Le Vietnam et la Malaisie souhaitent approfondir leur coopération en matière de défense

Hanoï (VNA) – Le Vietnam attache une grande importance au renforcement de son partenariat stratégique intégral avec la Malaisie, de manière stable, durable et à long terme, a déclaré le Premier ministre Le Minh Hung en recevant le 5 août à Hanoï, le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled bin Nordin.



Le chef du gouvernement vietnamien a rappelé que l’établissement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Malaisie en novembre 2024 constituait une étape historique ouvrant un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays.



Le Premier ministre vietnamien et le ministre malaisien ont exprimé leur satisfaction devant le développement vigoureux des liens bilatéraux, malgré un contexte international et régional marqué par de nombreuses incertitudes. Ils ont relevé le renforcement de la confiance politique ainsi que l'élargissement de la coopération dans des domaines tels que la culture, l'éducation, le tourisme et les échanges entre les peuples. Ils ont également souligné que les deux pays demeuraient des membres actifs et responsables de l’ASEAN, entretenant des liens de confiance.



Le Minh Hung a salué le rôle actif de la Malaisie dans la promotion de la coopération multilatérale, en particulier durant sa présidence de l'ASEAN en 2025. Selon lui, les contributions de Kuala Lumpur ont permis de renforcer la solidarité entre les États membres et d'accroître le rôle de l'ASEAN sur la scène internationale. Il a exprimé le souhait que la Malaisie poursuive ses efforts aux côtés du Vietnam et des autres membres de l'ASEAN afin de mettre en œuvre les objectifs de la Communauté de l'ASEAN.



S'agissant de la coopération en matière de défense, Le Minh Hung s'est félicité des progrès enregistrés ces dernières années dans plusieurs domaines. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien soutenait le renforcement des relations entre les ministères de la Défense des deux pays : Il s'est également déclaré convaincu que la visite de Mohamed Khaled bin Nordin donnerait une nouvelle impulsion à la mise en œuvre des accords conclus, contribuant ainsi à consolider l'amitié et la coopération bilatérales.



Pour les années à venir, le dirigeant vietnamien a proposé d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de maintenir les mécanismes de dialogue, de consultation et d'échange d'informations, tout en promouvant la coopération entre les différentes composantes des forces armées. Il a également appelé à approfondir les partenariats dans les industries de défense, les services médicaux militaires, les opérations de recherche et de sauvetage, les missions de maintien de la paix ainsi que dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes.



Le Premier ministre vietnamien a également proposé que les forces chargées de l'application de la loi en mer des deux pays renforcent renforcent leurs échanges d'informations et coopèrent davantage pour porter assistance aux pêcheurs et aux navires en difficulté. Il a plaidé pour un traitement humanitaire des pêcheurs qui enfreignent les eaux territoriales de l'autre pays, conformément aux relations d'amitié entre le Vietnam et la Malaisie ainsi qu'à l'esprit de solidarité de l'ASEAN.



Le Minh Hung a, par ailleurs, indiqué que le Vietnam se réjouissait de la participation des dirigeants du ministère malaisien de la Défense et des forces armées malaisiennes au 3e Salon international de la défense du Vietnam. Il a également encouragé les entreprises malaisiennes du secteur à présenter leurs produits lors de cet événement.



De son côté, Mohamed Khaled bin Nordin a salué les remarquables performances économiques du Vietnam, estimant qu'elles avaient permis au pays de devenir l'une des économies connaissant la croissance la plus rapide en Asie et au sein de l'ASEAN. Le Vietnam est un partenaire fiable de la Malaisie et les deux pays partageaient une même vision stratégique, a déclaré Mohamed Khaled bin Nordin.



Il s'est déclaré pleinement en accord avec les propositions formulées par le Premier ministre Le Minh Hung. Il a indiqué que son ministère poursuivrait les efforts destinés à porter la coopération bilatérale en matière de défense à une nouvelle hauteur, en obtenant des résultats concrets qui contribueraient au renforcement des relations bilatérales et à la construction d'une ASEAN plus forte.



Le Minh Hung et Mohamed Khaled bin Nordin ont enfin échangé sur les moyens de développer la coopération bilatérale et régionale afin d'améliorer la capacité des pays à faire face aux défis extérieurs, notamment en période de crise. Ils ont souligné le rôle essentiel des forces armées et des ministères de la Défense dans le renforcement de la confiance mutuelle, la gestion des défis communs ainsi que le maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région.-VNA





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