Hanoï (VNA) – La diplomatie scientifique et technologique est appelée à devenir un levier majeur du développement national, en contribuant à renforcer les capacités d'innovation, à favoriser la maîtrise des technologies stratégiques et à accroître la compétitivité du Vietnam dans un contexte de profonde mutation technologique mondiale. Tel a été le message central de la session intitulée « La diplomatie scientifique et technologique au service du développement national », organisée le 5 août à Hanoï dans le cadre de la 33e Conférence diplomatique.
La réunion, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, et le ministre de la Sécurité publique, Lương Tam Quang, a réuni des représentants de ministères, de collectivités locales, d'instituts de recherche, d'universités, d'entreprises technologiques, ainsi que les chefs des représentations diplomatiques vietnamiennes à l'étranger et plus de 500 participants issus des milieux scientifique, universitaire et économique.
Les discussions ont porté sur les besoins du Vietnam en matière de coopération internationale dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique, ainsi que sur les moyens de renforcer le rôle du réseau diplomatique vietnamien dans l'accompagnement des priorités nationales de développement.
Dans son allocution d'ouverture, Lê Hoài Trung a souligné que la diplomatie scientifique et technologique constituait désormais l'un des piliers d'une diplomatie au service du développement. Selon lui, elle joue un rôle essentiel pour ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, créer un environnement international favorable au développement des capacités scientifiques et technologiques du pays, faciliter l'accès aux technologies stratégiques, renforcer la sécurité technologique et accroître la position du Vietnam dans le nouvel ordre technologique mondial.
Le ministre a rappelé plusieurs résultats obtenus ces dernières années. Le Vietnam a notamment approfondi ses partenariats avec de grands centres mondiaux de recherche et d'innovation, élargi les possibilités de coopération dans la recherche scientifique, l'innovation, la transformation numérique et les technologies stratégiques. La diplomatie vietnamienne a également contribué à rapprocher le pays des grandes entreprises technologiques, des universités, des instituts de recherche et des fonds d'investissement internationaux, ouvrant de nouvelles perspectives dans les domaines de la recherche-développement, de la formation des ressources humaines et des investissements technologiques.
Par ailleurs, les représentations vietnamiennes à l'étranger ont activement soutenu les collectivités locales, les entreprises, les universités et les instituts de recherche dans leur recherche de partenaires internationaux et leur intégration aux chaînes de valeur technologiques mondiales. Elles ont également contribué à renforcer les liens avec les scientifiques et experts vietnamiens établis à l'étranger afin de mobiliser davantage leurs compétences au service du développement national.
Tout en saluant ces avancées, Lê Hoài Trung a estimé que la priorité ne consistait plus uniquement à multiplier les accords de coopération, mais à identifier avec précision les besoins de développement du pays, à choisir les partenaires et les technologies les plus adaptés et à transformer les engagements internationaux en véritables capacités endogènes.
Les débats ont mis en évidence la nécessité pour le Vietnam de maîtriser les technologies stratégiques afin de créer de nouveaux moteurs de croissance. Les participants ont également insisté sur l'importance de mettre en œuvre efficacement la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique relative au développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique.
Les représentants des collectivités locales et des entreprises ont évoqué leurs besoins en matière d'attraction d'investissements de haute technologie, de coopération avec les fonds d'investissement internationaux, de soutien aux start-up innovantes et de développement d'une plateforme nationale d'intelligence artificielle. Les chefs des missions diplomatiques vietnamiennes ont, pour leur part, partagé leurs analyses sur les évolutions du paysage technologique mondial, la concurrence internationale dans ce domaine, les politiques de contrôle des exportations et leurs conséquences sur l'accès du Vietnam aux technologies de pointe.
Les participants ont proposé de renforcer les partenariats avec les pays et les entreprises disposant d'un savoir-faire dans les technologies stratégiques, de développer les réseaux d'experts vietnamiens à l'étranger, d'aider les entreprises vietnamiennes à intégrer plus profondément les chaînes d'approvisionnement mondiales et d'instaurer un mécanisme permanent de coordination entre le ministère des Affaires étrangères, les ministères concernés, les collectivités locales, les instituts de recherche, les universités et les entreprises.
