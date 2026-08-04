Économie

Lancement prochain d'un crédit préférentiel de 220.000 milliards de dôngs

Un programme de crédit d'envergure d'environ 220.000 milliards de dongs sera  déployé pour destiner aux petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans les secteurs prioritaires. 

Lors de la conférence de presse. Photo : VNA
Lors de la conférence de presse. Photo : VNA


Hanoï (VNA) - La Banque d'État du Vietnam s'attelle actuellement au parachèvement des directives nécessaires au déploiement d'un programme de crédit d'envergure destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans les secteurs prioritaires. Cette initiative, dotée d'une enveloppe d'environ 220.000 milliards de dongs, repose sur la participation volontaire des banques commerciales publiques.

L'information a été officiellement communiquée par le vice-gouverneur de la Banque d'État, Pham Thanh Ha, lors de la conférence de presse périodique du gouvernement pour le mois de juillet 2026, tenue l'après-midi du 3 août à Hanoï.

Selon le vice-gouverneur, la Banque d’Etat a dirigé et encouragé les institutions bancaires étatiques à assumer pleinement leur rôle de pionnières. Celles-ci sont appelées à mobiliser de manière proactive leurs ressources financières pour octroyer des prêts à des taux d'intérêt préférentiels, afin de faciliter l'accès au capital pour les PME, de dynamiser la production comme les activités commerciales et de créer un levier robuste pour la croissance économique nationale.

Le déploiement de ce crédit de 220.000 milliards de dongs constitue l'une des solutions stratégiques de la Banque d'État pour stimuler la croissance, dans une conjoncture économique mondiale marquée par des incertitudes persistantes liées aux conflits géopolitiques et aux tensions commerciales. Malgré ces défis extérieurs, l'économie vietnamienne enregistre des signaux encourageants avec une croissance du produit intérieur brut de 8,18 % au premier semestre 2026. L'inflation moyenne sur les sept premiers mois de l'année a été contenue à 4,39 %, tandis que l'inflation sous-jacente s'est établie à 4,19 %. Toutefois, cette performance demeure inférieure à l'objectif de 9,7 % fixé par la Résolution 01 du gouvernement, ce qui impose une mise en œuvre rigoureuse des politiques de soutien.

Afin de permettre aux établissements de crédit d'étendre leurs capacités de financement, la Banque d'État a synchronisé plusieurs mesures de régulation monétaire. L'institution maintient inchangés ses taux directeurs, tout en pilotant avec flexibilité les opérations d'open market pour soutenir la liquidité du système bancaire et en assurant une gestion du taux de change adaptée aux évolutions du marché.

Un point marquant réside dans l'entrée en vigueur, depuis le 1er août 2026, de la décision n° 1743/QD-NHNN. Celle-ci autorise la déduction de 50 % du solde des dépôts à terme du Trésor public lors du calcul du ratio prêts/dépôts.

Parallèlement, la Banque d'État a orienté les banques vers le financement de 18 projets d'infrastructures stratégiques et a porté à 40 %, dès le 1er juillet 2026, le plafond d'utilisation des fonds à court terme pour les prêts à moyen et long termes. En outre, 25 établissements de crédit ont été autorisés à exclure l'accroissement de l'encours lié au logement social, aux zones industrielles et aux zones franches des limites de croissance du crédit immobilier.

Grâce à ces interventions coordonnées, l'encours de crédit de l'ensemble du système atteignait, au 29 juillet 2026, plus de 20,15 millions de milliards de dongs, soit une progression de 8,38 % par rapport à la fin de l'année 2025. Les flux financiers continuent de se concentrer prioritairement sur la production, les secteurs privilégiés et les moteurs de croissance définis par l'État.

Pour les derniers mois de l'année, le vice-gouverneur Pham Thanh Ha a affirmé que la Banque d'État poursuivrait une politique monétaire proactive et flexible, en étroite synergie avec la politique budgétaire et les autres leviers macroéconomiques. L'objectif final demeure la maîtrise de l'inflation, la stabilité macroéconomique et la garantie de l'approvisionnement en capitaux pour l'économie, contribuant ainsi à une croissance durable.-VNA

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