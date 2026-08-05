Politique

33e Conférence diplomatique : renforcer le rôle de la diplomatie du Parti et de la diplomatie populaire

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a appelé, le 5 août à Hanoï, à renforcer le rôle de la diplomatie du Parti et de la diplomatie populaire, ainsi que la coordination entre les trois piliers de la diplomatie vietnamienne, lors d'une séance plénière de la 33e Conférence diplomatique.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam et des responsables du ministère des Affaires étrangères. Photo: VNA
Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam et des responsables du ministère des Affaires étrangères. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 5 août à Hanoï, dans le cadre de la 33e Conférence diplomatique, Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a présidé une séance plénière consacrée à la diplomatie du Parti et à la diplomatie populaire.

La réunion, organisée en présentiel et en visioconférence avec 34 provinces et villes ainsi qu'avec les représentations diplomatiques vietnamiennes à l'étranger, a porté sur les moyens de renforcer le rôle de la diplomatie du Parti, de rendre la diplomatie populaire plus active au service du développement national et d'améliorer la coordination entre les trois piliers de la diplomatie vietnamienne : la diplomatie du Parti, la diplomatie d'État et la diplomatie populaire.

Dans son discours d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a souligné que cette séance était l'occasion de réaffirmer le rôle de la diplomatie du Parti et de la diplomatie populaire au sein de la diplomatie globale du Vietnam, d'examiner les nouveaux enjeux et de définir des mesures visant à renforcer l'efficacité de leur mise en œuvre.

Prenant la parole au nom du Bureau politique et du Secrétariat, Tran Cam Tu a rappelé que les trois piliers de la diplomatie vietnamienne avaient, tout au long de l'histoire, contribué à la lutte pour l'indépendance nationale, à la réunification du pays, à la défense de la souveraineté nationale, ainsi qu'au maintien d'un environnement de paix et de stabilité favorable au développement. Ils ont également permis d'élargir les relations extérieures, de mobiliser des ressources internationales au service du développement et de renforcer le prestige du Vietnam sur la scène internationale.

S'agissant de la diplomatie du Parti, il a estimé qu'elle avait permis d'approfondir les relations avec de nombreux partis politiques étrangers, de consolider les fondements politiques des relations bilatérales et de développer les mécanismes de dialogue stratégique, de formation des cadres et d'échanges d'expériences. La coopération multilatérale entre partis a, elle aussi, enregistré des progrès significatifs.

La diplomatie populaire a, elle aussi, connu des évolutions positives dans ses approches, son contenu et ses modes d'action. Son réseau de partenaires n'a cessé de s'élargir et sa participation aux mécanismes régionaux et internationaux de coopération entre les peuples est devenue plus active et plus concrète.

Les activités d'information extérieure, les efforts visant à orienter l'opinion publique, la mobilisation des ressources internationales au service du développement et la promotion de l'image du Vietnam et de son peuple ont également enregistré des résultats importants, contribuant à consolider le socle social et à créer un environnement international favorable à l'édification et à la défense du pays. La diplomatie populaire a ainsi apporté un soutien efficace à la diplomatie du Parti et à la diplomatie d'État.

Tran Cam Tu a rappelé que le 14e Congrès national du Parti avait qualifié les affaires étrangères de "mission essentielle et permanente", appelant à une mise en œuvre rapide et efficace la Résolution du 14e Congrès national du Parti ainsi que les résolutions stratégiques du Comité central, conformément aux orientations définies par le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam.

Il a souligné que la diplomatie du Parti et la diplomatie populaire devaient jouer un rôle plus proactif dans le renforcement de la confiance politique, la consolidation du consensus international et l'identification ainsi que la prévention, le plus en amont possible, des risques susceptibles de porter atteinte aux intérêts nationaux.

Il a également plaidé pour un renforcement de la coopération avec les partenaires prioritaires, notamment dans les domaines de la formation de ressources humaines de haute qualité, de l'innovation, de la transformation numérique, du développement rapide et durable, de la réponse aux défis de sécurité non traditionnels et de la gouvernance. Il a en outre estimé nécessaire de passer d'une logique principalement axée sur l'élargissement des relations à une approche privilégiant leur qualité, leur efficacité et leur valeur ajoutée, les résultats concrets devant constituer le principal critère d'évaluation de l'action extérieure. Il a insisté sur la nécessité de mieux faire reconnaître le rôle de la diplomatie du Parti et de la diplomatie populaire, ainsi que d'assurer une coordination étroite et cohérente entre les trois piliers de la diplomatie vietnamienne.

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Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam. Photo: VNA

Tran Cam Tu a souligné l'importance de hisser en permanence le niveau de la diplomatie du Parti, en consolidant et en approfondissant les relations avec les partis politiques, en particulier les partis au pouvoir des pays voisins, les partis influents des grandes puissances et des pays avec lesquels le Vietnam a établi des cadres de partenariat.

Il a également appelé à mieux valoriser le rôle des collectivités locales, des entreprises, des citoyens et de la communauté vietnamienne à l'étranger, en articulant davantage la diplomatie populaire avec la coopération décentralisée et en favorisant la participation des entreprises aux activités de diplomatie populaire. Il a en outre plaidé pour le renforcement de l'information extérieure, de la communication d'influence et de la protection des fondements idéologiques du Parti, afin de consolider la position et l'image du Vietnam sur la scène internationale. Il a insisté sur la nécessité d'accélérer l'innovation, la professionnalisation et la transformation numérique de la diplomatie populaire.

Le permanent du Secrétariat a insisté sur la nécessité de renforcer l'organisation du Parti au sein du secteur diplomatique et de former un corps diplomatique compétent, intègre et guidé par les intérêts nationaux. -VNA

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