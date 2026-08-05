Sciences

Hai Phong renforce sa coopération avec le KIST pour stimuler l'innovation industrielle

Un séminaire scientifique intitulé "Pont technologique KIST – Hai Phong : de la recherche à l’application pratique" a au lieu dans l’après-midi du 4 août à Hai Phong. 

Des délégués visitent une exposition de produits technologiques lors du Techfest Hai Phong 2026. Photo : VNA
Des délégués visitent une exposition de produits technologiques lors du Techfest Hai Phong 2026. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) - Dans l’après-midi du 4 août, le Service de la science et de la technologie de Hai Phong, en collaboration avec l’Institut coréen des sciences et technologies (Korea Institute of Science and Technology – KIST), a organisé un séminaire scientifique intitulé "Pont technologique KIST – Hai Phong : de la recherche à l’application pratique".

Cet événement a offert aux entreprises locales l’occasion d’accéder à des solutions technologiques innovantes, d’élargir leur coopération internationale et de renforcer progressivement leurs capacités d’innovation.

Selon le directeur du Service de la science et de la technologie, Nguyen Cao Thang, conformément à la Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique, Hai Phong accélère la transformation de son modèle de développement en s’appuyant sur la science, la technologie et l’innovation. La coopération avec le KIST constitue une étape stratégique visant à rapprocher les connaissances scientifiques des besoins concrets de la production.

Face à l'expansion rapide des zones industrielles et économiques, ainsi qu'à la présence de grands groupes dans l'électronique, la mécanique de précision, la logistique, la construction navale, l'énergie et la haute technologie, les besoins en transfert technologique à Hai Phong sont croissants. Les entreprises exigent non seulement des solutions de pointe, mais aussi un accompagnement soutenu de la part des instituts de recherche et des universités. Le séminaire a porté sur les besoins d'innovation technologique des entreprises, le renforcement des liens entre instituts de recherche, universités et secteur privé, ainsi que sur les modèles de coopération en matière de recherche et de transfert de technologies adaptés aux réalités de Hai Phong.

Les participants ont également examiné les défis liés au transfert de technologies au Vietnam et les moyens de mettre en œuvre efficacement le protocole d'accord conclu entre le KIST et la ville, en vue de développer des programmes de coopération à long terme dans les domaines de la recherche, de la formation, du transfert de technologies et du soutien à l'innovation des entreprises.

Les chercheurs ont par ailleurs présenté leurs travaux dans plusieurs secteurs clés, notamment les biotechnologies, l'extraction de composés naturels, les nouveaux matériaux, les sciences biomédicales et l'agriculture intelligente, autant de domaines jugés stratégiques pour renforcer la valeur ajoutée des industries phares de Hai Phong.

Chu Minh Cuong, vice-président de l'Association des jeunes entrepreneurs de Hai Phong, a souligné que les entreprises recherchent des solutions éprouvées, adaptables aux conditions locales, avec une feuille de route claire et une efficacité d'investissement mesurable.

Le prof. associé-docteur Phuong Thien Thuong, vice-directeur de l’Institut des sciences et technologies Vietnam-République de Corée (VKIST), a proposé d'appliquer à Hai Phong le modèle "Un chercheur pour une entreprise", selon lequel les chercheurs du VKIST et du KIST accompagneraient directement les entreprises dans leurs activités de R&D et le développement de solutions technologiques adaptées. Il a également suggéré la création d'un Centre de connexion technologique dans la zone de libre-échange de Hai Phong. Celui-ci servirait de plateforme de recherche, d'adaptation et de transfert de technologies, le KIST apportant les technologies de base, son expertise et son réseau de partenaires coréens, tandis que les entreprises assureraient l'expérimentation, l'appropriation des technologies et leur développement commercial.

Le Service de la science et de la technologie de Hai Phong a conclu que ces échanges contribueraient à orienter les politiques de développement scientifique et technologique de la ville. Des programmes de recherche conjoints avec le KIST et le VKIST seront prochainement lancés afin de répondre aux défis concrets rencontrés par les entreprises. Le déploiement du modèle de coopération "KIST-Hai Phong Techhub" sera accéléré afin d’en faire un centre de référence en matière de transfert de technologies avancées et d’incubation d’entreprises. -VNA

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