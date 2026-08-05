Économie

La Résolution n°10 soutient l'attractivité de Hanoï pour les IDE

Hanoï met en œuvre la Résolution n°10-NQ/TW en renforçant son climat d'investissement et en développant un écosystème moderne afin d'attirer davantage d'investissements directs étrangers (IDE) de qualité.

Le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, annonce le plan directeur de la capitale, Hanoï, avec une vision à 100 ans. Photo : VNA.
Le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, annonce le plan directeur de la capitale, Hanoï, avec une vision à 100 ans. Photo : VNA.

Hanoï (VNA) – Alors que Hanoï poursuit son développement, les zones industrielles accueillant des investissements étrangers s'étendent, des centres de recherche et d'innovation voient le jour et des projets d'infrastructures stratégiques sont accélérés.

Ces évolutions reflètent la volonté de la capitale de concrétiser la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du secteur économique à capitaux étrangers, à travers l'amélioration du climat d'investissement, le développement des infrastructures, la réforme administrative et la création d'un écosystème d'investissement transparent, moderne et compétitif à l'échelle internationale.

La réforme administrative constitue l'un des axes prioritaires. Au Centre de services administratifs publics de Hanoï, la plupart des dossiers des entreprises sont désormais traités par voie numérique, les procédures sont rendues publiques et l'état d'avancement des dossiers peut être suivi en ligne. Pour les investisseurs étrangers, le temps représente un coût ; chaque procédure simplifiée et chaque délai raccourci contribuent à renforcer la confiance dans le climat d'investissement de la capitale.

Depuis l'adoption de la Résolution n°10-NQ/TW, Hanoï a intensifié la transformation numérique de l'administration publique, développé les services publics en ligne et renforcé le dialogue avec les entreprises afin de lever rapidement les obstacles liés à l'investissement, au foncier, à la construction, à l'aménagement du territoire et aux infrastructures.

Selon Do Anh Tuan, vice-président du Comité populaire municipal, 117 pays et territoires investissent actuellement à Hanoï. Les IDE ont atteint 4,29 milliards de dollars en 2025, plaçant la capitale parmi les principales destinations du pays. Depuis le début de l'année, les IDE cumulés se sont élevés à près de 3,39 milliards de dollars, soit 75,3 % de l'objectif annuel.

Dans un contexte de restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales, Hanoï entend attirer une nouvelle génération d'investissements en privilégiant les projets à forte valeur ajoutée et à fort potentiel d'entraînement. Les secteurs prioritaires comprennent les infrastructures de transport stratégiques, le développement urbain axé sur les transports publics (TOD), les hautes technologies, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les centres de données, les parcs industriels de nouvelle génération, la logistique intelligente, les énergies propres, l'économie circulaire, les industries culturelles, le tourisme ainsi que les services de santé et d'éducation de haute qualité.

Vu Dai Thang, président du Comité populaire municipal, a réaffirmé que Hanoï restait attachée à un développement fondé sur la qualité, l'efficacité, l'innovation et la durabilité. La ville n'attirera pas les investissements à n'importe quel prix et privilégiera les projets à forte valeur ajoutée, à fort contenu scientifique, technologique et innovant.

Selon Nguyen Van Toan, vice-président de l'Association des entreprises à investissement étranger du Vietnam (VAFIE), Hanoï a enregistré une évolution notable de son approche de développement. La ville dispose désormais des capacités nécessaires pour accueillir des projets d'investissement de haute qualité et établir des partenariats stratégiques avec les grands groupes internationaux.

En mettant en œuvre la Résolution n°10-NQ/TW à travers des programmes et des actions concrets, Hanoï jette les bases d'un environnement favorable aux investissements directs étrangers de qualité. La ville entend faire de chaque investissement étranger non seulement un moteur de croissance économique, mais aussi un catalyseur de l'innovation, de la productivité et d'un développement rapide, vert et durable. -VNA

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