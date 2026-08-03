Culture-Sports

Le 9e Festival international des arts martiaux traditionnels du Vietnam s'ouvre à Gia Lai

Pendant toute la durée du 9e Festival international des arts martiaux traditionnels du Vietnam  à Gia Lai, des démonstrations seront organisées dans plusieurs localités afin de promouvoir le caractère populaire des arts martiaux traditionnels vietnamiens

Dans la soirée du 2 août, le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Gia Lai. Photo : VNA
Dans la soirée du 2 août, le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Gia Lai. Photo : VNA

Gia Lai (VNA) - Dans la soirée du 2 août, le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Gia Lai, en collaboration avec la Fédération vietnamienne des arts martiaux, a inauguré, sur la place Nguyen Tat Thanh, dans le quartier de Quy Nhon, le 9e Festival international des arts martiaux traditionnels du Vietnam - Gia Lai 2026.

Selon le Comité d'organisation, cette neuvième édition réunit près de 1 000 maîtres et pratiquants d'arts martiaux venus du Vietnam et de l'étranger. Elle rassemble 650 représentants des écoles et des clubs d'arts martiaux du Vietnam et 260 participants internationaux répartis en 16 délégations représentant neuf pays, dont la Thaïlande, la République du Congo et le Laos.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, Pham Anh Tuan, président du Comité populaire de la province de Gia Lai, a rappelé que les arts martiaux traditionnels vietnamiens, forgés au fil de milliers d'années d'histoire, sont devenus une composante du courage, de la bravoure et de l'âme du peuple vietnamien. Selon lui, le festival offre aux écoles, maîtres et pratiquants vietnamiens et étrangers un espace de rencontre, d'échange, de démonstration et de transmission de leur savoir-faire. Il a également souligné que le patrimoine ne peut demeurer vivant que s'il est transmis, que la culture ne rayonne qu'à travers les échanges et que les traditions ne perdurent que lorsqu'elles sont continuellement renouvelées par les jeunes générations.

La cérémonie s'est ouverte par un défilé des maîtres et pratiquants participant au festival, applaudi par des milliers de spectateurs. Elle s'est poursuivie avec un spectacle artistique, avant de s'achever par un programme retraçant l'histoire et les valeurs de cette discipline.

Du 2 au 5 août, les participants prendront part à de nombreuses activités, notamment des cérémonies d'offrandes d'encens et de fleurs au sanctuaire Kinh Thien et au musée Quang Trung, des démonstrations collectives, des échanges entre délégations vietnamiennes et étrangères, ainsi que la 15e édition du Championnat national des clubs d'arts martiaux traditionnels. Des visites de dojos, de sites historiques et de destinations touristiques de la province, accompagnées de démonstrations, ainsi qu'une exposition photographique consacrée aux écoles et courants d'arts martiaux, figurent également au programme.

Pendant toute la durée du festival, des démonstrations seront organisées dans plusieurs localités afin de promouvoir le caractère populaire des arts martiaux traditionnels vietnamiens. Parallèlement, les autorités provinciales poursuivent leurs efforts pour préserver et développer cette discipline en l'introduisant progressivement dans les établissements scolaires, en coopération avec le secteur de l'éducation. -VNA

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