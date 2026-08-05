Politique

Des Statuts du Parti en phase avec les nouvelles exigences de la nouvelle étape

L'objectif est d'élaborer des Statuts du Parti scientifiques, rigoureux, concis, faciles à mettre en œuvre et durables.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, également chef du Comité directeur central chargé de dresser le bilan de la mise en œuvre et d'étudier la révision et le complément des Statuts du Parti. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, également chef du Comité directeur central chargé de dresser le bilan de la mise en œuvre et d'étudier la révision et le complément des Statuts du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a présidé, dans la matinée du 5 août au siège du Comité central du Parti, la première réunion du Comité directeur central chargé de dresser le bilan de la mise en œuvre et d'étudier la révision et le complément des Statuts du Parti.

Au cours de la réunion, les participants ont examiné les orientations relatives aux travaux du Comité directeur. Les interventions ont porté sur les principales questions concernant les orientations, le champ d'application, le contenu, la méthode et l'organisation des travaux.

Dans son discours de conclusion, le dirigeant To Lam, également chef du Comité directeur, a souligné qu'il s'agissait d'une mission politique particulièrement importante du 14e mandat du Parti, directement liée à la révision de la Plateforme politique et à la préparation du 15e Congrès national du Parti.

Il a indiqué que les dispositions fondamentales des Statuts actuels demeuraient pertinentes, tout en soulignant la nécessité de prendre en compte les nouvelles exigences de la pratique, notamment la rationalisation de la structure organisationnelle, le fonctionnement de l'administration locale à deux niveaux, la décentralisation, le contrôle du pouvoir et la transformation numérique…

Selon lui, l'objectif est d'élaborer des Statuts du Parti scientifiques, rigoureux, concis, faciles à mettre en œuvre et durables, afin de renforcer l'organisation du Parti, d'améliorer l'efficacité de son fonctionnement, de clarifier les responsabilités, de mieux contrôler le pouvoir et de resserrer les liens entre le Parti et le peuple.

vnanet-lam2.jpg
Panorama de la réunion. Photo: VNA

Le dirigeant a demandé que les travaux reposent sur des principes et des critères clairement définis, tout en restant fidèles au marxisme-léninisme, à la pensée de Hô Chi Minh, à la ligne de Renouveau, à l'objectif d'indépendance nationale associé au socialisme, ainsi qu'au rôle dirigeant du Parti et au principe du centralisme démocratique. Les recherches doivent également être menées en cohérence avec la Résolution du 14e Congrès national du Parti, la révision de la Plateforme politique de 2011 et l'étude de la révision de la Constitution de 2013.

Il a précisé que les dispositions toujours adaptées devaient être maintenues, tandis que celles révélant des difficultés récurrentes ou des lacunes devaient être révisées. Les questions qui ne seraient pas encore suffisamment mûres devraient continuer à faire l'objet d'évaluations, d'expérimentations ou de textes d'application.

To Lam a demandé de concentrer les travaux sur quatre grands axes : les questions fondamentales relatives au Parti, à ses membres, aux organisations de base et à leurs relations avec le peuple ; le système organisationnel et les modes de direction du Parti dans le nouveau modèle ; l'inspection, la supervision, la discipline du Parti et le contrôle du pouvoir ; ainsi que la transformation numérique et les aspects techniques des Statuts.

Il a également appelé à renouveler les méthodes de recherche et d'organisation des travaux, en s'appuyant sur le bilan des quinze années de mise en œuvre des Statuts du Parti (2011-2025).

Il a demandé à l'organe permanent de finaliser rapidement le règlement de fonctionnement, le plan d'action du Comité directeur, la répartition des tâches, la création du groupe de rédaction ainsi que les documents relatifs au bilan et au projet de révision des Statuts du Parti.

