Politique

Le leader To Lam reçoit le commandant du Commandement des États-Unis pour l’Indo-Pacifique

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam a reçu le 5 août à Hanoï, l'amiral Samuel Paparo, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Indo-Pacifique (United States Indo-Pacific Command - USPACOM).

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite) reçoit l'amiral Samuel Paparo. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite) reçoit l'amiral Samuel Paparo. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam considère les États-Unis comme l'un de ses principaux partenaires stratégiques et souhaite poursuivre la mise en œuvre efficace de leur partenariat stratégique global ainsi que rendre plus concrets et plus approfondis les liens bilatéraux pour l’intérêt des deux peuples.

C’est ce qu’a déclaré le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, en recevant le 5 août à Hanoï, l'amiral Samuel Paparo, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Indo-Pacifique (United States Indo-Pacific Command - USPACOM).

Souhaitant la bienvenue à son hôte, To Lam a souligné que la visite au Vietnam de l'amiral Samuel Paparo, tout comme celles récentes du secrétaire américain à la Guerre Pete Hegseth et du secrétaire par intérim à la Marine Hung Cao, témoignait du rôle de la coopération en matière de défense dans l'approfondissement des relations entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié la coopération efficace entre l’USPACOM et le Vietnam ces dernières années, notamment à travers les programmes humanitaires Partnership, Pacific Angel et Pacific Friends. Ces initiatives ont, a-t-il rappelé, laissé une bonne impression auprès des populations locales.

À cette occasion, To Lam a également remercié le président américain Donald Trump pour l'accueil chaleureux qui lui avait été réservé lors de sa participation à l'ouverture du Conseil de la Paix en février 2026. À cette occasion, il a également réitéré son invitation au président américain à effectuer une visite officielle au Vietnam et à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC en 2027.

Sur le plan économique, To Lam a rappelé son accord avec Donald Trump sur la nécessité d'achever rapidement les négociations relatives à l'accord commercial réciproque. Il a souhaité que les États-Unis mettent rapidement un terme aux enquêtes engagées au titre de la section 301 et évitent le recours à des mesures de défense commerciale susceptibles qui pourraient nuire aux relations globales entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien a également proposé de renforcer la coopération dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique. Il a souligné que ces secteurs constituaient aujourd'hui des priorités du Vietnam afin de soutenir une croissance durable et de réaliser les objectifs stratégiques de développement du pays.

Concernant la coopération en matière de défense et de sécurité, le dirigeant vietnamien s'est félicité des progrès positifs accomplis ces derniers temps et a suggéré aux deux parties de mettre en œuvre efficacement les accords existants, en fonction des besoins et des intérêts de chaque pays.

Soulignant l'importance de la coopération pour faire face aux conséquences de la guerre, il a exhorté les États-Unis à maintenir et à développer les projets de soutien dans ce domaine, notamment les initiatives visant à renforcer les capacités d'identification médico-légale et à fournir des documents et des archives afin d'accélérer la recherche, la récupération et l'identification des dépouilles des martyrs vietnamiens de la guerre.

Le secrétaire général et président To Lam a réaffirmé l'engagement du Vietnam à continuer de faciliter les efforts de recherche des soldats américains portés disparus pendant la guerre, rappelant que le Vietnam soutient sans relâche cette coopération humanitaire depuis plus d'un demi-siècle.

De son côté, l'amiral Samuel Paparo a remercié le Vietnam d'avoir été parmi les premiers pays à rejoindre l'initiative du Conseil de la paix et a réaffirmé que les États-Unis attachent une grande importance au développement de leurs relations avec le Vietnam.

Il a salué le rayonnement international croissant du Vietnam et son rôle de plus en plus important au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et du structure régional. Partageant l'analyse du dirigeant vietnamien, il a souligné la vision d'un Indo-Pacifique libre, ouvert et sûr et a réaffirmé l'engagement des États-Unis à renforcer leurs liens avec l'ASEAN tout en soutenant la centralité de cette dernière. Il a décrit ce bloc, qui compte environ 800 millions d'habitants et un fort potentiel économique, comme un partenaire de plus en plus important dans la politique régionale des États-Unis.

