Politique

Le Vietnam et la Malaisie souhaitent approfondir leur coopération en matière de défense

Le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé, le 5 août à Hanoï, l'importance que le Vietnam attache au renforcement de son partenariat stratégique intégral avec la Malaisie, notamment dans le domaine de la défense. Lors de son entretien avec le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled bin Nordin, les deux parties ont convenu d'approfondir leur coopération afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled bin Nordin. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled bin Nordin. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam attache une grande importance au renforcement de son partenariat stratégique intégral avec la Malaisie, de manière stable, durable et à long terme, a déclaré le Premier ministre Le Minh Hung en recevant le 5 août à Hanoï, le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled bin Nordin.

Le chef du gouvernement vietnamien a rappelé que l’établissement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Malaisie en novembre 2024 constituait une étape historique ouvrant un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays.

Le Premier ministre vietnamien et le ministre malaisien ont exprimé leur satisfaction devant le développement vigoureux des liens bilatéraux, malgré un contexte international et régional marqué par de nombreuses incertitudes. Ils ont relevé le renforcement de la confiance politique ainsi que l'élargissement de la coopération dans des domaines tels que la culture, l'éducation, le tourisme et les échanges entre les peuples. Ils ont également souligné que les deux pays demeuraient des membres actifs et responsables de l’ASEAN, entretenant des liens de confiance.

Le Minh Hung a salué le rôle actif de la Malaisie dans la promotion de la coopération multilatérale, en particulier durant sa présidence de l'ASEAN en 2025. Selon lui, les contributions de Kuala Lumpur ont permis de renforcer la solidarité entre les États membres et d'accroître le rôle de l'ASEAN sur la scène internationale. Il a exprimé le souhait que la Malaisie poursuive ses efforts aux côtés du Vietnam et des autres membres de l'ASEAN afin de mettre en œuvre les objectifs de la Communauté de l'ASEAN.

S'agissant de la coopération en matière de défense, Le Minh Hung s'est félicité des progrès enregistrés ces dernières années dans plusieurs domaines. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien soutenait le renforcement des relations entre les ministères de la Défense des deux pays : Il s'est également déclaré convaincu que la visite de Mohamed Khaled bin Nordin donnerait une nouvelle impulsion à la mise en œuvre des accords conclus, contribuant ainsi à consolider l'amitié et la coopération bilatérales.

Pour les années à venir, le dirigeant vietnamien a proposé d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de maintenir les mécanismes de dialogue, de consultation et d'échange d'informations, tout en promouvant la coopération entre les différentes composantes des forces armées. Il a également appelé à approfondir les partenariats dans les industries de défense, les services médicaux militaires, les opérations de recherche et de sauvetage, les missions de maintien de la paix ainsi que dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes.

Le Premier ministre vietnamien a également proposé que les forces chargées de l'application de la loi en mer des deux pays renforcent renforcent leurs échanges d'informations et coopèrent davantage pour porter assistance aux pêcheurs et aux navires en difficulté. Il a plaidé pour un traitement humanitaire des pêcheurs qui enfreignent les eaux territoriales de l'autre pays, conformément aux relations d'amitié entre le Vietnam et la Malaisie ainsi qu'à l'esprit de solidarité de l'ASEAN.

Le Minh Hung a, par ailleurs, indiqué que le Vietnam se réjouissait de la participation des dirigeants du ministère malaisien de la Défense et des forces armées malaisiennes au 3e Salon international de la défense du Vietnam. Il a également encouragé les entreprises malaisiennes du secteur à présenter leurs produits lors de cet événement.

De son côté, Mohamed Khaled bin Nordin a salué les remarquables performances économiques du Vietnam, estimant qu'elles avaient permis au pays de devenir l'une des économies connaissant la croissance la plus rapide en Asie et au sein de l'ASEAN. Le Vietnam est un partenaire fiable de la Malaisie et les deux pays partageaient une même vision stratégique, a déclaré Mohamed Khaled bin Nordin.

Il s'est déclaré pleinement en accord avec les propositions formulées par le Premier ministre Le Minh Hung. Il a indiqué que son ministère poursuivrait les efforts destinés à porter la coopération bilatérale en matière de défense à une nouvelle hauteur, en obtenant des résultats concrets qui contribueraient au renforcement des relations bilatérales et à la construction d'une ASEAN plus forte.

Le Minh Hung et Mohamed Khaled bin Nordin ont enfin échangé sur les moyens de développer la coopération bilatérale et régionale afin d'améliorer la capacité des pays à faire face aux défis extérieurs, notamment en période de crise. Ils ont souligné le rôle essentiel des forces armées et des ministères de la Défense dans le renforcement de la confiance mutuelle, la gestion des défis communs ainsi que le maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région.-VNA

source
#Malaisie #Premier ministre Le Minh Hung #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm (droite) et l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Tan Yang Thai. Photo : VNA

Le dirigeant Tô Lâm plaide pour un approfondissement du partenariat avec la Malaisie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, Tô Lâm, a affirmé que les relations entre le Vietnam et la Malaisie connaissaient un développement de plus en plus dynamique, lors de sa rencontre le 5 août à Hanoï avec l'ambassadeur de Malaisie, Tan Yang Thai, venu lui faire ses adieux à l'occasion de la fin de son mandat.