Clôturant les travaux, le ministre de la Sécurité publique, Lương Tam Quang, a souligné que la diplomatie scientifique et technologique jouait un rôle essentiel dans la mise en œuvre des grandes orientations stratégiques du Parti et de l'État, notamment celles définies dans les Résolutions n°57, n°59 et n°06.
Il a appelé à une évolution profonde des approches, invitant à passer d'une logique de recherche d'aides et de financements à une coopération mutuellement bénéfique, ainsi que d'une stratégie centrée sur l'attraction des capitaux à une démarche privilégiant les connaissances, les technologies et l'innovation.
Le ministre a également demandé au ministère des Affaires étrangères et aux représentations vietnamiennes à l'étranger de renforcer leur rôle de passerelle technologique en développant des réseaux de partenaires, d'experts, d'universités, d'instituts de recherche et de fonds d'investissement, tout en constituant des bases de données sur les technologies stratégiques et les compétences disponibles dans chaque pays.
Selon lui, les représentations diplomatiques devront également intensifier leur soutien aux entreprises vietnamiennes souhaitant accéder aux chaînes de valeur mondiales, tout en mobilisant les ressources de la communauté des experts vietnamiens à l'étranger.
Lương Tam Quang a enfin souligné que la diplomatie scientifique et technologique relevait de la responsabilité de l'ensemble du système politique. Le ministère des Affaires étrangères et les missions diplomatiques sont appelés à jouer un rôle moteur dans la recherche de partenaires et la promotion de la coopération internationale, tandis que les ministères, les collectivités locales, les instituts de recherche, les universités et les entreprises doivent renforcer leurs capacités d'innovation et d'appropriation des technologies afin de transformer les opportunités internationales en moteurs durables du développement national.- VNA
Voir plus
Hai Phong renforce sa coopération avec le KIST pour stimuler l'innovation industrielle
Un séminaire scientifique intitulé "Pont technologique KIST – Hai Phong : de la recherche à l’application pratique" a au lieu dans l’après-midi du 4 août à Hai Phong.
Le Vietnam accélère la concrétisation de sa stratégie d'innovation
Après plus d'un an et demi de mise en œuvre, la Résolution n°57-NQ/TW est ainsi entrée dans une phase décisive, où les résultats concrets deviennent le principal indicateur de réussite.
Le Vietnam entend maîtriser rapidement la technologie 6G
1.S'appuyant sur les acquis de la 4G et de la 5G, le Vietnam ambitionne de maîtriser rapidement la technologie 6G et d'en préparer le déploiement.
Le Vietnam et les économies de l'APEC promeuvent la transformation numérique des PME à l'ère de l'IA
Le Vietnam et les autres économies membres de l'APEC renforcent leur coopération pour aider les micro, petites et moyennes entreprises (PME) à accélérer leur transformation numérique et à tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer leur productivité et leur compétitivité.
Le Vietnam mise sur la science et l'innovation pour transformer sa croissance
Placer la science, la technologie et l'innovation au cœur de sa stratégie de développement constitue le levier indispensable pour permettre à l'économie nationale de franchir un nouveau cap qualitatif et d'enregistrer un gain significatif de productivité.
Des scientifiques et de jeunes chercheurs réunis autour de la cosmologie moderne
Se déroulant du 27 juillet au 1er août, VSOA 10 propose des conférences données par des experts éminents dans le domaine, notamment le professeur Leander Thiele, le docteur Otavio Alves, le docteur Anamaria Hell et le docteur Nguyen Nhat Minh, tous de l'Institut Kavli de physique et de mathématiques de l'univers (Kavli IPMU), au Japon.
Promouvoir la coopération pour le développement des technologies quantiques en Asie du Sud-Est
L'objectif de la Réunion élargie des coordinateurs quantiques d'Asie du Sud-Est (SEA+ Quantum Coordinator Meeting) est d'harmoniser les efforts régionaux en vue de bâtir un écosystème unifié des sciences et technologies quantiques en Asie du Sud-Est et dans les pays voisins.
