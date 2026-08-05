Le modèle de commune socialiste concrétise l’orientation de développement du Vietnam

Pékin (VNA) – Le déploiement pilote du modèle de «commune/quartier socialistes» à Hanoi revêt une importance pour concrétiser les orientations de développement définies lors du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et pour renforcer la gouvernance locale dans le contexte de la mise en œuvre d’un modèle d'administration locale à deux niveaux, selon un chercheur chinois.

Le fait que le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm porte son attention et dirige en personne la construction de ce modèle pilote reflète la nécessité concrète de renouveler les méthodes de gouvernance locale et offre l’opportunité de tirer des enseignements en vue d’une généralisation ultérieure, a déclaré le professeur Zhu Chenming, directeur honoraire de l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud et du Sud-Est relevant de l’Académie des sciences sociales du Yunnan (Chine) à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Chine.

Hanoi a décidé de sélectionner les communes de Phuc Thinh et Thu Lâm pour expérimenter un nouveau modèle de "commune, quartier socialistes" visant à améliorer les services publics, la protection sociale et la qualité de vie, selon la résolution n°16-NQ/TU du 8 juillet 2026 du Comité du Parti de la ville de Hanoi sur la construction et l’expérimentation du modèle de "commune/ quartier socialistes" à Hanoi.

Ce projet pilote est destiné à tester et à concrétiser les valeurs, les objectifs et les caractéristiques du socialisme aux échelons de base, et en même temps, à élaborer un modèle de gouvernance commune et de quartier moderne, axé sur le service, transparent, efficace et valorisant du droit de maître du peuple, jettant les bases d’une amélioration progressive des mécanismes et politiques et d’une multiplication du modèle dans toute la ville.

Selon le chercheur chinois, l’appellation même de «commune/quartier socialistes» reflète clairement l’orientation du développement de ce modèle. Il ne s’agit pas simplement d’établir un modèle économique, une zone touristique ou un centre culturel mais plutôt de bâtir un modèle de développement global englobant le développement économique, politique, social et culturel, ainsi que le niveau de vie des habitants.

Il a souligné la pertinence de ce modèle au regard de l’organisation de l’admnistration locale à deux niveaux au Vietnam. Le niveau du district ne constituant plus un échelon administratif intermédiaire, les communes et les quartiers devront assumer des responsabilités accrues, ce qui nécessitera une capacité de gestion renforcée et une meilleure mise en œuvre des politiques au niveau local.

Le professeur Zhu Chenming a indiqué que ce projet pilote pourrait ainsi servir de terrain d’expérimentation pour des approches de gouvernance locale adaptées, le renforcement des capacités des responsables locaux constituant un facteur clé.

Le modèle met également l’accent sur la place centrale accordée aux habitants : son succès ne doit pas se mesurer uniquement à l’aune de la croissance économique ou du développement des infrastructures, mais surtout par l’amélioration de la qualité de vie, de la satisfaction et du bien-être de la population, a-t-il noté, ajoutant que le développement doit permettre aux citoyens de constater et de tirer parti d’améliorations concrètes dans leur vie quotidienne.

Il a recommandé au Vietnam d’aborder ce modèle comme une démarche globale et systématique, nécessitant une coordination entre les différents niveaux et secteurs. Dans une première phase, la priorité pourrait être accordée à l’amélioration des infrastructures, du cadre de vie et des paysages, car des améliorations visibles seraient susceptibles de renforcer la confiance de la population et d’encourager sa participation au développement.

Le chercheur chinois a également suggéré que le Vietnam envisage de tester ce modèle dans d’autres localités présentant des conditions socio-économiques et géographiques variées. Si le pays offre des conditions favorables à cette phase pilote, l’expérience acquise dans des zones montagneuses, éloignées et défavorisées apportera des enseignements plus diversifiés en vue d’une généralisation à l’échelle nationale.

La réduction de la pauvreté doit être considérée comme une tâche essentielle dans le processus d'édification du modèle de «commune/quartier socialistes», a-t-il estimé, soulignant qu’un développement à orientation socialiste doit veiller à ce que les fruits du développement soient largement partagés au sein de la société, plutôt que concentrés entre les mains d’une petite frange de la population.

Grâce à une approche globale alliant renforcement de la gouvernance locale, développement socio-économique, amélioration des conditions de vie, réduction durable de la pauvreté et priorité accordée à la population, le modèle de «commune/quartier socialistes» pourrait constituer une orientation significative pour le processus de développement du Vietnam, a conclu le chercheur. – VNA

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