennies grâce à sa capacité unique à créer des liens entre la gastronomie, l’humain et les cultures locales.

La particularité de ce format réside dans sa manière de présenter le chef non seulement comme un technicien, mais aussi comme un véritable artiste, un conteur d’histoires à travers ses créations et un ambassadeur culturel de son pays.

Après trois saisons couronnées de succès, Top Chef Vietnam - Le Chef suprême est devenu un programme de téléréalité culinaire à fort impact, servant de vitrine pour honorer les talents et de scène pour magnifier les produits agricoles và les épices du Vietnam par le biais d'un langage culinaire contemporain.

Pour cette quatrième édition, la représentante de la production, Le Hanh, a souligné que l’année 2026 représente une période propice pour transmettre un message fort : « Imposer la gastronomie vietnamienne sur les tables du monde entier ».

La cuisine vietnamienne bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance internationale croissante, offrant aux chefs du pays de nombreuses opportunités de s’illustrer sur la scène mondiale.
Selon le classement des cent meilleures gastronomies mondiales établi par TasteAtlas, le Vietnam occupe désormais la 16e place, soit une progression de trois rangs par rapport à 2024 et de six rangs par rapport à 2023.

Le magazine américain Travel & Leisure qualifie l'art culinaire vietnamien de « quintessence », désignant le pays comme une destination de premier plan pour les voyageurs en quête de découvertes culturelles.

Cette dynamique est renforcée par l'inclusion croissante de restaurants và de chefs vietnamiens dans des systèmes d'évaluation prestigieux tels que le Guide Michelin, le classement Asia's 50 Best Restaurants ou d'autres distinctions de haut rang. Cette reconnaissance internationale incite les chefs à innover et à élever le prestige de leur profession.

Dans ce contexte, Top Chef Vietnam se positionne comme un levier de qualité pour introduire ces nouveaux ambassadeurs culinaires. Interrogée par VTV Times sur les critères de sélection, la juge Kim Oanh a précisé qu'elle attachait une importance primordiale au parcours personnel de chaque candidat et à la manière dont leur passion se transforme en une signature unique, capable de convaincre les experts par une harmonie parfaite de saveurs. Pour le juge Alain Nguyen, fort de trente ans d'expérience internationale, l'objectif est de dénicher des ambassadeurs capables de porter le récit culinaire national vers de nouveaux sommets, en misant sur une jeunesse passionnée.

Durant les 12 épisodes de l’émission, chaque défi sera conçu comme une immersion dans la richesse de la culture vietnamienne, des produits issus des régions rurales aux saveurs de la cuisine de rue, en passant par les repas familiaux et les identités culinaires régionales. L’animatrice Ngoc Chau a révélé que certains ingrédients mystères avaient surpris les candidats, les obligeant à faire preuve d’une créativité exceptionnelle.

Le règlement de l’édition 2026 repose sur des exigences élevées, avec notamment l’épreuve « Quick Fire », destinée à tester la rapidité et l’adaptabilité des candidats, l’épreuve d’élimination autour de thèmes spécialisés ainsi que le passage devant la table des juges pour la délibération finale. Une nouveauté majeure, le « Cook Off », introduira des confrontations directes et décisives.

Les chefs seront évalués selon plusieurs critères : la qualité gustative, la maîtrise technique, la créativité, l’art du dressage, l’identité locale et l’expérience culinaire proposée.

Le grand vainqueur recevra le titre de Champion de Top Chef Vietnam 2026, assorti d'une prime de 200 millions de dôngs, d'une bourse d'études dans une école renommée et du privilège de représenter le Vietnam lors de compétitions internationales. Les deux finalistes recevront chacun 100 millions de dôngs, tandis que les candidats classés quatrième et cinquième se verront attribuer 20 millions de dôngs. - VNA

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