Société

AIMO 2026 : le Vietnam remporte plus de 200 distinctions à l’Olympiade mathématique d’Asie

Lors de l’Olympiade mathématique d’Asie (AIMO) 2026, la délégation vietnamienne a réalisé une performance historique en raflant plus de 200 distinctions, confirmant la vitalité de son système éducatif.

La délégation vietnamienne remporte plus de 200 distinctions lors de l'AIMO 2026. Photo : comité d'organisation
La délégation vietnamienne remporte plus de 200 distinctions lors de l'AIMO 2026. Photo : comité d'organisation

Hanoï (VNA) - La phase finale internationale de l'Olympiade mathématique d’Asie (AIMO) 2026 s’est tenue le 4 août à Hanoï, marquant la première organisation de cet événement d’envergure sur le sol vietnamien.

Cette édition a réuni environ 1 300 candidats venus de 22 pays et territoires. Parmi les délégations les plus représentées figuraient notamment celles du Brésil, du Canada, de la Chine, de Hong Kong (Chine), de l’Indonésie, du Kazakhstan, de la Malaisie, des Philippines, de l’Ouzbékistan et du Vietnam, offrant aux jeunes participants un espace d’échange culturel et scientifique d’une grande diversité.

Le concours a mis à l’épreuve les capacités analytiques des élèves à travers des épreuves jugées plus exigeantes que lors des éditions précédentes. Les retours des enseignants et des candidats soulignent une difficulté accrue, avec des problèmes nécessitant une forte capacité de modélisation et une approche interdisciplinaire.

Dans ce contexte de haute compétition, la délégation vietnamienne a réalisé une performance historique en raflant plus de 200 distinctions, confirmant la vitalité de son système éducatif. Au total, 205 élèves issus de 18 villes et provinces du pays ont été récompensés, Hanoï se taillant la part du lion avec 105 lauréats.

Le palmarès national comprend notamment un titre de Champion, quatre prix de premier dauphin (« Runner-up 1 »), trois prix de second dauphin, ainsi que 42 médailles d’or, 83 médailles d’argent et 70 médailles de bronze.

toan-hoc-1.jpg
Remise d'une médaille d'or à des candidats vietnamiens. Photo : comité d'organisation

Parmi les performances individuelles remarquables, Tran Son Ha, élève de 7e année dans la province de Nghe An, a décroché le titre de Champion. De son côté, Luu Hai Dang, élève de deuxième année à Hanoï, s’est distingué en obtenant le titre de premier dauphin ainsi que le trophée « International Star », une distinction attribuée au candidat ayant obtenu le meilleur résultat au sein de chaque délégation nationale.

Ces résultats témoignent de la détermination, des capacités et des efforts des élèves vietnamiens face à des défis intellectuels de niveau international.

Cette réussite marque une progression significative par rapport à l’édition 2025 organisée à Tokyo, au cours de laquelle le Vietnam n’avait envoyé que 22 représentants. En une année, le nombre de lauréats vietnamiens a augmenté de 183, avec une hausse notable du nombre de médailles d’or et d’argent. Cette dynamique illustre à la fois l’élargissement de la participation vietnamienne et l’amélioration des performances des jeunes élèves sur la scène internationale. -VNA

#Nghị quyết 71 #Giáo Dục #Đào Tạo #NQ 71 #Olympiade mathématique d’Asie #AIMO 2026 #mathématique
Suivez VietnamPlus

Éducation-Formation

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

La délégation nationale vietnamienne, composée de six étudiants participant aux OIM 2026, remporte deux médailles d'or, trois d'argent et une de bronze. Photo : VNA

IMO 2026 : les six candidats vietnamiens tous médaillés

Lors de l'Olympiade internationale de mathématiques (IMO) 2026, le bilan de la délégation nationale vietnamienne est particulièrement prestigieux avec deux médailles d'or, trois médailles d'argent et une médaille de bronze, confirmant une nouvelle fois l'excellence des jeunes talents vietnamiens sur la scène scientifique internationale.