Il a exprimé son accord complet avec les propositions du leader vietnamien et a promis que son commandement continuera d'aider le pays dans le secours lors de catastrophes naturelles et le renforcement des capacités en mer.

Remerciant le Vietnam pour son soutien humanitaire efficace dans les recherches des soldats américains portés disparus au combat, il a réaffirmé l'engagement des États-Unis à aider le Vietnam à surmonter les conséquences de la guerre, notamment en soutenant la campagne menée par le pays pendant 500 jours pour rechercher, récupérer et identifier les dépouilles des martyrs vietnamiens.

Les deux parties ont enfin échangé leur point de vue sur la situation régionale et internationale. Elles ont souligné l'importance de préserver la paix, la sécurité, la sûreté ainsi que la liberté de navigation maritime et aérienne. Elles ont également réaffirmé leur soutien au règlement pacifique des différends dans le respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

To Lam s'est déclaré convaincu que les relations entre le Vietnam et les États-Unis continuent de se développer de manière stable et concrète, contribuant à la prospérité commune de la région Asie-Pacifique. -VNA

#Commandement des États-Unis pour l’Indo-Pacifique #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le général d’armée Nguyen Tan Cuong (à droite), chef d’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre vietnamien de la Défense accueillit l’amiral Samuel Paparo, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Indo-Pacifique (United States Indo-Pacific Command-USINDOPACOM). Photo : VNA

Le Vietnam et les États-Unis consolident leur coopération dans la défense

Le général d’armée Nguyen Tan Cuong, chef d’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre vietnamien de la Défense a une entrevue avec l’amiral Samuel Paparo, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Indo-Pacifique (United States Indo-Pacific Command-USINDOPACOM) le 5 août à Hanoï.

Le Vietnam accueille 47 ressortissants expulsés des États-Unis. Photo: VNA

Le Vietnam accueille 47 ressortissants expulsés des États-Unis

Les autorités vietnamiennes ont accueilli, le 5 août, 47 citoyens expulsés des États-Unis, le plus important groupe de ressortissants rapatriés depuis le début de 2026. Cette opération, menée dans le respect des accords bilatéraux et de la législation en vigueur, s’accompagne de mesures d’assistance destinées aux personnes en situation de vulnérabilité.

Voir plus

Des délégués participants 6e dialogue entre le Conseil indien des affaires mondiales (ICWA) et l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS). Photo: VNA

Des chercheurs vietnamiens et indiens examinent les perspectives du partenariat stratégique global renforcé

Le 6e dialogue entre le Conseil indien des affaires mondiales (ICWA) et l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS), tenu le 5 août à New Delhi, vise à promouvoir les échanges universitaires, à renforcer le dialogue politique et à formuler des recommandations destinées à approfondir le partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l'Inde.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled bin Nordin. Photo: VNA

Le Vietnam et la Malaisie souhaitent approfondir leur coopération en matière de défense

Le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé, le 5 août à Hanoï, l'importance que le Vietnam attache au renforcement de son partenariat stratégique intégral avec la Malaisie, notamment dans le domaine de la défense. Lors de son entretien avec le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled bin Nordin, les deux parties ont convenu d'approfondir leur coopération afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

Le général Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), membre du Bureau permanent de la Commission militaire centrale et chef du Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam (à droite), passe en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire lao lors de la cérémonie d'accueil officielle au Laos. (Photo : VNA)

Le Vietnam et le Laos approfondissent leur coopération globale en matière de défense

Les hauts responsables militaires du Vietnam et du Laos ont réaffirmé, le 5 août à Vientiane, leur détermination à approfondir la coopération globale en matière de défense, considérée comme l'un des piliers des relations bilatérales et un moteur essentiel du partenariat d'amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de lien stratégique entre les deux pays.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (droite) et le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram. Photo : VNA