Le Vietnam réunit de jeunes chercheurs du monde entier à son École d’astrophysique
Prévu du 27 juillet au 1er août, la 10e édition de l’École vietnamienne d’astrophysique réunit près de 30 jeunes scientifiques, chercheurs et étudiants originaires de neuf pays : le Brésil, la Croatie, la France, l’Allemagne, l’Inde, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam.
La VAST lance la diplomatie scientifique et populaire pour ses partenariats mondiaux
En visite de travail en Autriche du 19 au 23 juillet, une délégation de la VAST dirigée par son vice-président, le prof.-Dr Trân Tuân Anh, a tenu une série de réunions avec des institutions de recherche et des organisations internationales de premier plan.
Le premier hackathon international d’informatique quantique débute au Vietnam
C’est la première fois que le Vietnam accueille un hackathon international spécialisé dans l’informatique quantique, et il s’agit seulement du deuxième événement de ce type en Asie du Sud-Est.
Quelques objectifs pour le développement de l'industrie des technologies numériques d'ici à 2030
Le développement de l’industrie des technologies numériques est considéré comme celui d’un secteur économique et technique fondamental, jouant un rôle moteur clé pour créer des percées en matière de productivité, de qualité et de compétitivité de l’économie.
Le Vietnam face à une opportunité majeure dans les technologies de pointe
Grâce à une main-d'œuvre jeune, à une forte capacité d'apprentissage et à un soutien accru de l'État en faveur de l'innovation, le Vietnam est en mesure de réaliser des avancées majeures dans des domaines stratégiques tels que la robotique, l'intelligence artificielle et la fabrication intelligente, a-t-il indiqué.
Le Vietnam fait de la sécurité des données un levier de compétitivité
Les orientations définies lors du 3e Plénum du Comité central du Parti mettent l'accent sur la sécurité des données et le développement des sciences, des technologies, de l'innovation, de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle.
La science au service d'une riziculture à faibles émissions
Des experts vietnamiens et internationaux, réunis à Cân Tho, ont mis en avant le rôle déterminant de la science, de l'innovation et de la coopération régionale pour accélérer la transition vers une riziculture à faibles émissions, en conciliant sécurité alimentaire, croissance verte et amélioration des revenus des producteurs.
Le Vietnam prépare une stratégie nationale pour attirer et valoriser les talents
Le Vietnam élabore une stratégie nationale destinée à attirer, valoriser et fidéliser les talents afin de soutenir le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique.
La matière quantique topologique fait école chez les scientifiques à Gia Lai
Coorganisée par l’association Rencontres du Vietnam et l’ICISE, la deuxième École avancée sur la matière quantique topologique propose des conférences données par d’éminents professeurs et scientifiques en physique quantique et en science des matériaux, offrant aux participants une base théorique solide. Ils seront également informés des dernières avancées de la recherche sur les matériaux topologiques quantiques.
Le Vietnam AI Innovation Challenge 2026 met en lumière une nouvelle génération de solutions d’IA
Les participants ont présenté des solutions pour des secteurs aussi variés que le droit, l’éducation, la finance et les services publics, témoignant de l’intérêt croissant du Vietnam pour la transformation de la recherche en IA en produits utilisables dans le monde réel.
Le Vietnam fait de la recherche fondamentale un pilier de son développement scientifique
Considérée comme le socle des sciences, des technologies et de l'innovation, la recherche fondamentale occupe une place centrale dans la stratégie de développement du Vietnam. Les autorités entendent renforcer les investissements, lever les obstacles institutionnels et consolider les liens entre recherche et innovation afin de soutenir la croissance durable et l'autonomie technologique du pays.
VinFuture, un catalyseur de coopération scientifique mondiale au service du Vietnam
Au cours des 5 dernières années, le Prix VinFuture du groupe Vingroup - ne se mesure pas seulement aux distinctions décernées, mais aussi aux nombreux liens scientifiques établis, qui continuent de générer de nouvelles valeurs pour le Vietnam.
L’innovation et les sciences au cœur de la stratégie de développement
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, de nombreuses collectivités locales ont élaboré leurs propres plans d’action, accéléré l’application des technologies et favorisé l’émergence de nouveaux modèles de développement.