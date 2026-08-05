Le Vietnam et les États-Unis consolident leur coopération dans la défense

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 5 août, à Hanoï, le général d’armée Nguyen Tan Cuong , membre du Comité central du Parti, membre de la permanence de la Commission militaire centrale, chef d’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre vietnamien de la Défense, a eu une entrevue avec l’amiral Samuel Paparo, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Indo-Pacifique (United States Indo-Pacific Command-USINDOPACOM).



Le général d’armée Nguyen Tan Cuong a souligné que, sur la base de la dynamique positive des relations bilatérales, la coopération en matière de défense entre le Vietnam et les États-Unis a été mise en œuvre de manière efficace et concrète. Les domaines concernés incluent le règlement des conséquences de la guerre, le dialogue et la consultation, la formation, les opérations de maintien de la paix des Nations unies, la coopération entre les différentes armes et services, la médecine militaire, l’industrie de défense, ainsi que l’assistance humanitaire et les secours en cas de catastrophe.



Le chef d’État-major général a affirmé que le Vietnam accorde une priorité absolue à la coopération pour remédier aux séquelles de la guerre, suivant l’esprit de « mettre de côté le passé, s’orienter vers l’avenir ». Il a remercié l’USINDOPACOM pour son soutien aux projets au Vietnam, notamment la construction du terrain d’entraînement pour le traitement des engins explosifs du Centre national d’action contre les mines du Vietnam (VNMAC), dont l’inauguration a été tenu en mars 2025. Il a souhaité que l’USINDOPACOM continue de plaider auprès du Congrès et du gouvernement américains pour l'approbation d’un budget supplémentaire de 130 millions de dollars pour le projet de décontamination de la dioxine à l’aéroport de Biên Hòa. L'objectif est d’achever ce projet avant 2031 afin de garantir un environnement sécurisé aux populations locales.



Pour l’avenir, le général Nguyen Tan Cuong a souhaité que les deux parties se concentrent sur le règlement des conséquences de la guerre, l’industrie de défense, la coopération entre les forces armées et la médecine militaire. Il a appelé à poursuivre la coordination efficace au sein des mécanismes dirigés par l’ASEAN, notamment les groupes d’experts de la Conférence des ministres de la Défense de l’ASEAN élargie (ADMM+).



Affirmant que le Vietnam créera les meilleures conditions pour la recherche des militaires américains disparus (MIA), il a suggéré que les États-Unis intensifient le partage d’informations, de documents et de souvenirs liés aux soldats vietnamiens tombés au combat. Il a également sollicité un soutien pour renforcer les capacités d’identification par test ADN, contribuant ainsi à la Campagne des "500 jours et nuits » lancée par le gouvernement vietnamien pour accélérer la recherche et l’identification des restes des martyrs.



Le général Nguyen Tan Cuong a salué la présence de l’amiral Paparo au deuxième Salon international de la défense du Vietnam en 2024 et a exprimé le souhait de l'y retrouver pour la troisième édition en décembre prochain. Le Vietnam encourage les États-Unis à y exposer des équipements de défense modernes.



L’amiral Samuel Paparo a apprécié la coopération bilatérale et a affirmé que les États-Unis respectent la politique de défense des « quatre non » du Vietnam. Il a souhaité que la coopération devienne plus substantielle, particulièrement dans le règlement des séquelles de la guerre, la formation et la médecine militaire.



Concernant les conséquences de la guerre, l’amiral a réitéré l’engagement américain à coopérer activement dans le déminage, le partage d’informations et l’amélioration des capacités d’analyse ADN pour soutenir efficacement la campagne nationale d’identification des restes des martyrs vietnamiens. -VNA

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