Voir plus

Des délégués participants 6e dialogue entre le Conseil indien des affaires mondiales (ICWA) et l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS). Photo: VNA

Des chercheurs vietnamiens et indiens examinent les perspectives du partenariat stratégique global renforcé

Le 6e dialogue entre le Conseil indien des affaires mondiales (ICWA) et l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS), tenu le 5 août à New Delhi, vise à promouvoir les échanges universitaires, à renforcer le dialogue politique et à formuler des recommandations destinées à approfondir le partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l'Inde.

Le général Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), membre du Bureau permanent de la Commission militaire centrale et chef du Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam (à droite), passe en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire lao lors de la cérémonie d'accueil officielle au Laos. (Photo : VNA)

Le Vietnam et le Laos approfondissent leur coopération globale en matière de défense

Les hauts responsables militaires du Vietnam et du Laos ont réaffirmé, le 5 août à Vientiane, leur détermination à approfondir la coopération globale en matière de défense, considérée comme l'un des piliers des relations bilatérales et un moteur essentiel du partenariat d'amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de lien stratégique entre les deux pays.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (droite) et le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram. Photo : VNA

Vietnam-Thaïlande : coopération législative renforcée

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, ont convenu de collaborer étroitement pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération entre les deux organes législatifs, tout en intensifiant les échanges parlementaires et la coordination à l'appui du partenariat stratégique intégral Vietnam-Thaïlande.

Le procès en première instance. Photo : baodaklak.vn

Une peine sévère pour atteinte à la politique d'unité nationale

Le Tribunal populaire de la province de Đắk Lắk a condamné, le 5 août, un homme à sept ans et six mois de prison pour atteinte à la politique d'unité nationale. Selon les autorités, l'accusé avait participé à la création et aux activités d'une organisation qualifiée de réactionnaire, opérant sous couvert d'activités religieuses pour porter atteinte à la sécurité nationale.

Des ouvriers travaillent dans une usine de transformation de textiles destinés à l'exportation. Photo : VNA

Mieux protéger les travailleurs vietnamiens à l’étranger

Lors des débats de la première session non ordinaire de la XVIe législature de l’Assemblée nationale, les députés ont examiné le projet de loi modifiant et complétant la Loi sur les travailleurs vietnamiens employés à l’étranger sous contrat. Ils ont proposé plusieurs mesures visant à renforcer la gestion de l’État, à lutter contre les fraudes et à mieux protéger les droits et les intérêts légitimes des travailleurs.

Le gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, Pham Duc Ân, devant la session extraordinaire de l’Assemblée nationale, à Hanoi, le 5 août. Photo : VNA

L’Assemblée nationale se penche sur la banque et la lutte contre le blanchiment

Les amendements et compléments à ces projets de loi visent en priorité les questions urgentes à traiter pour répondre à la réorganisation de l’appareil de l’Etat, et remédier aux lacunes de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent suivant les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI)/Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent (APG)/Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Le général d’armée Nguyen Tan Cuong (à droite), chef d’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre vietnamien de la Défense accueillit l’amiral Samuel Paparo, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Indo-Pacifique (United States Indo-Pacific Command-USINDOPACOM). Photo : VNA

Le Vietnam et les États-Unis consolident leur coopération dans la défense

Le général d’armée Nguyen Tan Cuong, chef d’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre vietnamien de la Défense a une entrevue avec l’amiral Samuel Paparo, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Indo-Pacifique (United States Indo-Pacific Command-USINDOPACOM) le 5 août à Hanoï.

Le professeur Zhu Chenming, directeur honoraire de l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud et du Sud-Est relevant de l’Académie des sciences sociales du Yunnan. Photo : VNA

Le modèle de commune socialiste concrétise l’orientation de développement du Vietnam

Grâce à une approche globale alliant un renforcement de la gouvernance locale, le développement socio-économique, l’amélioration des conditions de vie, une réduction durable de la pauvreté et une orientation centrée sur la population, le modèle de «commune/quartier socialistes» pourrait constituer une voie significative pour le processus de développement du Vietnam.

Panorama de la rencontre. Photo: ministère de la Sécurité publique

Le Vietnam renforce sa coopération avec les entreprises américaines dans les technologies stratégiques

Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, a reçu lundi à Hanoï une délégation d'entreprises américaines. Les échanges ont porté sur le développement des industries de sécurité, des technologies stratégiques et de la transformation numérique, dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis.

Des représentants de l'ambassade et du consulat général du Vietnam, ainsi que des membres de la communauté vietnamienne en Thaïlande, accueillent le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et son épouse à l'aéroport international d'Udon Thani. Photo : VNA

Une visite pour approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

La visite officielle au Vietnam du président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, intervient à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays et témoigne de leur volonté d'approfondir leur Partenariat stratégique global.

Panorama de la première session extraordinaire de l'AN. Photo: VNA

Les révisions des lois sur les travailleurs vietnamiens à l'étranger et les douanes au cœur des débats parlementaires

Réunie le 5 août en session extraordinaire, l'Assemblée nationale vietnamienne examine plusieurs projets de loi visant à adapter le cadre juridique aux nouvelles exigences administratives et économiques. Parmi les textes phares figure une révision de la loi sur les travailleurs vietnamiens à l'étranger, destinée à mieux protéger leurs droits tout en simplifiant les procédures administratives.