Le secrétaire général du Parti et président de l'État a enfin appelé les membres du Comité directeur à faire preuve d'un sens élevé des responsabilités, de discipline et d'efficacité afin de préparer un projet de Statuts de qualité, contribuant à bâtir un Parti transparent, solide, puissant, étroitement lié au peuple et capable de conduire le pays dans la nouvelle ère de développement. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Hệ giá trị Việt _2 #HNNG 33_2 #Statuts du Parti #gouvernance #14e Congrès #To Lam
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Édification du Parti

Voir plus

Des ouvriers travaillent dans une usine de transformation de textiles destinés à l'exportation. Photo : VNA

Mieux protéger les travailleurs vietnamiens à l’étranger

Lors des débats de la première session non ordinaire de la XVIe législature de l’Assemblée nationale, les députés ont examiné le projet de loi modifiant et complétant la Loi sur les travailleurs vietnamiens employés à l’étranger sous contrat. Ils ont proposé plusieurs mesures visant à renforcer la gestion de l’État, à lutter contre les fraudes et à mieux protéger les droits et les intérêts légitimes des travailleurs.

Le gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, Pham Duc Ân, devant la session extraordinaire de l’Assemblée nationale, à Hanoi, le 5 août. Photo : VNA

L’Assemblée nationale se penche sur la banque et la lutte contre le blanchiment

Les amendements et compléments à ces projets de loi visent en priorité les questions urgentes à traiter pour répondre à la réorganisation de l’appareil de l’Etat, et remédier aux lacunes de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent suivant les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI)/Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent (APG)/Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Le général d’armée Nguyen Tan Cuong (à droite), chef d’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre vietnamien de la Défense accueillit l’amiral Samuel Paparo, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Indo-Pacifique (United States Indo-Pacific Command-USINDOPACOM). Photo : VNA

Le Vietnam et les États-Unis consolident leur coopération dans la défense

Le général d’armée Nguyen Tan Cuong, chef d’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre vietnamien de la Défense a une entrevue avec l’amiral Samuel Paparo, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Indo-Pacifique (United States Indo-Pacific Command-USINDOPACOM) le 5 août à Hanoï.

Le professeur Zhu Chenming, directeur honoraire de l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud et du Sud-Est relevant de l’Académie des sciences sociales du Yunnan. Photo : VNA

Le modèle de commune socialiste concrétise l’orientation de développement du Vietnam

Grâce à une approche globale alliant un renforcement de la gouvernance locale, le développement socio-économique, l’amélioration des conditions de vie, une réduction durable de la pauvreté et une orientation centrée sur la population, le modèle de «commune/quartier socialistes» pourrait constituer une voie significative pour le processus de développement du Vietnam.

Panorama de la rencontre. Photo: ministère de la Sécurité publique

Le Vietnam renforce sa coopération avec les entreprises américaines dans les technologies stratégiques

Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, a reçu lundi à Hanoï une délégation d'entreprises américaines. Les échanges ont porté sur le développement des industries de sécurité, des technologies stratégiques et de la transformation numérique, dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis.

Des représentants de l'ambassade et du consulat général du Vietnam, ainsi que des membres de la communauté vietnamienne en Thaïlande, accueillent le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et son épouse à l'aéroport international d'Udon Thani. Photo : VNA

Une visite pour approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

La visite officielle au Vietnam du président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, intervient à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays et témoigne de leur volonté d'approfondir leur Partenariat stratégique global.

Panorama de la première session extraordinaire de l'AN. Photo: VNA

Les révisions des lois sur les travailleurs vietnamiens à l'étranger et les douanes au cœur des débats parlementaires

Réunie le 5 août en session extraordinaire, l'Assemblée nationale vietnamienne examine plusieurs projets de loi visant à adapter le cadre juridique aux nouvelles exigences administratives et économiques. Parmi les textes phares figure une révision de la loi sur les travailleurs vietnamiens à l'étranger, destinée à mieux protéger leurs droits tout en simplifiant les procédures administratives.

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung. Photo: VNA

La coopération parlementaire, un pilier du partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

La prochaine visite du président de l’Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, au Vietnam témoigne de l'importance que la Thaïlande attache à ses relations avec le Vietnam et confirme la volonté des deux organes législatifs de continuer à promouvoir la diplomatie parlementaire afin de contribuer à la mise en œuvre effective des accords conclus par les hauts dirigeants.