Tourisme

Can Tho renforce la promotion de son potentiel touristique sur le marche thaïlandais

Can Tho possède de nombreux atouts touristiques, notamment le marché flottant de Cai Rang, ses vergers, ses villages d'artisanat traditionnel, sa gastronomie typique et ses festivals culturels. Can Tho s'attache à développer une offre touristique de haute qualité, durable et intelligente, axée sur le tourisme écologique, le tourisme de villégiature, le tourisme culturel et spirituel, ainsi que le tourisme MICE.

Rencontre d'affaires en Thaïlande visant à promouvoir le tourisme de Can Tho. Photo: VNA
Rencontre d'affaires en Thaïlande visant à promouvoir le tourisme de Can Tho. Photo: VNA

Bangkok (VNA) – Une délégation de la ville de Can Tho, conduite par la vice-présidente du Comité populaire municipal, Nguyen Thi Ngoc Diep, a organisé, le 5 août en Thaïlande, une rencontre d'affaires visant à promouvoir le tourisme local. L'événement a réuni des représentants de l'Ambassade du Vietnam en Thaïlande, du Bureau commercial du Vietnam en Thaïlande, de l'Autorité du tourisme de Thaïlande, ainsi que plus d'une trentaine d'entreprises des deux pays.

La chargée d'affaires par intérim de l'Ambassade du Vietnam en Thaïlande, Hoang Diem Hanh, a salué le choix de la Thaïlande comme destination de cette campagne de promotion touristique de Can Tho. Selon elle, cette initiative constitue une excellente occasion non seulement de mettre en valeur l'image de la ville, mais aussi d'échanger des expériences en matière de développement touristique fondé sur la préservation des valeurs culturelles traditionnelles.

Elle s'est déclarée convaincue que le renforcement des liens entre les collectivités locales, les entreprises et les autorités touristiques des deux pays ouvrirait de nouvelles perspectives de coopération, contribuant à l'amélioration de la qualité des services et au développement durable de la région du Mékong.

Nguyen Thi Ngoc Diep a souligné que Can Tho disposait d'infrastructures de transport de plus en plus modernes, assurant une connexion efficace entre les réseaux routier et fluvial, ce qui en fait une porte d'entrée stratégique vers le delta du Mékong.

Selon elle, la ville possède de nombreux atouts touristiques, notamment le marché flottant de Cai Rang, ses vergers, ses villages d'artisanat traditionnel, sa gastronomie typique et ses festivals culturels. Can Tho s'attache à développer une offre touristique de haute qualité, durable et intelligente, axée sur le tourisme écologique, le tourisme de villégiature, le tourisme culturel et spirituel, ainsi que le tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). La ville accélère également sa transformation numérique afin d'améliorer la promotion et la gestion de ses activités touristiques.

À travers cette rencontre, les autorités municipales souhaitent attirer davantage d'investissements thaïlandais dans le développement de projets touristiques, contribuant ainsi à enrichir l'offre touristique de la région au sein de l'ASEAN.

Forte de son expérience du marché vietnamien, Ratiwan Boonprakhong, directrice chargée des marchés de l'Asie du Sud-Est, de l'Asie du Sud et du Pacifique Sud à l'Autorité du tourisme de Thaïlande, a estimé que Can Tho disposait d'un fort potentiel pour séduire les touristes thaïlandais. Elle a recommandé à la ville de mettre davantage en valeur ses atouts, notamment son tourisme agricole lié au delta du Mékong, tout en définissant plus précisément les segments de clientèle qu'elle souhaite cibler.

Selon elle, Can Tho répond particulièrement aux attentes des voyageurs en quête de nature et d'un mode de vie paisible. Plutôt que de transformer son identité, la ville gagnerait à proposer des expériences authentiques, étroitement liées à la vie quotidienne de la population locale. La responsable thaïlandaise a souligné que le développement durable du tourisme reposait avant tout sur l'implication active des communautés locales dans la préservation et la valorisation de leurs traditions.

De son côté, Nguyen Van Minh, président de l'Association des entrepreneurs thaï-vietnamiens de Bangkok et de ses environs, a proposé d'organiser des missions de prospection à Can Tho afin de permettre aux entreprises thaïlandaises de mieux découvrir le potentiel économique et touristique de la ville. Il a également estimé que le rétablissement d'une liaison aérienne directe entre Bangkok et Can Tho favoriserait les échanges touristiques et contribuerait au développement économique de l'ensemble de la région. - VNA

#Can Tho #Thaïlande #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2
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