Voir plus

Le Vietnam accueille 47 ressortissants expulsés des États-Unis. Photo: VNA

Le Vietnam accueille 47 ressortissants expulsés des États-Unis

Les autorités vietnamiennes ont accueilli, le 5 août, 47 citoyens expulsés des États-Unis, le plus important groupe de ressortissants rapatriés depuis le début de 2026. Cette opération, menée dans le respect des accords bilatéraux et de la législation en vigueur, s’accompagne de mesures d’assistance destinées aux personnes en situation de vulnérabilité.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s’exprime lors d’un débat en groupe sur le projet de loi amendée sur la vulgarisation et l’éducation juridiques, dans le cadre de la première session extraordinaire de la 16e législature, le 4 août. Photo : VNA

Le législateur suprême donne sa vision de la vulgarisation et de l’éducation juridiques

Lors d’un débat en groupe sur le projet de loi amendée sur la vulgarisation et l’éducation juridiques, dans le cadre de la première session extraordinaire de l’Assemblée nationale de la 16e législature, il a plaidé pour ce que la vulgarisation et l’éducation juridiques sortait de l’ornière et pour devenir un moteur de la construction d’une culture du respect de l’état de droit.

Les représentant de 28 pays et territoires participent à l'événement. Photo: VNA

Le Vietnam envoie ses meilleurs étudiants au Camp scientifique asiatique 2026

Dix étudiants vietnamiens d’élite participent au Camp scientifique asiatique 2026 à Hong Kong (Chine), un rendez-vous réunissant de jeunes talents et des scientifiques de renommée mondiale. Une occasion de renforcer les échanges scientifiques et l’ouverture internationale de la nouvelle génération de chercheurs vietnamiens.

Can Tho : plus de 8 000 enfants issus des minorités ethniques bénéficieront de cours gratuits de vietnamien

Can Tho : plus de 8 000 enfants issus des minorités ethniques bénéficieront de cours gratuits de vietnamien

À l’approche de la rentrée scolaire 2026-2027, la ville de Can Tho lance un programme de cours gratuits de vietnamien destiné à plus de 8 000 enfants issus des minorités ethniques. En levant les barrières linguistiques dès le plus jeune âge, les autorités entendent favoriser une meilleure intégration scolaire et renforcer l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation.

Des habitants touchés par le séisme sont hébergés dans un centre d'évacuation temporaire à Uki, dans la préfecture de Kumamoto, au Japon. Photo: Xinhua/Vna

Séisme au Japon : la communauté vietnamienne retrouve progressivement une situation stable

La situation de la communauté vietnamienne touchée par le séisme dans la préfecture japonaise de Kumamoto se stabilise progressivement. Les opérations de recherche et de sauvetage sur les principaux sites sinistrés sont désormais pratiquement terminées, tandis que les autorités japonaises concentrent leurs efforts sur l'assistance aux personnes évacuées et le rétablissement des infrastructures essentielles.

Le ginseng Ngoc Linh, un trésor national en quête d'un rayonnement international. Photo: VNA

Le ginseng Ngoc Linh, un trésor national en quête d'un rayonnement international

À l'occasion du Festival international du ginseng Ngoc Linh et des plantes médicinales de Da Nang 2026, les autorités vietnamiennes ont réaffirmé leur ambition de faire du ginseng Ngoc Linh, considéré comme un « trésor national », une marque reconnue à l'échelle mondiale, en s'appuyant sur la recherche scientifique, l'innovation technologique et le développement d'une chaîne de valeur durable.

Des représentants de consulats étrangers et des habitants de Hô Chi Minh-Ville participent à la marche de solidarité « Pour les victimes de l'agent orange ». Photo : VNA

Une marche de solidarité pour les victimes de l'agent orange

 Plus de 5.000 personnes ont participé le 2 août à une marche solidaire organisée à Hô Chi Minh-Ville à l'occasion du 65e anniversaire de la catastrophe de l'agent orange au Vietnam. L'événement visait à sensibiliser le public et à mobiliser le soutien de la communauté en faveur des victimes de l'agent orange/dioxine.

Des élèves de Hô Chi Minh-Ville participent à l'examen national de fin d'études secondaires de 2025. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville jette les bases de l’anglais comme deuxième langue à l’école

Forte de près de trois décennies d'expérience dans l'enseignement de l'anglais, Hô Chi Minh-Ville dispose de bases solides pour mettre progressivement en œuvre la politique visant à faire de l'anglais une deuxième langue dans les établissements scolaires. La ville mise sur la qualité des enseignants, la modernisation des infrastructures et la création d'un environnement propice à l'usage quotidien de cette langue.

Les membres d'une même famille préparent ensemble des bánh chưng, les gâteaux traditionnels du Têt. Photo: VNA

Faire des valeurs nationales un véritable moteur du développement

La Décision n°1189/QĐ-TTg, qui définit les systèmes de valeurs nationales, culturelles, familiales et les normes de l'être humain vietnamien pour la nouvelle période, marque une nouvelle étape dans la concrétisation des orientations du Parti en matière de développement de la culture et de l'être humain. 