Vietnam-Thaïlande : coopération législative renforcée

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, ont convenu de collaborer étroitement pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération entre les deux organes législatifs, tout en intensifiant les échanges parlementaires et la coordination à l'appui du partenariat stratégique intégral Vietnam-Thaïlande.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm (droite) et l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Tan Yang Thai. Photo : VNA

Le dirigeant Tô Lâm plaide pour un approfondissement du partenariat avec la Malaisie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, Tô Lâm, a affirmé que les relations entre le Vietnam et la Malaisie connaissaient un développement de plus en plus dynamique, lors de sa rencontre le 5 août à Hanoï avec l'ambassadeur de Malaisie, Tan Yang Thai, venu lui faire ses adieux à l'occasion de la fin de son mandat.

Le procès en première instance. Photo : baodaklak.vn

Une peine sévère pour atteinte à la politique d'unité nationale

Le Tribunal populaire de la province de Đắk Lắk a condamné, le 5 août, un homme à sept ans et six mois de prison pour atteinte à la politique d'unité nationale. Selon les autorités, l'accusé avait participé à la création et aux activités d'une organisation qualifiée de réactionnaire, opérant sous couvert d'activités religieuses pour porter atteinte à la sécurité nationale.

Des ouvriers travaillent dans une usine de transformation de textiles destinés à l'exportation. Photo : VNA

Mieux protéger les travailleurs vietnamiens à l’étranger

Lors des débats de la première session non ordinaire de la XVIe législature de l’Assemblée nationale, les députés ont examiné le projet de loi modifiant et complétant la Loi sur les travailleurs vietnamiens employés à l’étranger sous contrat. Ils ont proposé plusieurs mesures visant à renforcer la gestion de l’État, à lutter contre les fraudes et à mieux protéger les droits et les intérêts légitimes des travailleurs.

Le gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, Pham Duc Ân, devant la session extraordinaire de l’Assemblée nationale, à Hanoi, le 5 août. Photo : VNA

L’Assemblée nationale se penche sur la banque et la lutte contre le blanchiment

Les amendements et compléments à ces projets de loi visent en priorité les questions urgentes à traiter pour répondre à la réorganisation de l’appareil de l’Etat, et remédier aux lacunes de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent suivant les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI)/Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent (APG)/Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Le professeur Zhu Chenming, directeur honoraire de l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud et du Sud-Est relevant de l’Académie des sciences sociales du Yunnan. Photo : VNA

Le modèle de commune socialiste concrétise l’orientation de développement du Vietnam

Grâce à une approche globale alliant un renforcement de la gouvernance locale, le développement socio-économique, l’amélioration des conditions de vie, une réduction durable de la pauvreté et une orientation centrée sur la population, le modèle de «commune/quartier socialistes» pourrait constituer une voie significative pour le processus de développement du Vietnam.

Panorama de la rencontre. Photo: ministère de la Sécurité publique

Le Vietnam renforce sa coopération avec les entreprises américaines dans les technologies stratégiques

Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, a reçu lundi à Hanoï une délégation d'entreprises américaines. Les échanges ont porté sur le développement des industries de sécurité, des technologies stratégiques et de la transformation numérique, dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis.

Des représentants de l'ambassade et du consulat général du Vietnam, ainsi que des membres de la communauté vietnamienne en Thaïlande, accueillent le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et son épouse à l'aéroport international d'Udon Thani. Photo : VNA

Une visite pour approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

La visite officielle au Vietnam du président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, intervient à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays et témoigne de leur volonté d'approfondir leur Partenariat stratégique global.

Panorama de la première session extraordinaire de l'AN. Photo: VNA

Les révisions des lois sur les travailleurs vietnamiens à l'étranger et les douanes au cœur des débats parlementaires

Réunie le 5 août en session extraordinaire, l'Assemblée nationale vietnamienne examine plusieurs projets de loi visant à adapter le cadre juridique aux nouvelles exigences administratives et économiques. Parmi les textes phares figure une révision de la loi sur les travailleurs vietnamiens à l'étranger, destinée à mieux protéger leurs droits tout en simplifiant les procédures administratives.