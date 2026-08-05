AIMO 2026 : le Vietnam remporte plus de 200 distinctions à l’Olympiade mathématique d’Asie

Hanoï (VNA) - La phase finale internationale de l'Olympiade mathématique d’Asie (AIMO) 2026 s’est tenue le 4 août à Hanoï, marquant la première organisation de cet événement d’envergure sur le sol vietnamien.

Cette édition a réuni environ 1 300 candidats venus de 22 pays et territoires. Parmi les délégations les plus représentées figuraient notamment celles du Brésil, du Canada, de la Chine, de Hong Kong (Chine), de l’Indonésie, du Kazakhstan, de la Malaisie, des Philippines, de l’Ouzbékistan et du Vietnam, offrant aux jeunes participants un espace d’échange culturel et scientifique d’une grande diversité.

Le concours a mis à l’épreuve les capacités analytiques des élèves à travers des épreuves jugées plus exigeantes que lors des éditions précédentes. Les retours des enseignants et des candidats soulignent une difficulté accrue, avec des problèmes nécessitant une forte capacité de modélisation et une approche interdisciplinaire.

Dans ce contexte de haute compétition, la délégation vietnamienne a réalisé une performance historique en raflant plus de 200 distinctions, confirmant la vitalité de son système éducatif. Au total, 205 élèves issus de 18 villes et provinces du pays ont été récompensés, Hanoï se taillant la part du lion avec 105 lauréats.

Le palmarès national comprend notamment un titre de Champion, quatre prix de premier dauphin (« Runner-up 1 »), trois prix de second dauphin, ainsi que 42 médailles d’or, 83 médailles d’argent et 70 médailles de bronze.

Remise d'une médaille d'or à des candidats vietnamiens. Photo : comité d'organisation

Parmi les performances individuelles remarquables, Tran Son Ha, élève de 7e année dans la province de Nghe An, a décroché le titre de Champion. De son côté, Luu Hai Dang, élève de deuxième année à Hanoï, s’est distingué en obtenant le titre de premier dauphin ainsi que le trophée « International Star », une distinction attribuée au candidat ayant obtenu le meilleur résultat au sein de chaque délégation nationale.

Ces résultats témoignent de la détermination, des capacités et des efforts des élèves vietnamiens face à des défis intellectuels de niveau international.

Cette réussite marque une progression significative par rapport à l’édition 2025 organisée à Tokyo, au cours de laquelle le Vietnam n’avait envoyé que 22 représentants. En une année, le nombre de lauréats vietnamiens a augmenté de 183, avec une hausse notable du nombre de médailles d’or et d’argent. Cette dynamique illustre à la fois l’élargissement de la participation vietnamienne et l’amélioration des performances des jeunes élèves sur la scène internationale. -VNA

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