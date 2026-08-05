L'Assemblée nationale examine une révision de la Loi sur l'architecture

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la première session extraordinaire de la 16e législature, l'Assemblée nationale (AN) a examiné, dans la matinée du 5 août, le projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur l'architecture.



Le ministre de la Construction, Tran Hong Minh, a indiqué que le projet prévoyait la modification, le complément ou le remplacement de 14 articles, l'abrogation de quatre autres, tandis que 23 articles restaient inchangés.



En matière de gestion de l'architecture, le projet clarifie le concept d'« identité culturelle nationale dans l'architecture » en associant l'architecture à la préservation et à la valorisation du patrimoine ainsi que des cultures régionales. Il encourage le développement d'une architecture porteuse d'identité, adaptée aux conditions naturelles, historiques et sociales de chaque localité, afin de protéger les ouvrages de valeur en tant que forme spécifique de patrimoine culturel et de mettre en œuvre la résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne.



Le projet perfectionne également les outils de gestion de l'architecture, notamment les règlements de gestion et les concours de conception architecturale, afin de répondre aux exigences de la nouvelle ère de développement.



Le projet intègre également les exigences de développement d'une architecture verte, durable et adaptée au changement climatique.



Selon le président de la Commission de la science, de la technologie et de l'environnement de l'AN, Nguyen Thanh Hai, sa Commission approuve globalement le principe de la décentralisation prévu par le projet de loi. Elle recommande de renforcer les mécanismes de contrôle afin de préserver le paysage, d'améliorer la qualité des espaces urbains et de promouvoir une architecture verte, économe en énergie et adaptée au changement climatique.



Concernant les ouvrages architecturaux de valeur, la Commission recommande de définir les principaux critères d'identification et de classification, de préciser les responsabilités des autorités provinciales dans leur gestion et de prévoir un mécanisme de consultation des experts, des organisations professionnelles et des communautés locales avant leur inscription sur la liste. Elle a également proposé de mettre en place un mécanisme de gestion et de préservation conciliant les intérêts des propriétaires des ouvrages de grande valeur architecturale. -VNA